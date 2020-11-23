埃及艾因·夏姆斯大学校长：历史将铭记中国抗疫壮举

新华网北京11月22日电 埃及艾因·夏姆斯大学校长马哈茂德·马蒂尼教授近日在“中阿改革发展研究中心”网站发表了题为《中国与“一带一路”国家携手抗击疫情，为遏制全球疫情加强合作作出贡献》的文章，对中国抗击新冠肺炎疫情的努力和对全球作出的贡献给予了高度评价，并表示中国的抗疫壮举将被历史所铭记。

马蒂尼在文章中表示，新冠肺炎疫情暴发后，中国为全球抗疫发挥了极其重要的作用。中国率先向世界卫生组织报告了新冠病毒的存在和影响，甚至公布了有关该病毒的所有信息，这体现了中国秉持的“人类命运共同体”的理念。中国率先成功抗击疫情，其他国家从中国的抗疫经验中学习了预防新冠病毒的措施。中国为世界抗疫树立了榜样，历史将铭记中国抗击疫情的壮举。

马蒂尼说，中国与包括埃及在内的阿拉伯国家紧密合作，交流抗疫知识、分享经验，在共建“一带一路”框架下，树立建设“健康丝绸之路”的典范。

马蒂尼对中国全力支持非洲抗疫给予了高度赞赏。他表示，中国向非洲国家提供了物资援助、派遣医疗专家组、协助非方来华采购抗疫物资。中国将提前于年内开工建设非洲疾控中心总部，同非方一道实施好中非合作论坛框架内“健康卫生行动”，并将合作重点向健康卫生、复工复产、改善民生领域倾斜。

马蒂尼指出，自埃中建交以来，埃及一直同中国保持和平友好的外交关系。新冠疫情在中国暴发后，埃及没有袖手旁观，而是迅速向中国提供医疗援助，在艰难时刻给予中国力所能及的支持，表达了埃及人民与中国人民在一起的心愿。在埃及国内，我们用“中国红”点亮开罗萨拉丁城堡、卢克索卡尔纳克神庙和阿斯旺菲莱神庙等著名历史遗迹，旨在表达“埃及人民与中国人民在一起”，为中国人民抗疫加油，生动体现了埃中两大文明古国之间深厚而密切的友谊。

在危机面前，无人可以独善其身。马蒂尼强调，患难见真情，疫情的暴发彰显出“人类命运共同体”理念和不同国家团结一致、共同应对危机的必要性，希望国际社会以符合各国人民利益的方式团结各国人民，共同抗击这场席卷了全世界的新冠疫情危机。

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