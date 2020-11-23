全球疫情简报：法国一养殖场现水貂感染新冠病毒 摩洛哥、葡萄牙加强防疫措施

新华社北京11月23日电 22日全球疫情简报：法国一养殖场出现水貂感染新冠病毒情况 摩洛哥、葡萄牙加强防疫措施

全球数据

世界卫生组织：截至欧洲中部时间22日14时31分（北京时间22日21时31分），全球确诊病例较前一日增加604943例，达到57882183例；死亡病例增加9237例，达到1377395例。

美国约翰斯·霍普金斯大学：截至北京时间23日6时26分，全球确诊病例达58521493例，死亡病例为1386051例。美国是全球疫情最严重的国家，确诊病例达12210237例，死亡病例为256671例。

新闻事件

法国农业部22日发表新闻公报说，法国国家卫生安全署11月中旬开始一个科研项目，检测4家水貂养殖场是否存在新冠病毒，目前已在厄尔-卢瓦尔省一家养殖场发现了新冠病毒传播的情况。

摩洛哥政府21日宣布，南部阿加迪尔地区从22日起实施为期15天的严格防疫措施，民众进出该地区需取得政府颁发的特殊许可，公共沙滩和集市每天15时关闭，商场、餐馆20时前关闭，夜间宵禁。

葡萄牙总理科斯塔21日宣布紧急状态下疫情防控新措施，对疫情风险程度不同的地区采取差别化管控措施。科斯塔说，鉴于目前防疫形势与原定目标仍存差距，葡萄牙自24日起将采取更严格防疫措施，包括工作场所强制戴口罩、节假日期间禁止各城市间人员流动等。

二十国集团领导人第十五次峰会第一阶段会议21日以视频方式举行。多国领导人在讲话中强调，世界各国应秉持多边主义，团结合作应对新冠疫情和经济衰退等全球性挑战。

罗马尼亚官方22日公布的数据显示，该国过去24小时新增死亡病例131例，累计死亡10047例。

爱尔兰卫生部21日晚公布的数据显示，过去24小时该国新增确诊病例344例，累计确诊70143例；新增死亡病例4例，累计死亡2022例。爱尔兰国家统计局的数据显示，截至今年4月，该国有近498万人口。这意味着每100个爱尔兰人中约有1.4人被新冠病毒感染。

蒙古国卫生部22日宣布，截至当天17时，该国本土确诊病例累计达203例。本土确诊和境外输入病例目前累计达629例，其中治愈病例340例，没有死亡病例。

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