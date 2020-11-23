安抚患儿14载 美国“ICU爷爷”去世

有“ICU爷爷”之称的美国男子戴维·多伊奇曼逝世，享年86岁。他生前在一家医院新生儿重症监护室志愿服务14年，帮忙照料患病和早产婴儿，也被称作“婴儿语者”、“戴维爷爷”。

据美国有线电视新闻网21日报道，多伊奇曼的女儿苏珊·莉莉证实，父亲14日去世，距确诊胰腺癌晚期17天。

多伊奇曼长期从事国际销售工作，退休后在亚特兰大儿童保健医院新生儿重症监护室做志愿者。

莉莉说，父亲最初在隔壁一幢建筑接受治疗，意外走进这家儿童医院，便决定要为这里的孩子做些什么。

他于是成为一名“婴儿语者”，每个星期二和星期四到新生儿重症监护室志愿服务，帮忙安抚和照料患病和早产婴儿。医院护士乔安娜·斯莱德曾与多伊奇曼共事8年，从没看见孩子在他怀里哭泣。她说：“他的存在给我们的孩子带来不少慰藉，父母或家人不在时，他总在这儿抱抱孩子们。”

多伊奇曼上岗前接受了特别培训，在当志愿者的过程中与医院工作人员和孩子们的家人结下友谊。他曾说，相比在这份工作中的付出，自己的收获更多。

得知多伊奇曼确诊的消息后，医护人员和他陪伴过的孩子家人们驾车结队经过他家门前表达心意。车队最前面是一辆新生儿重症监护车，后面的私家车装饰有气球、爱心图案和祝福字样。（袁原）【新华社微特稿】

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