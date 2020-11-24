见证人类发展史上的奇迹（国际论坛）

中国共产党领导的脱贫攻坚是了不起的创举，一个14亿人口的发展中大国将历史性地告别绝对贫困，这是人类发展史上的奇迹

老中是好邻居、好朋友、好同志、好伙伴。一直以来，中国真心诚意地支持老挝经济社会发展。我对中国的减贫行动非常关注。前不久，我与老挝驻长沙总领馆的全体工作人员，受邀观看大型史诗歌舞剧《大地颂歌》的首场演出。习近平总书记曾经考察湖南湘西十八洞村，首次提出“精准扶贫”。这部舞台剧就是以该村村民脱贫致富故事为原型创作，生动演绎了中国脱贫攻坚道路上涌现出来的真人真事。舞台剧宏大的画面、丰富的色彩运用、具有感染力的歌舞与一个个充满张力的故事，让我更加深入了解了中国精准扶贫的内在逻辑和执行效果。

中国的精准扶贫因地制宜、因势利导。在《大地颂歌》的《一步千年》这一幕中，当看到村民们背着行李从大山深处走出，准备搬到统一规划修建的新村时，我真切感受到了中国易地扶贫搬迁政策的魅力所在。在担任老挝驻长沙总领事的近3年时间里，我一直关注湘西乃至整个湖南省的发展，我了解到湖南已完成了近70万人的易地扶贫搬迁任务。位于老挝北部山区的乌多姆赛省已与湖南省签署友好关系意向书，乌多姆赛省有一些百姓生活在偏远的高山和深谷中。我认为，可以借鉴易地扶贫搬迁政策来帮助老挝北部地区百姓脱贫。

我走访过中国不少曾经贫困的地区，以十八洞村为典型的脱贫实践给老挝提供了十分宝贵的经验。2018年6月，我随同老挝人民革命党中央总书记、国家主席本扬·沃拉吉到十八洞村考察扶贫工作。我与当地村民进行交流，对一个曾经偏僻落后的少数民族村庄如何在短时间内实现巨大发展，有了全方位了解和立体化认识。其中，中国省市县乡村五级书记共抓扶贫的减贫责任机制具有强大的组织和动员能力，对老挝扶贫政策的落实具有重要借鉴意义。

推动农村发展和扶贫是老挝党和政府的战略性优先工作。老挝在农业、教育、基础建设等领域与中国开展了深入合作。老挝现代农业产业园项目作为老中农业合作的成功典范，全面推动老挝的农产品育种、加工、仓储物流、科研培训等一体化发展，是共建“一带一路”的重要成果。

中国共产党领导的脱贫攻坚是了不起的创举，一个14亿人口的发展中大国将历史性地告别绝对贫困，这是人类发展史上的奇迹。中国的脱贫经验，对广大发展中国家消除贫困有重要启发意义。老挝将努力学习十八洞村脱贫致富的发展经验，借鉴行之有效的方法，将宝贵经验运用到我们的扶贫工作中，在政策、资金、营销、产业对接等方面同中方加强交流，进一步密切两国减贫合作，共创更加美好的明天。

（作者为老挝驻长沙总领事）

《 人民日报 》（ 2020年11月24日 02 版）

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