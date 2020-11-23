习近平出席二十国集团领导人第十五次峰会第二阶段会议

新华社北京11月22日电 国家主席习近平22日晚在北京以视频方式出席二十国集团领导人第十五次峰会第二阶段会议，重点阐述关于可持续发展问题的看法。

11月22日晚，国家主席习近平在北京以视频方式出席二十国集团领导人第十五次峰会第二阶段会议，重点阐述关于可持续发展问题的看法。 新华社记者 王晔 摄

习近平指出，要打造包容性、可持续、有韧性的未来，不断推进全球减贫事业至关重要。面对新冠肺炎疫情冲击，我们比以往任何时候都更需要拿出切实举措。

11月22日晚，国家主席习近平在北京以视频方式出席二十国集团领导人第十五次峰会第二阶段会议，重点阐述关于可持续发展问题的看法。 新华社记者 李响 摄

第一，坚持发展优先理念。以落实联合国2030年可持续发展议程为引领，加强发展合作，缩小南北发展差距。

第二，采取全面均衡政策举措。精准施策，应对因疫致贫返贫。既要落实缓债倡议，也要继续为发展中国家提供必要融资支持，推动基础设施和互联互通建设。

第三，营造良好国际经济环境。降低关税和非关税壁垒，以贸易促减贫、促发展，帮助发展中国家更好融入全球大市场。发挥数字减贫作用，为中小企业、妇女、青年等弱势群体提供更多脱贫致富机会。

11月22日晚，国家主席习近平在北京以视频方式出席二十国集团领导人第十五次峰会第二阶段会议，重点阐述关于可持续发展问题的看法。 新华社记者 李响 摄

习近平强调，中国即将提前10年实现消除绝对贫困目标。改革开放40多年来，中国7亿多人摆脱贫困，对世界减贫贡献率超过70%。中国愿同各国一道，合力建设远离贫困、共同发展的美好世界。

11月22日晚，国家主席习近平在北京以视频方式出席二十国集团领导人第十五次峰会第二阶段会议，重点阐述关于可持续发展问题的看法。 新华社记者 饶爱民 摄

与会领导人表示，二十国集团应加大支持发展中国家克服疫情，推动经济复苏和增长，缩小数字鸿沟，消除贫困，赋予妇女和青年更多教育和就业机会，落实2030年可持续发展议程，实现包容性发展。减少碳排放，促进绿色低碳发展，合力应对气候变化和生态环境恶化等全球性挑战。

峰会通过了《二十国集团领导人利雅得峰会宣言》。

丁薛祥、刘鹤、杨洁篪、王毅、何立峰等参加。

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