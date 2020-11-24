开创全球开放合作新局面

党中央、国务院高度重视《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）谈判工作。习近平总书记多次作出重要指示，为推进谈判指明了方向，并与多国领导人沟通协调，亲自推动。经过各成员国的共同努力，2020年11月15日，RCEP第四次领导人会议期间，在李克强总理等15个成员国领导人见证下，东盟十国、中国、日本、韩国、澳大利亚和新西兰正式签署协定。这标志着，世界上人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自由贸易区正式启航。

全球最大自贸区顺势而生

习近平总书记指出，“人类生活在同一个地球村，各国利益休戚与共、命运紧密相连。各国人民对美好生活的向往更加强烈，和平、发展、合作、共赢的时代潮流不可阻挡。”RCEP各成员国经济结构互补性强，贸易投资往来密切，人文交流广泛深入，合作前景广阔。协定签署顺应时代发展潮流，符合各方发展利益，是各成员国共同期盼。

凝聚了成员国意愿共识。东盟于2012年发起RCEP谈判以来，得到区域国家积极响应。8年来，各成员国举行了4次领导人会议、23次部长级会议、31轮正式谈判，积极寻求各方利益最大公约数，共同推动全球最大自由贸易区从构想变为现实。此次签署协定的15个成员国总人口22.7亿，国内生产总值合计26.2万亿美元、总出口额5.2万亿美元，均占全球的约30%。成员国中既有发达国家，也有发展中国家和最不发达国家，协定最大限度兼顾了各方诉求，给予最不发达国家差别待遇，帮助发展中成员加强能力建设，促进本地区开放、包容、普惠、平衡、共赢发展。

构建了区域高水平经贸规则。RCEP以全面、现代、高质量和普惠的自贸协定为目标，对标国际高水平自贸规则，形成了区域内更加开放、自由、透明的经贸规则，涵盖货物贸易、服务贸易和投资领域等，协定文本长达1.4万多页。货物贸易零关税产品数量整体上超过90%，大幅降低区域内贸易成本和商品价格。服务贸易开放承诺涵盖了大多数服务部门，显著高于目前各方与东盟现有自贸协定水平。投资方面，15方均采用负面清单对制造业、农林渔业、采矿业等领域投资作出较高水平开放承诺，政策透明度明显提升。各方还就中小企业、经济技术合作等作出规定，纳入了知识产权、电子商务、竞争政策、政府采购等现代化议题，适应知识经济、数字经济发展的需要。

中方发挥了积极作用。中方始终支持东盟中心地位，全程参与谈判并发挥了积极的建设性作用。谈判面临艰难曲折和关键时刻，中方积极协调各方立场，提出中国主张、中国方案，促进各方形成共识、达成一致，贡献中国智慧和力量。中方秉持互利共赢、共同发展的理念，充分展示诚意，作出了高水平的开放承诺。在货物贸易方面，RCEP的优惠关税涵盖了我与其他成员每年超过1.4万亿美元的进出口贸易。在服务贸易方面，我对120多个服务部门作出了开放承诺，比我加入世贸组织承诺增加了22个部门，包括研发、专业设计、养老服务等。我国首次在经贸谈判中达成投资负面清单，首次在国际协定中纳入数据流动相关规定，首次在自贸协定全面纳入知识产权保护。中国通过自身深化改革、扩大开放，带动提升区域贸易投资自由化便利化水平。

RCEP签署具有重大深远意义

当今世界正经历百年未有之大变局，新冠肺炎疫情使这个大变局加速演变，世界经济严重衰退，不稳定不确定性因素增多。在这样的背景下，RCEP签署既是区域经济一体化的标志性事件，也是我国继加入世贸组织后又一重大开放成果，对推动新一轮高水平开放、开拓合作共赢新局面产生深远影响，对促进全球经济复苏、维护多边贸易体制发挥重要积极作用。

