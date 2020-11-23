指明亚太合作方向路径 提振全球经济复苏信心

新华社北京11月21日电 综合新华社驻外记者报道：国家主席习近平20日晚在北京以视频方式出席亚太经合组织第二十七次领导人非正式会议并发表重要讲话。海外人士认为，习近平主席的讲话为新形势下亚太合作指明了方向和路径，展示了中国同各国携手合作、共克时艰的坚定决心，为亚太和全球经济复苏提振信心。

泰国正大管理学院中国-东盟研究中心主任汤之敏说，习近平主席强调要共同构建开放包容、创新增长、互联互通、合作共赢的亚太命运共同体，为亚太经合组织开启2020年后的合作愿景指明了方向。

日本东洋园大学教授朱建荣说，习近平主席在讲话中阐述的新理念和切实可行的发展路径以及关于中国贡献的重要承诺，让本地区及全世界看到了亚太命运共同体并非梦想，而是通过各国共同努力可以实现的愿景。

印度尼西亚智库亚洲创新研究中心主席班邦·苏尔约诺表示，习近平主席的重要阐述为亚太地区乃至世界战胜疫情、摆脱当前经济困境指明了方向，表明中国始终站在亚太地区共同利益的立场和高度推动各国实现合作共赢。

俄罗斯科学院教授兼圣彼得堡大学教授扬娜·列克休金娜说，中国正以实际行动开放市场，欢迎外国投资者，推动实现自由开放的贸易和投资。中国将为其他国家带来巨大机遇。

秘鲁国际法和国际关系学院院长米格尔·罗德里格斯说，习近平主席的讲话向世界表明中国将不断加强与亚太地区各国的合作，这有助于推动亚太区域经济一体化进程。中国构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，将为其他经济体发展提供巨大机会，拉动世界经济复苏。

墨西哥国立自治大学国际问题专家伊格纳西奥·马丁内斯认为，中国构建新发展格局将提升中国发展能力，并通过亚太经合组织等区域合作机制，促进自由贸易，提升本国和合作伙伴在全球贸易中的参与度。

马来西亚新亚洲战略研究中心理事长许庆琦说，新冠疫情对世界经济造成严重冲击，同时也加速了全球经济的数字化转型。期待中国发挥数字技术优势，推动各方分享数字技术抗疫和恢复经济的经验、全面落实亚太经合组织互联网和数字经济路线图，进一步助力亚太区域经济一体化。

智利基督教人文大学国际关系和政治学学者安德烈斯·安古洛说，中国支持开放型世界经济，支持多边贸易机制。习近平主席提出的多项主张有助于夯实亚太经合组织基础，中国的新发展格局为地区经济发展提供了强劲推动力。

菲律宾智库人民参政权研究中心政策研究负责人博比·图阿松说，习近平主席在讲话中再次强调要坚持开放包容，坚持合作共赢，这在新冠疫情持续蔓延、世界经济陷入衰退的当下具有重要现实意义。中国提倡的多边主义和国际合作才是国际社会发展的正确道路。

越南社会科学院世界经济与政治研究所原所长、知名经济学家武大略说，从习近平主席的讲话中可以看到中国坚持对外开放、推动贸易自由化和全球化的一贯立场。在单边主义和贸易保护主义抬头的背景下，中国进一步向世界开放之举令人称赞，这些举措向地区和全球各国工商业界传递了积极信号，为全球经济复苏提振了信心。

文莱资深媒体人贝仁龙表示，中国发展为亚太地区乃至全球提供了规模庞大的市场，中国通过“一带一路”倡议等凝聚各国共同发展的共识，提振全球市场信心，为后疫情时代的各国提供更多发展机遇。

韩国韩中城市友好协会会长权起植表示，中国始终坚持多边主义、倡导自由贸易，有利于建设开放包容的世界经济，为全球早日战胜疫情、恢复经济发挥了重要作用。

（参与记者：张国英、尹南、张笑然、黄硕、蒋声雄、姜俏梅、梁辉、陆睿、王丽丽、胡晓光、高兰、明大军、林昊、杨柯、袁梦晨、薛飞、吴昊）

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