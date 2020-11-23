为应对全球挑战指引方向 为完善全球治理凝聚合力——海外人士高度评价习近平主席在二十国集团领导人第十五次峰会第一阶段会议上的重要讲话

新华社北京11月22日电 综合新华社驻外记者报道：国家主席习近平21日晚在北京以视频方式出席二十国集团领导人第十五次峰会第一阶段会议并发表重要讲话。海外人士认为，习近平主席在讲话中提出的一系列倡议具有重要现实意义，为国际社会应对新冠疫情等全球性挑战指引方向，展现中国负责任大国担当。

沙特阿拉伯中国问题专家阿卜杜勒阿齐兹·沙巴尼说，当前全球面临疫情等严峻挑战，二十国集团的责任和行动显得格外重要。习近平主席的讲话具有重要现实意义，为下一阶段国际社会合作有效抗击疫情指引了方向。

法国女作家、中国问题专家索尼娅·布雷斯莱对习近平主席在推动数字经济发展、促进各国在卫生领域合作等问题上的主张和倡议深表赞同。她说，面对新冠疫情带来的一系列问题，习近平主席给出了中国方案。疫情更加凸显构建人类命运共同体的现实意义，只有各国共同努力、相互支持，才能战胜疫情、实现更加包容的发展。

欧洲智库马达里亚加-欧洲学院基金会执行主任皮埃尔·德弗雷涅认为，习近平主席的讲话体现出中国在推动建立更加公平、团结、高效和更可持续国际秩序上的远见卓识，展现了一个负责任大国的担当。当前，人类面临新冠疫情、气候变化等严峻挑战，各国应求同存异、携手应对。

美国《全球策略信息》杂志社华盛顿分社社长威廉·琼斯表示，习近平主席在讲话中指出新冠疫情凸显了全球治理存在的短板，强调二十国集团应该在后疫情时代国际秩序和全球治理方面发挥更大引领作用，他的讲话传递了希望。

巴西中国问题研究中心主任罗尼·林斯表示，习近平主席在讲话中就新冠肺炎疫苗国际合作、恢复世界经济、后疫情时代全球治理等问题提出的倡议具有重要意义。

俄罗斯智库“瓦尔代”国际辩论俱乐部项目主任利索沃利克表示，近些年中国在国际合作方面提出的一系列倡议非常重要，二十国集团可以成为讨论这些倡议的平台。在二十国集团框架内，期待中国继续积极推进国际合作以应对疫情。

印度尼赫鲁大学教授、汉学家狄伯杰说，习近平主席在讲话中就二十国集团在应对疫情防控和恢复经济双重挑战等方面如何发挥更大引领作用提出了具有建设性的倡议，还阐述了有关后疫情时代国际秩序和全球治理的主张，讲话非常重要。

阿根廷圣安德烈斯大学拉丁美洲社会科学系中国研究部主任胡利安娜·冈萨雷斯·豪雷吉认为，习近平主席的讲话体现出中国愿积极采取措施加强多边主义、促进全球经济复苏的决心。二十国集团这一多边机制对于全球抗击疫情、恢复经济承担着重要责任，其成员应团结一致，在全球治理中发挥更加积极的作用。

印度尼西亚智库亚洲创新研究中心主席班邦·苏尔约诺表示，抗击疫情、发展经济是当前世界尤其是发展中国家的迫切需求，习近平主席在讲话中就新冠肺炎疫苗国际合作、健康码国际互认机制、粮食安全、数字经济等一系列问题提出了重要主张和倡议。

韩国韩中城市友好协会会长权起植表示，当前世界面临疫情防控、恢复经济的双重艰巨任务，各国只有团结抗疫、加强合作，以构建人类命运共同体的精神携手应对挑战，才能促进全球早日摆脱疫情影响、实现包容性增长。（参与记者：胡晓明、梁辉、倪瑞捷、周星竹、刘品然、涂一帆、唐霁、潘革平、陆睿、荆晶、李奥、孙晓玲、任军）

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