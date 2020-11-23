外交部：中方坚决反对任何形式的美台官方往来

人民网北京11月23日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。

全文如下：

《环球时报》记者：第二届“一带一路”百国印记短视频大赛颁奖典礼近日在武汉举行，来自80多个国家的500余部作品参赛，60多部作品获奖。你是否看过有关视频？有没有让你印象深刻的故事？

赵立坚：这场视频大赛是中国公共外交协会、国资委新闻中心和环球网共同主办的。参赛选手通过不同的视角、镜头和语言，再现了中国同“一带一路”沿线国家人民携手抗疫的画面，讲述了我们共同促进当地社会经济发展的故事。

我给大家举几个例子。比如：《一带橙线，一路情》表现了巴基斯坦人民对拉合尔地铁橙线项目建成的喜悦之情；《随时起飞，搭起空中补给线》还原了中国航空公司支持其他国家抗疫的场景；《咖啡遇上粽》展现了埃塞俄比亚民众和中企员工通过“一带一路”项目相互了解、加深认知的点点滴滴。“左手粽子，右手咖啡”，这既是对不同文化交流的概括，也诠释了本届短视频大赛的主题——“心手相连、守望相助”。这样的感人短视频实在是太多了，欢迎大家上网一睹为快。

《北京日报》记者：据报道，澳大利亚贸易官员表示希望就当前中澳关系有关问题与中方官员通电话但一直未能安排。中方对此有何回应？

赵立坚：我不了解你所说的澳方贸易官员希望同中方通电话的具体情况。中澳之间工作层的沟通渠道一直是畅通的。

至于中澳关系，近期我和我的同事已经多次就此阐明立场。当前中澳关系的困难局面是澳方一手造成的。我们敦促澳方正视问题、纠正错误，为两国关系回到正轨创造条件。

巴通社记者：关于你提到的巴基斯坦橙线项目的短视频，你能否介绍更多情况？

赵立坚：我刚才提到的短视频，是关于拉合尔交通轨道橙线项目，也就是巴基斯坦的第一条地铁项目。这个短视频呈现了巴基斯坦人民，特别是拉合尔人民，对这条地铁建成的欢乐的心情。你可以上网去好好看一下。

路透社记者：第一个问题，据报道，拜登拟任命布林肯为国务卿。你对此有何评论？如果他担任美国国务卿，中美关系是否有可能比蓬佩奥任国务卿时有所改善？第二个问题，有消息称，美国将把89家中国企业定义为有军事背景的企业，并限制其采购美国产品和技术。你对此有何评论？

赵立坚：关于第一个问题。这是美国内政，我们不做评论。保持中美关系的健康稳定发展符合中美两国人民的根本利益，也是美国国内有识之士和国际社会的普遍期待。中方愿同美方加强沟通、拓展合作、管控分歧，推动中美关系健康稳定发展。

关于第二个问题。中方坚决反对美方无端打压中国企业，并多次就此表明严正立场。美方所作所为严重违背美方一贯标榜的市场竞争原则和国际经贸规则，必将损害美国国家利益和自身形象。

中国企业始终坚持依法合规经营，在国际化经营中严格遵守包括美国法律在内的各国法律法规。美方应停止泛化国家安全概念、打压外国企业的错误行为。

《北京青年报》记者：我们注意到“2020年中韩友好青年论坛”19日在首尔线上线下成功举行。你能否介绍论坛情况？对中韩两国青年交流有何期待？

赵立坚：中国驻韩国使馆和韩国韩中城市友好协会共同主办了“2020年中韩友好青年论坛”活动。有关活动的具体情况，中方已经发布了相关消息，欢迎你查阅中国驻韩国使馆的网站。

中韩两国地缘相近，文缘相通，人缘相亲。我们希望两国青年能继承中韩友好的传统，为开辟两国关系更加灿烂的前景做出积极贡献。中方愿同韩方一道，积极支持两国青年加强交流合作，助力双边关系进一步向前发展。

中新社记者：根据中国驻大阪总领馆消息，11月22日，和歌山县白滨町“冒险大世界”的大熊猫“良浜”生下一只雄性熊猫幼仔。发言人能否为这只熊猫宝宝送上祝福？

赵立坚：我也看到了这则喜讯，祝愿熊猫宝宝在日本健康成长、幸福生活。借此机会，我也感谢所有关心爱护这只熊猫宝宝的“熊猫粉”们！

熊猫是中国的国宝和名片，深受各国人民喜爱，也是当之无愧的友好使者。1972年，大熊猫“康康”和“兰兰”远渡重洋，在日本掀起了熊猫热潮。近50年来，熊猫为促进日本民众对华了解，促进中日民间友好发挥了独特而重要的作用。山川异域，风月同天。相信这只在疫情期间诞生的熊猫宝宝将为日本人民带来快乐，也将成为中日友好的见证者。

凤凰卫视记者：第一个问题，22日傍晚，一架美军行政专机降落到中国台湾的松山机场，美国和台湾方面都没有说明具体情况。有台湾媒体报道称，是美军的高级情报官员访问台湾。中方有何回应？对于美方近期频繁访问台湾是否会采取应对措施？第二个问题，台湾方面和美国日前举行了首次经济繁荣伙伴关系对话，双方签署了有关未来举行机制性对话的谅解备忘录。中方有何回应？

赵立坚：关于第一个问题。中方坚决反对任何形式的美台官方往来和军事联系，这一立场是一贯、明确的。我们敦促美方充分认清台湾问题的高度敏感性，恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，立即停止与台湾进行任何形式的官方往来和军事联系，慎重妥善处理涉台问题。中方将根据形势发展做出正当、必要反应。

关于第二个问题。中方一贯反对美台官方往来，已就此向美方提出严正交涉。我们再次敦促美方切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止美台官方往来和接触，停止提升美台实质关系，以免严重损害中美关系和台海和平稳定。

澎湃新闻记者：22日，美国务院发表声明，宣布美国正式退出《开放天空条约》。中方对此有何评论？

赵立坚：中方对美方不顾国际社会反对，执意退出《开放天空条约》深表遗憾。美国此举损害相关国家间的军事互信和透明，不利于维护有关地区的安全与稳定，对国际军控与裁军进程也将产生消极影响。美方应认真对待俄罗斯等缔约国和国际社会的关切，通过对话解决分歧。动辄退约不是一个大国应有的态度和做法。

《中国日报》记者：11月21日，阿富汗首都喀布尔连遭两波共23枚火箭弹袭击，造成至少10人死亡、51人受伤。“伊斯兰国”宣称对袭击负责。我们注意到，自美国匆忙撤军以来，阿安全形势愈加严峻，近期武装暴力活动频发，严重威胁阿人民生命财产安全。中方对此有何评论？

赵立坚：中方谴责有关针对平民的袭击，向遇难者表示哀悼，向遇难者家属和伤者表示慰问。

中方将继续坚定支持阿富汗政府和人民打击恐怖主义、维护国家稳定和人民安全。我们愿同国际社会一道，共同推动阿富汗早日实现和平稳定。中方呼吁外国军队以有序、负责任方式自阿富汗撤离，避免恐怖势力趁机坐大，同时助力阿富汗和平和解进程。

日本NHK记者：今天，香港法院开庭审理黄之锋等三人相关案件。中方对此有何评论？

赵立坚：这不是外交问题。我们支持香港特区政府有关部门依法履职尽责。

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