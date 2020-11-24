美国抹黑中国碳排放徒增笑耳（观象台）

一段时间以来，在气候变化和环境保护问题上，美国一些政府部门和政客对中国极尽抹黑之能事。美国国务院甚至炮制出一份“中国破坏环境事实清单”。攻击中国二氧化碳排放量超标是清单中的重要一条。然而，一个在应对气候变化领域劣迹斑斑的政府，对在温室气体减排领域做出显著成绩的国家大肆抹黑，只能再次证明自身的荒谬可笑。

毫无疑问，这是美国出于政治目的上演的又一出反华闹剧。美方发布的所谓“事实清单”，实际上是一份谎言清单。

中国应对气候变化的成就有目共睹。截至2019年底，中国单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年降低48.1%，非化石能源占比达15.3%，超额完成了2020年气候行动目标。2000年以来，全球新增绿化面积的1/4来自中国。目前，中国新能源汽车保有量占全球一半以上。此外，中国积极参与温室气体减排的国际合作，为达成《京都议定书》《巴黎协定》及其实施细则作出重要贡献。

公道自在人心。联合国环境规划署执行主任英厄·安诺生呼吁，世界应以中国为榜样，坚持绿色、可持续发展道路；法国环境与发展国际研究中心主任弗兰克·勒科克认为，在应对气候变化的国际合作方面，中国走在世界前列。

中国持续致力于减少温室气体排放。在今年9月举办的第七十五届联大一般性辩论中，中国宣布二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。

面对中国一系列实实在在的环保举措和掷地有声的减排承诺，美国的政府部门和一票政客，不仅选择性无视，还不停给中国“泼脏水”。察其言，观其行。作为全球累计排放温室气体最多的国家，美国又做了什么？

不批准《京都议定书》、退出《巴黎协定》、否认自身约束性量化减排任务、拒绝为保护地球家园采取最低限度行动、拖欠全球环境基金等组织巨额应缴会费、妨碍气候变化全球治理的多边合作进程……美国一系列倒行逆施，不仅让自己彻底游离于全球碳排放体系和安排之外，更成为全球应对气候变化领域不折不扣的“共识破坏者”和“麻烦制造者”。

日前，中国外交部网站发布了《美国损害环境事实清单》和《美国损害全球环境治理报告》两份文件，用事实和数据还原美国在环境领域的斑斑劣迹，直接戳破美国一些人“贼喊捉贼”的把戏，给美国某些政客的无理指责以有力反击。

罔顾事实，颠倒黑白，美国某些政客居心何在？明眼人一看便知。

当前，美国国内新冠疫情持续蔓延，社会对立、种族主义冲突等问题凸显。为转移国内民众注意力，美国一些政客不断疯狂“甩锅”中国，企图把中国变成自身抗疫不力等种种问题的“替罪羊”。醉翁之意不在酒，在碳排放等环境问题上向中国发难，美国一票政客也并非真的有多关心全球气候变化。“环境牌”不过是他们出于政治动机、转嫁国内矛盾的一个工具而已。

人类只有一个地球。保护生态环境、推动可持续发展是各国共同责任。谁在行动，谁在空谈；谁在作贡献，谁在搅局，世界人民心里都有一本账。事实证明，美国才是国际环境合作的最大破坏者和全球气候变化治理的最大威胁。奉劝美方停止政治操弄和恶意诽谤，为保护全球环境多做实事，少添麻烦。

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