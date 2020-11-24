彰显责任担当 共创美好未来

国家主席习近平21日晚在北京以视频方式出席二十国集团领导人第十五次峰会第一阶段会议并发表重要讲话，强调二十国集团应该遵循共商共建共享原则，坚持多边主义、开放包容、互利合作、与时俱进，在后疫情时代国际秩序和全球治理方面发挥更大引领作用。中国愿同各国相互尊重、平等互利、和平共处、共同发展，共同推动构建人类命运共同体。

接受本报记者采访的国际人士表示，习近平主席的重要讲话振奋人心、凝聚力量，为推动各方团结合作抗击疫情、促进全球经济治理体系改革提出中国方案、指明前进方向。

“展示了中国进一步加强抗疫国际合作的决心”

当前，全球疫情仍在蔓延，一些国家面临第二波疫情威胁。习近平主席呼吁二十国集团构筑全球抗疫防火墙，强调首先要做好各自疫情防控，加强交流合作，并向其他国家施以援手。

德国柏林普鲁士协会名誉主席福尔克尔·恰普克表示，想要尽早战胜疫情就必须加强国际合作。“中国密切同世界卫生组织和相关国家的友好合作，主动同国际社会分享疫情和病毒信息、抗疫经验做法，向150多个国家和国际组织提供抗疫援助，起到了很好的示范作用，展现了大国担当。构筑全球抗疫防火墙的倡议，向世界展示了中国进一步加强抗疫国际合作的决心。”

印尼战略与国际问题研究中心中国研究中心主任维罗妮卡表示：“中国积极支持并参与新冠肺炎疫苗国际合作，彰显了负责任大国担当。”

阿根廷中阿战略合作观察中心执行主席帕特里西奥·吉乌斯托说，中国采取一系列强有力措施在短时间内控制住疫情。在全球疫情不断蔓延的背景下，中国向阿根廷等许多国家提供了医疗物资援助，分享诊疗方案，积极参与疫苗国际合作，为构筑全球抗疫防火墙发挥了重要作用。

南非金砖国家研究学者加亚·乔西表示，中国在自身抗疫取得重大战略成果的同时，积极与世界各国分享经验，特别是为非洲国家提供了大量援助。“如今非洲国家正面临第二波疫情风险，中国积极开展疫苗国际合作，并愿与世界共享研发成果，这对发展中国家来说是利好消息。”

“共享中国经济高质量发展成果”

习近平主席强调，要在做好疫情防控前提下，恢复全球产业链、供应链安全顺畅运转，降低关税、减少壁垒，探讨重要医疗物资贸易自由化。

“在全球经济整体下行的背景下，中国经济率先实现正增长，这对推动世界经济复苏具有示范效应，为各国战胜疫情注入了更多信心。”吉乌斯托表示，中方支持延长缓债倡议期限的决定、帮助妇女摆脱疫情影响、高度重视粮食安全挑战，呼应当前许多国家关心的问题，有助于帮助发展中国家克服疫情带来的困难。

“支持二十国集团继续就便利人员往来和货物流通开展机制化合作，搭建全球合作网络，发挥数字经济的推动作用，这些举措有利于畅通世界经济运行脉络，推动经济复苏、实现更好发展。”俄罗斯科学院世界经济与国际关系研究所副所长亚历山大·洛马诺夫说，中国积极构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，“这将为各国带来更多机遇，共享中国经济高质量发展成果”。

近年来，中国与沙特在技术创新领域进行了广泛合作。沙特通信和信息技术部部长苏瓦哈表示，当前形势下，数字技术成为缓解疫情冲击、带动经济增长的重要因素，“开放、公平、公正、非歧视”是制定全球数字治理规则的重要原则。

维罗妮卡表示，中国数字经济发展一直走在前列。今年是中国—东盟数字经济合作年，双方将进一步加强数字经济领域合作，共享数字经济发展红利。

“中国在电子商务和数字支付等领域已取得出色成绩。”二十国集团工商峰会（B20）主席、沙特基础工业公司副董事长兼首席执行官优素福·贝尼安认为，B20数字化工作组强调推动数字化转型的重要性，其政策建议旨在通过让每个人为数字化未来做好准备、促进创新与投资、保护数据隐私与安全等，加速实现数字化转型。“在抗击疫情过程中，中国在互联网教育、互联网医疗等领域发展迅速，中国经验可以为其他国家提供借鉴。”

“以构建人类命运共同体的精神携手应对挑战”

“我们应该遵循共商共建共享原则，坚持多边主义，坚持开放包容，坚持互利合作，坚持与时俱进。”习近平主席的深刻阐述，为二十国集团在后疫情时代的国际秩序和全球治理方面发挥更大引领作用提供重要指引。

恰普克说，各国应摒弃意识形态等方面分歧，坚定不移地推动经济全球化，维护多边主义，齐心协力为各国人民谋福祉。“中国不断扩大对外开放、提高对外开放水平。中国欢迎区域全面经济伙伴关系协定完成签署，将积极考虑加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定。这一重要宣示再次彰显了中国致力于扩大开放的坚定决心，受到国际社会的欢迎。”

“只有团结合作才能共渡难关。推动构建开放型世界经济，维护以规则为基础、透明、非歧视、开放、包容的多边贸易体制，反对单边主义、保护主义，应该成为共识。”乔西表示，中国持续扩大开放，与各国分享发展红利，共建“一带一路”正助力非洲国家实现互联互通，帮助非洲国家实现更大发展。

埃及新闻总署政治院研究员、中国问题专家侯赛因·伊斯梅尔比表示，完善全球治理需要遵循共商共建共享原则，这也体现了构建人类命运共同体理念。

吉乌斯托强调，当前世界面临疫情防控、恢复经济的双重艰巨任务，“各国只有团结抗疫、加强合作，以构建人类命运共同体的精神携手应对挑战，才能推动全球早日摆脱疫情影响、实现包容性增长”。

（本报北京、柏林、雅加达、开罗、莫斯科、布宜诺斯艾利斯、约翰内斯堡11月23日电 记者俞懿春、花放、徐伟、周輖、景玥、张晓东、姚明峰、吕强）

《 人民日报 》（ 2020年11月24日 02 版）

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