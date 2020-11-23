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从写意到工笔 这幅国际合作的“一带一路”画卷越绘越精细

2020年11月23日17:16  来源：央视新闻客户端
 

“十三五”期间，中国与“一带一路”沿线国家聚焦重点、深耕细作，共同推动“一带一路”建设从总体布局的“大写意”，步入精谨细腻的“工笔画”阶段。随着合作不断深入，“一带一路”建设正沿着高质量发展方向不断前进。

在湖南长沙，满载零部件的中欧班列，即将开往白俄罗斯明斯克的中白工业园。在安徽合肥，今年第500列中欧班列，满载着为欧洲订制的白色家电鸣笛启程，开往11000公里外的德国杜伊斯堡。

长虹美菱股份有限公司海外市场总监 范伟文：往年我们通过海运大概需要45天到60天的时间。才能送到消费者手里，但是中欧班列只要两到三个星期就可以到达。

“一带一路”上的钢铁驼队——中欧班列，截至目前已经开行超过了10000列，通过东、中、西三大物流通道，通达欧洲21个国家、92个城市，促进了中国与“一带一路”相关国家的贸易畅通。

在埃塞俄比亚，亚吉铁路上奔跑着的机械冷藏车，正在把新鲜水果运往邻国吉布提的港口，再通过海运运往欧洲市场。这条由中国第一条全产业链建设的铁路，已经成为埃塞俄比亚和吉布提两国重要的大宗货物运输大动脉。

亚吉铁路埃塞俄比亚运输主管 比尔哈内：今年在新冠疫情的困难时期，亚吉铁路帮了我们大忙，特别是在服务民生方面的运量不降反升，今年前十个月，亚吉铁路累计发送货物120万吨，相当于去年全年的运量。

“十三五”期间，得益于共建“一带一路”，许多发展中国家基础设施不断完善，工业化水平提升，经济韧性增强。

通过共建“一带一路”，孟加拉国最大的基础设施项目帕德玛大桥得以兴建，这座由中国企业承建的大桥明年底建成后，将结束河两岸居民千百年来靠摆渡来往的历史，孟加拉国南北铁路网也将随之打通。在埃及尼罗河畔，用中国电力技术、标准建设的500千伏输电线路进入最后的收尾阶段，这条贯通埃及南北1210公里的电力大通道建成后，将大大增强埃及国家电网的供电可靠性。

一个个合作项目，让“一带一路”从愿景转化为现实，从倡议转化为全球广受欢迎的公共产品。

对外经济贸易大学中国WTO研究院院长 屠新泉：中国发起“一带一路”倡议，就是要构建世界各国尤其是发展中国家之间互联互通伙伴关系，建设高质量、可持续、价格合理、包容可及的基础设施，来促进世界各国能更好充分利用自己的资源禀赋，促进彼此之间的国际合作，实现联动发展、共同繁荣。

截至目前，中国已同138个国家和31个国际组织签署201份共建“一带一路”合作文件，共同开展了超过2000个合作项目。

从2016年至2019年，中国对“一带一路”沿线国家货物进出口总额达4.6万亿美元，占外贸比重提升至29.4%；直接投资721亿美元，占比提升至13.7%。“一带一路”建设为中国和沿线国家的发展带来了新的机遇。（总台央视记者 朱继华 戈晓威 张道峰 李伟代）

(责编：艾雯、杨牧)
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