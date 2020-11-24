中国专家学者在联合国有关论坛上呼吁打击仇恨言论

新华社日内瓦11月20日电 联合国人权理事会第十三届少数群体问题论坛19日至20日以视频会议方式举行。论坛主题是“仇恨言论、社交媒体和少数群体”。中国专家学者和社会组织代表在论坛上介绍中国保护少数民族权利政策实践，呼吁国际社会共同打击仇恨言论。

中国少数民族对外交流协会理事王碧琳在发言中表示，作为多民族国家，中国坚持维护民族团结、保障宗教信仰自由，坚决反对宣扬民族仇恨、民族歧视、破坏民族团结及宣扬宗教极端思想、破坏宗教团结和睦的信息。

中国人类学民族学研究会理事杨超介绍了中国少数民族在政府政策扶持下实现脱贫、就业、接受教育等情况，指出某些国家社交媒体对中国民族政策的报道充满仇视性偏见，与事实完全不相符。

中央民族大学副教授刘东旭表示，中国具有包容民族多样性的文化传统。这种传统孕育了坚持各民族平等团结、共同繁荣发展的理念，在中国法律和制度中得到充分体现。

暨南大学教授郑亮介绍了中国打击网络仇恨言论的做法，表示中国制定颁布网络安全法等网络管理法规，切实打击宣扬民族仇恨和民族歧视的言论。中国政府在消除歧视和保护少数群体权利方面展现了卓越领导力。

中国人民大学教授钟新表示，仇恨言论所包含的民族、宗教、性别歧视言论都为中国法律所禁止。

中国传媒大学教授王四新指出，美国宪法第一修正案保护仇恨言论散布者，正因如此，美国政府及其领导人从新冠肺炎疫情伊始就成为仇恨言论制造者，这对有关国家人民和全世界造成了伤害。

许多与会国家和非政府组织代表批评美国和欧洲国家存在的种族歧视、“伊斯兰恐惧症”和政治人物散布仇恨言论等问题。

《 人民日报 》（ 2020年11月24日 17 版）

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