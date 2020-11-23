人民网>>国际

全球疫情简报：法国一养殖场现水貂感染新冠病毒 摩洛哥、葡萄牙加强防疫措施

2020年11月23日15:35  来源：新华网
 

　　新华社北京11月23日电 22日全球疫情简报：法国一养殖场出现水貂感染新冠病毒情况 摩洛哥、葡萄牙加强防疫措施

　　全球数据

　　世界卫生组织：截至欧洲中部时间22日14时31分（北京时间22日21时31分），全球确诊病例较前一日增加604943例，达到57882183例；死亡病例增加9237例，达到1377395例。

　　美国约翰斯·霍普金斯大学：截至北京时间23日6时26分，全球确诊病例达58521493例，死亡病例为1386051例。美国是全球疫情最严重的国家，确诊病例达12210237例，死亡病例为256671例。

　　新闻事件

　　法国农业部22日发表新闻公报说，法国国家卫生安全署11月中旬开始一个科研项目，检测4家水貂养殖场是否存在新冠病毒，目前已在厄尔-卢瓦尔省一家养殖场发现了新冠病毒传播的情况。

　　摩洛哥政府21日宣布，南部阿加迪尔地区从22日起实施为期15天的严格防疫措施，民众进出该地区需取得政府颁发的特殊许可，公共沙滩和集市每天15时关闭，商场、餐馆20时前关闭，夜间宵禁。

　　葡萄牙总理科斯塔21日宣布紧急状态下疫情防控新措施，对疫情风险程度不同的地区采取差别化管控措施。科斯塔说，鉴于目前防疫形势与原定目标仍存差距，葡萄牙自24日起将采取更严格防疫措施，包括工作场所强制戴口罩、节假日期间禁止各城市间人员流动等。

　　二十国集团领导人第十五次峰会第一阶段会议21日以视频方式举行。多国领导人在讲话中强调，世界各国应秉持多边主义，团结合作应对新冠疫情和经济衰退等全球性挑战。

　　罗马尼亚官方22日公布的数据显示，该国过去24小时新增死亡病例131例，累计死亡10047例。

　　爱尔兰卫生部21日晚公布的数据显示，过去24小时该国新增确诊病例344例，累计确诊70143例；新增死亡病例4例，累计死亡2022例。爱尔兰国家统计局的数据显示，截至今年4月，该国有近498万人口。这意味着每100个爱尔兰人中约有1.4人被新冠病毒感染。

　　蒙古国卫生部22日宣布，截至当天17时，该国本土确诊病例累计达203例。本土确诊和境外输入病例目前累计达629例，其中治愈病例340例，没有死亡病例。

(责编：燕勐、刘叶婷)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved