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外媒：欧美经济活动因疫情卷土重来再次中断

2020年11月23日17:33  来源：参考消息网
 

参考消息网11月21日报道日媒称，全球经济再次陷入停滞的信号已经愈发明确。日美欧的实际增长率虽然在第三季度迅速回升，但从最新的数据看，增长势头钝化的趋势已经足够明显。虽然存在股市上扬和上调企业业绩预期等积极动向，但新冠肺炎的蔓延速度正在以远超春季的速度推进。人员流动再次放缓，正在给经济前景蒙上阴影。

据《日本经济新闻》11月20日报道，在法国首都巴黎的一家购物中心，往年这时，为迎接圣诞节的到来，早已人头攒动的玩具卖场如今却被写有禁止入内的隔离带圈起。刚刚重启的经济活动不得不因为疫情的卷土重来再次中断。法国总理卡斯泰12日宣布，封城措施至少将会持续15天。

报道称，外出人数的减少势必会降低消费者的购买欲。美国莫宁咨询公司的统计数据显示，法国全国消费者信心指数在进入11月创下半年来的新低，与一个月前相比下降了约一成，接近4月第一波疫情肆虐时的水平。

德国从11月2日起实施包括关闭餐饮设施在内的不完全封城令，由于新增确诊数量维持在日均两万的高位，何时解除封锁还不得而知。德国总理默克尔16日对民众说：“限制出行是成功的秘诀，我们还有更多的事要做。”

在美国，纽约州从13日开始要求所有餐馆在晚上10点关门。加利福尼亚州也在16日出台紧急限制措施，将占人口总数94%的41个县的封锁级别调至最高。

报道指出，本就复苏乏力的消费将不可避免地受到影响。美国哈佛大学研究人员组成的非营利组织“机遇洞察”基于信用卡刷卡记录编制了疫情前后的消费变动指数。该指数显示，外出就餐和住宿类消费仅恢复到疫情前的七成，娱乐消费更是只有五成。最易受禁足令影响的服务业明显表现低迷。

11月18日，一名男子走过法国巴黎街头一处圣诞装饰。新华社

(责编：艾雯、杨牧)
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