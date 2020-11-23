“丝路百城传”推出《海南岛传》 新书首发式在琼举行

海南省委宣传部、中国外文局及海南省文联向海南三家图书馆赠送《海南岛传》

《海南岛传》新书首发式会场

中国网11月23日讯 由海南省文联、新星出版社联合主办，海南省文艺评论家协会承办的《海南岛传》首发式座谈会今日在海口举办，中共海南省委宣传部副部长吴泽明、中国外文局副局长陆彩荣与会并致辞祝贺新书出版。

据悉，《海南岛传》一书由海南籍著名作家孔见创作，是“丝路百城传”丛书中唯一一部以整个岛屿（省）为地理单元的作品，视角较一般城市传记更为宏阔。以时间为轴，以人、物、事为经纬，由点带面，展现了海南岛从蛮荒之地到开放前沿的发展全貌，是了解海南的最佳文学读本。

吴泽明在致辞中表示，《海南岛传》的出版恰逢其时。今年是海南解放七十周年，也是海南自由贸易港建设的开局之年。在这个历史节点上，孔见从古人眼中的“蛮荒之地”、恐怖之地、有来无回之地一步步书写到今天这个敞开怀抱、面对世界的自由贸易港，因此《海南岛传》可以称得上是一部海南岛的“通史”，这既是海南文艺界的重大收获，也是海南这座宝岛最富内涵的宣传册、招商书和旅行指南。

陆彩荣表示，海南岛不仅在地理上是华夏大地上独一无二的存在，也是中华文化一口汩汩不绝的泉眼，更有众多令人或感佩或敬重或叹惋的海南人物。读者将通过阅读《海南岛传》，对海南乃至对中国有更深入的了解。

陆彩荣还指出，“丝路百城传”是中国外文局及所属新星出版社宣介“一带一路”倡议、以图书参与这项伟大事业的文化探索，目前己经出版了中国、俄罗斯、阿根廷、意大利、立陶宛等多个国家的城市传记，为加深中外文化交流、促进文明互鉴发挥出越来越重要的作用，日益受到出版界、文学界、新闻界、社会学界等以及国内外读者的关注。在“丝路百城传”的带动下，一个城市传记创作的新潮正在兴起。

首发式上，中国外文局、海南省委宣传部及海南省文联分别向海南省图书馆、海南大学图书馆、海南师范大学图书馆赠送了《海南岛传》，期待更多读者特别是青年读者能够通过阅读《海南岛传》更好地分享精彩的海南故事。

在随后举行的座谈环节，《海南岛传》作者孔见介绍了创作历程。“丝路百城传”主编刘传铭，海南省文联作协党组原书记、主席，著名作家韩少功，著名作家、江苏省作家协会副主席储福金，著名作家、宁夏作协主席郭文斌，海南省作协副主席、海南大学人文传播学院院长刘复生，知名评论家王樽，海南省文艺评论协会副主席马良，海南师范大学教授、评论家单正平等参加座谈。

今年是海南全面推进自由贸易港建设开局之年，新星出版社大型城市传记丛书“丝路百城传”推出重点作品《海南岛传：一座岛屿的前世今生》。“丝路百城传”丛书是为全面呈现“一带一路”伟大倡议和打造人类命运共同体的国际文化认同而策划的重点图书出版项目，旨在促进丝路国家和地区间的相互了解和文化交流，增进彼此感情，实现文化传播，成为世界了解中国、中国了解世界的文化窗口。

截至《海南岛传》首发，该出版社已出版中文图书16部，包括中国城市传记12部《上海传》《哈密传》《珠海传》《临清传》《漳州传》《连云港传》《湖州传》《威海传》《绍兴传》《深圳传》《龙岩传》《海南岛传》和外国城市传记4部《圣彼得堡传》《布宜诺斯艾利斯传》《维尔纽斯传》《罗马传》，即将出版10余部，已形成一个颇有规模的丛书方阵。2020年，“丝路百城传”丛书“走出去”工作也取得积极进展，由哈萨克斯坦法兰特出版社出版《上海传》《珠海传》俄文版。丛书在国内外出版界、知识界产生了广泛影响。

(责编：苏缨翔、杨牧)