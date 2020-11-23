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综合消息：多国领导人强调通过多边合作应对疫情和经济衰退等挑战

2020年11月23日08:27  来源：新华网
 

　　新华社北京11月22日电　综合新华社驻外记者报道：二十国集团领导人第十五次峰会第一阶段会议21日以视频方式举行。多国领导人在讲话中强调，世界各国应秉持多边主义，团结合作应对新冠疫情和经济衰退等全球性挑战。

　　法国总统马克龙表示，国际社会迫切需要通过多边合作应对新冠疫情带给全球的巨大挑战。面对新冠疫情大流行，世界各国如果没有“全面、协调、团结的策略”，就不可能有效应对疫情挑战。他说，从新冠疫情中获得的最大启示是，人类比以往任何时候都需要共同迎接挑战，需加强全球医疗系统并共享医疗资源。他呼吁将新冠肺炎疫苗作为世界公共卫生产品，通过多边合作的方式进行分配。

　　德国总理默克尔说，新冠疫情这样的全球挑战只有通过全球共同努力才能克服。她呼吁各国支持“新冠肺炎疫苗实施计划”并加强世界卫生组织的作用。

　　俄罗斯总统普京说，新冠疫情造成成千上万人死亡，很多人失去工作和收入，全球经济可能陷入长期停滞。依托共同应对2008年国际金融危机的有益经验，二十国集团提出了一系列抗击疫情、恢复全球经济活力的倡议。协调各国合作抗击疫情、恢复全球经济增长，以避免更多的人陷入贫困正是二十国集团的作用所在。

　　日本首相菅义伟表示，希望世界各国继续携手加强疫情防控，同时推出切实有效的措施以防经济持续恶化。他强调在新冠肺炎疫苗供给问题上加强国际合作的重要性，并呼吁创造任何人都能接种疫苗的公平环境。他重申，将把定于明年夏天举办的东京奥运会、东京残奥会办成安全、放心的运动会。

　　土耳其总统埃尔多安说，通过此次疫情，人们进一步认识到在全球性危机中国际合作的价值。全人类息息相关，是一个密不可分的大家庭。

　　南非总统拉马福萨说，新冠疫情对非洲的打击十分严重，预计今年非洲经济将收缩3.2%，这是非洲经济25年来首次陷入衰退。他表示，当前疫情仍在蔓延，各国应朝着包容性经济复苏的方向努力，在这个过程中，任何国家都不能被落在后面。

　　阿根廷总统费尔南德斯呼吁二十国集团成员合作应对新冠疫情。他说，当今世界发展不平衡的问题日益凸显并在疫情中有所加剧。二十国集团成员应努力建设一个更加一体化的世界，共同应对疫情带来的巨大挑战。

　　印度总理莫迪表示，各大经济体共同协调努力有助于各方更快地从新冠疫情中恢复。他呼吁二十国集团采取果断行动。（参与记者：唐霁、吴刚、荆晶、倪瑞捷、任珂、施洋、郭丹、赵旭）

(责编：燕勐、刘叶婷)
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