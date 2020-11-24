原标题：英国将实施“加强版”三级新冠警戒系统

新华社伦敦11月23日电（记者张家伟 金晶）英国首相约翰逊23日表示，12月初开始英格兰将实施“加强版”三级新冠警戒系统。

为应对持续恶化的新冠疫情，英国政府此前宣布，英格兰地区自11月5日至12月2日实施大范围“禁足”措施，除上学、购买生活必需品等特别原因外，民众被要求尽可能留在家中。

约翰逊23日在议会发表讲话时说，大范围“禁足”措施结束后，英格兰将实施措施力度进一步提升的“加强版”三级新冠警戒系统，其中一级是最低级别，每个地方根据疫情严重程度来决定警戒级别以及相对应的防控措施。

据介绍，不同级别将对应更严格的措施。例如，一级时，人们应尽可能在家工作；如果提升至三级，所有酒吧、餐厅都只能提供外卖服务而不可提供堂食，酒店以及室内娱乐场所也要关闭。

约翰逊说，政府还在协商，计划在圣诞节期间推出特殊措施，以便让人们一家团聚的同时，降低新冠病毒传播风险。

他还表示，在利物浦推行的全城新冠病毒检测试点项目进展顺利，过去两周半的时间里已有超过20万人接受检测；接下来类似的大范围社区检测项目将在英格兰进入第三级新冠警戒级别的地方开展。

英国政府23日发布的数据显示，单日新增确诊病例15450例，累计确诊1527495例。

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