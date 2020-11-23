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习近平在二十国集团领导人利雅得峰会“守护地球”主题边会上的致辞（全文）

2020年11月23日08:42  来源：新华网
 

　　新华社北京11月22日电

在二十国集团领导人利雅得峰会“守护地球”主题边会上的致辞

（2020年11月22日，北京）

中华人民共和国主席　习近平

11月22日，国家主席习近平在二十国集团领导人利雅得峰会“守护地球”主题边会上致辞。新华社记者 李学仁 摄

　　各位同事，

　　朋友们：

　　地球是我们的共同家园。我们要秉持人类命运共同体理念，携手应对气候环境领域挑战，守护好这颗蓝色星球。在此，我愿分享几点看法。

　　第一，加大应对气候变化力度。二十国集团要继续发挥引领作用，在《联合国气候变化框架公约》指导下，推动应对气候变化《巴黎协定》全面有效实施。不久前，我宣布中国将提高国家自主贡献力度，力争二氧化碳排放2030年前达到峰值，2060年前实现碳中和。中国言出必行，将坚定不移加以落实。

　　第二，深入推进清洁能源转型。中方赞赏沙特提出碳循环经济理念，支持后疫情时代能源低碳转型，实现人人享有可持续能源目标。中国建成了全球最大的清洁能源系统，新能源汽车产销量连续5年居世界首位。根据“十四五”规划和2035年远景目标建议，中国将推动能源清洁低碳安全高效利用，加快新能源、绿色环保等产业发展，促进经济社会发展全面绿色转型。

　　第三，构筑尊重自然的生态系统。中方支持二十国集团在减少土地退化、保护珊瑚礁、应对海洋塑料垃圾等领域深化合作，打造更牢固的全球生态安全屏障。《生物多样性公约》第十五次缔约方大会将于明年5月在中国昆明举行，中方诚挚欢迎各方出席，期待大会为未来一个时期全球生物多样性保护设定目标，采取行动。让我们携起手来，共同建设清洁美丽的世界！

　　谢谢大家。

(责编：燕勐、刘叶婷)
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