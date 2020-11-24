原标题：谭德塞：使用疫苗结束新冠疫情有了真正的希望

新华社日内瓦11月23日电（记者刘曲）近期全球范围内多款新冠候选疫苗临床试验取得新进展。世界卫生组织总干事谭德塞23日在记者会上表示，通过结合使用疫苗和其他经过测试证明有效的公共卫生措施来结束这场疫情，“现在有了真正的希望”。

谭德塞在记者会上表示，全球新冠疫苗研发取得的科学成就之重大，“再怎么强调都不过分”，其研发速度之快在疫苗史上前所未有，整个科学界已为疫苗研发创立了一个全新标准。

他还指出，现在国际社会必须为疫苗获取设立一个新标准，因为“开发疫苗的紧迫性必须与公平分配疫苗的紧迫性相匹配。”为避免最贫穷和最脆弱的国家在获取新冠疫苗的竞争中失利，世卫组织早在4月就启动了名为“获得抗击新冠肺炎工具加速器”的国际合作倡议，用于加速研发、生产以及公平获得针对新冠病毒的诊断、疗法和疫苗等产品。

谭德塞还表示，要实现这一加速器国际合作倡议的目标，当前大约需要43亿美元来支持新冠疫苗、检测设备和疗法的大规模采购和交付，明年还需要238亿美元。他说，这不是做慈善，而是终结全球疫情、推动经济复苏的最快、最明智途径。

谭德塞介绍说，由世卫组织主导的COVAX全球新冠疫苗计划目前已有187个国家加入，未来将在疫苗采购和推广合作中确保所有国家都能以最佳价格、数量及时间获取新冠疫苗。

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