这是中国对外开放的里程碑。自2001年加入世贸组织以来，我国大力推动对外商签自由贸易协定，持续提升自由贸易区建设水平。党的十八大对加快实施自由贸易区战略作出部署，十九届四中全会提出推动构建面向全球的高标准自由贸易区网络。RCEP签署后，我已与26个国家和地区签署19个自贸协定，与自贸伙伴的贸易额占比由此前的27%扩大到35%左右，与现有自贸伙伴的双向开放水平也得到提升，充分彰显了我国坚定不移扩大开放的决心。RCEP签署将有助于推动共建“一带一路”高质量发展，全面提高对外开放水平，推动开放型世界经济建设和构建人类命运共同体。

这是构建新发展格局的重要平台。RCEP成员国都是我重要经贸合作伙伴。2019年，我国与其他成员国贸易总额约占我外贸总额的1/3，来自其他成员国的投资额占我外资总额10%以上。RCEP所形成的区域大市场，将进一步激发各领域合作潜力，做大区域经贸蛋糕，让各国企业更好分享大市场发展机遇。扩大市场准入、便利化措施等将带来区域国家更多特色商品、优质服务、先进技术，更好满足企业生产进步和人民美好生活需要，畅通国内大循环。RCEP将增强国际国内两个市场、两种资源的联通性，使我更加有效地融入全球产业链、供应链、价值链，推动产业转型升级和经济高质量发展，促进国内国际双循环，推动加快构建新发展格局。

这是多边主义和自由贸易的胜利。疫情全球蔓延，国际贸易投资大幅萎缩，产业链供应链受阻，经济全球化遭遇逆流，单边主义、保护主义上升。RCEP全体成员国共同承诺降低关税、开放市场、减少壁垒，坚定支持经济全球化。据国际智库测算，到2030年，RCEP有望每年带动成员国出口净增加5190亿美元，国民收入净增加1860亿美元。RCEP签署充分展示了各成员国反对单边主义、保护主义的鲜明态度，共同发出支持自由贸易和多边贸易体制的集体声音，如同阴霾中的光明、寒风中的暖流，将有力提振各国发展信心，为国际抗疫合作和世界经济复苏注入正能量。

加快构建高标准全球自由贸易区网络

党的十九届五中全会提出，实施自由贸易区提升战略，构建面向全球的高标准自由贸易区网络。商务部将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实十九届五中全会精神，乘势而上、开拓进取，努力开创自由贸易区建设新局面。

推动RCEP尽快生效实施。继续坚定支持东盟中心地位，与各成员一道，加快完成国内协定批准程序。与各方协调做好关税减让、原产地标准、便利化措施及相关规则等方面的具体执行安排，加强宣传解读，让协定早日惠及各国企业和人民。与各成员共同努力，在用好协定制度性优惠政策基础上，更好发挥RCEP平台作用，深化和拓展各领域务实合作，促进地区繁荣稳定发展。

进一步拓展自由贸易区网络。以RCEP签署为契机，推动中国—柬埔寨自贸协定尽快生效。加快推进中欧投资协定谈判。推进中日韩、中国—海合会、中国—挪威、中国—以色列等自贸协定谈判进程。进一步升级与东盟、新加坡、韩国、新西兰等现有自贸协定。积极做好与其他经济体自贸安排可行性研究等前期准备工作，持续扩大自贸伙伴“朋友圈”。

提升自贸区建设水平。RCEP大量吸收了国际上其他自贸协定的经验，在海关程序和贸易便利化、知识产权保护、贸易救济、电子商务、竞争、政府采购、中小企业和经济技术合作等广泛领域，达到了较高标准。在此基础上，我们将继续面向国际上更多的主要经济体、主要区域贸易安排，积极开展对话与沟通，不断提高我自贸协定的“含金量”。

（作者为商务部党组书记、部长）

《 人民日报 》（ 2020年11月24日 11 版）

(责编：张信凤、刘洁妍)