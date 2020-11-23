古特雷斯：二十国集团在全球抗疫方面发挥着领导作用

新华社联合国11月22日电（记者王建刚）联合国秘书长古特雷斯22日在出席二十国集团领导人第十五次峰会第二阶段会议时表示，二十国集团在全球抗击新冠疫情方面发挥着至关重要的领导作用。

古特雷斯在通过视频方式举行的第二阶段会议上说，“团结合作是我们战胜新冠疫情的法宝”，二十国集团的领导力对阻止疫情进一步蔓延至关重要。

古特雷斯表示，在二十国集团领导人第十五次峰会第一天的会议上，新冠疫苗及其检测和治疗手段被普遍认可为全球公共产品，这令他感到鼓舞。他再次呼吁二十国集团领导人全力支持“全球合作加速开发、生产、公平获取新冠肺炎防控新工具倡议”及其“新冠肺炎疫苗实施计划”，早日填补当前280亿美元的资金缺口，尤其是尽快补上用于全球大规模疫苗生产、采购和配送所急需的42亿美元缺口。

古特雷斯说，二十国集团在调动资源以更好地推动疫情后复苏方面的领导力同样至关重要。二十国集团要努力增强国际货币基金组织和其他国际金融机构支持发展中国家的实力，包括发行新的特别提款权和重新分配未使用的特别提款权等。此外，二十国集团应将相关债务倡议的适用范围扩大到所有脆弱的发展中国家，包括有需要的中等收入国家。

古特雷斯认为，二十国集团领导力的重要性还表现在其能够推动各国的复苏努力与2030年可持续发展议程以及巴黎气候协定方向保持一致。

古特雷斯说，为建设一个包容、可持续和有韧性的后疫情世界，公共支出必须与实现可持续发展目标挂钩。他强调，各国必须有历史担当，确保“我们从子孙后代那里借来的”用于疫情后复苏的数万亿美元不至于让子孙后代“背上堆积如山的债务”。

二十国集团领导人第十五次峰会21日以视频方式拉开帷幕。此次峰会为期两天，由轮值主席国沙特阿拉伯主办。

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