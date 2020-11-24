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为重塑后疫情时代的世界指明方向（和音）

2020年11月24日05:06  来源：人民网－人民日报
 

　　中方愿同所有国家在相互尊重、平等互利基础上和平共处、共同发展，以对话弥合分歧，以谈判化解争端，为世界和平与发展作出共同努力

　　

　　11月17日至22日，习近平主席接连出席金砖国家领导人第十二次会晤、亚太经合组织第二十七次领导人非正式会议、二十国集团领导人第十五次峰会三场重大多边外交活动，并发表一系列重要讲话。在世纪疫情和百年变局交织、全球经济陷入严重衰退、世界进入动荡变革期的大背景下，习近平主席在全球多边舞台上发出时代强音，提出中国方案。国际社会普遍认为，习近平主席系列讲话及中方提出的各项倡议，为全球摆脱当前危机提供了思路，为重塑后疫情时代的世界指明了方向。

　　团结合作抗击疫情，依然是全球面对的紧迫任务。习近平主席全面系统阐述中国对国际抗疫合作的理念和主张。中方呼吁各方秉持以人民为中心的发展理念，坚持人民至上、生命至上；强调团结合作是战胜疫情最有力的武器，各国要以团结取代分歧，以理性消除偏见，尽快凝聚起携手抗疫的最大合力；倡导各方积极支持世界卫生组织发挥关键领导作用，加强国际联防联控和远程医疗，分享数字技术抗疫和恢复经济的经验，建立健康码国际互认机制，共同构筑全球抗疫防火墙。

　　中方主张和倡议为国际抗疫合作提供了动力，为全人类抗疫斗争增添了信心，再次充分展现了习近平主席为人类谋健康、为世界谋稳定的宽广胸怀，充分体现了中国愿同各国共克时艰、携手战胜疫情的坚定意志，得到各方高度评价和积极呼应。二十国集团轮值主席国沙特阿拉伯国王萨勒曼指出，当前世界比以往任何时候都更需要国际合作。德国总理默克尔表示，新冠肺炎疫情这样的全球挑战只有通过全球共同努力才能克服，呼吁各国支持“新冠肺炎疫苗实施计划”并加强世界卫生组织的作用。

　　如何统筹疫情防控和经济发展，如何平衡处理抗疫情、稳经济、保民生三大任务，如何推进全球减贫目标，是各国面临的共同课题。习近平主席结合中国统筹疫情防控和经济社会发展、率先实现复工复产和恢复经济增长的成功实践，提出了推动世界经济复苏的一揽子中国方案。

　　坚定不移构建开放型世界经济，维护以世界贸易组织为基石的多边贸易体制；主动把握时代机遇，以科技创新和数字化变革催生新的发展动能，共同实现更高质量、更具韧性的发展；将落实《联合国2030年可持续发展议程》置于国际发展合作的核心，将消除贫困作为首要目标；落实好应对气候变化《巴黎协定》，恪守“共同但有区别的责任”原则，为发展中国家特别是小岛屿国家提供更多帮助……中国方案强调坚持开放发展、创新发展、包容发展、绿色发展，充分展示了中国为世界经济发掘动力、为国际经济合作开拓空间、为各国人民创造福祉的大国担当。透视中国方案，世人能清晰感知中国实现高质量发展之势，更能悟见滚滚向前的时代潮流。

　　面对严峻挑战，拥有14亿人口的中国，始终保持战略定力，集中力量办好自己的事。中国疫情防控阻击战取得重大战略成果，统筹疫情防控和经济社会发展取得积极成效，前三季度经济同比增长0.7%，全年实现正增长已成定局，极大提振了世界战胜疫情、恢复经济发展的信心。中国进入新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，将更加积极地融入全球市场，更加主动地深化对外合作，为世界经济复苏发展创造更多机遇和空间。俄罗斯莫斯科国际关系学院教授谢尔盖·卢贾宁评价指出，在亚太地区乃至全世界，中国发挥着日益重要的作用。

　　风高浪急之时，更加考验人类智慧、意志和能力。习近平主席强调，中方愿同所有国家在相互尊重、平等互利基础上和平共处、共同发展，以对话弥合分歧，以谈判化解争端，为世界和平与发展作出共同努力。只要各方把准方向、掌握好节奏、团结合作、乘风破浪、行稳致远，就一定能让合作的阳光驱散疫情的阴霾，让我们所处的航船驶向更加美好的明天。


　　《 人民日报 》（ 2020年11月24日 02 版）
(责编：岳弘彬)
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