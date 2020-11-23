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外媒关注：APEC峰会三年来首发联合宣言

2020年11月23日17:00  来源：参考消息网
 

原标题:外媒关注：APEC峰会三年来首发联合宣言

参考消息网11月22日报道亚太经合组织（APEC）第二十七次领导人非正式会议11月20日以视频方式举行。会议发表了《2020年亚太经合组织领导人吉隆坡宣言》，是三年来的首份联合宣言，引发外媒关注。

据路透社吉隆坡11月20日报道，亚太地区领导人周五搁置分歧，发表了三年来的首份联合宣言，呼吁开展自由和可预测的贸易，以扶持因新冠病毒大流行而陷入低迷的全球经济。

报道称，APEC21个经济体的领导人还表示，他们不会诉诸保护主义政策。

他们是在马来西亚主办的视频峰会后发表联合宣言的。会议正值美中两大经济体之间的贸易关系持续紧张之际。

马来西亚总理穆希丁·亚辛在会后对记者说：“APEC还承诺不走回头路，不诉诸保护主义措施，以保持市场和边境开放。”

这些领导人在宣言中说，他们认识到在危机期间推动增长时，“自由、开放、公平、非歧视、透明和可预测的贸易和投资环境的重要性”。

报道还称，APEC各国2018年未能达成联合宣言。去年在智利的会议因街头暴力抗议活动而取消。

会晤前，几位APEC领导人对保护主义发出警告，并且表示希望美国拜登政府更多地参与和支持多边贸易。

新加坡总理李显龙说，特朗普领导下的美国贸易政策导致APEC近年来进步“非常缓慢”，还说他预计拜登政府会有“更多的多边主义者”。

另据美联社吉隆坡11月20日报道，APEC领导人周五承诺，将努力实现自由、开放和无歧视的贸易和投资，以重振遭受新冠疫情冲击的经济。

APEC领导人搁置分歧，发表了自2017年以来的首次联合宣言，一致同意努力达成一项涉及21个APEC经济体的大规模自由贸易协定，以深化地区一体化。

报道称，今年的东道主、马来西亚总理穆希丁在记者会上说，曾阻碍谈判的美中贸易战已因为新冠疫情而退居其次。

他说，预计今年亚太地区的经济将萎缩2.7%，APEC的重点是加快经济复苏和研发平价疫苗。

穆希丁说：“健康风险及其对全球经济生态系统的影响是今年APEC所有经济体的主要优先议程。”

领导人还通过了《2040年亚太经合组织布特拉加亚愿景》，这个新的20年增长愿景将取代1994年制定的“茂物目标”。

他们承诺，到2040年建成一个“开放、活力、强韧、和平的亚太共同体”，并要求各国官员在明年之前起草实施计划。

报道还称，周五早些时候，日本和新西兰的领导人呼吁APEC成员抵制诱惑，不要回到贸易保护主义的老路上。

日本首相菅义伟说：“制定自由公平的全球经济规则至关重要。”

明年APEC峰会的东道主、新西兰总理杰辛达·阿德恩表示，希望APEC领导人能够携起手来，促进地区经济发展。

(责编：艾雯、杨牧)
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