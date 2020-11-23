【纵论天下】"双循环"新发展格局为亚太发展注入中国动力

新华网北京11月22日电（何媛）习近平主席在亚太经合组织工商领导人对话会和第二十七次领导人非正式会议两场重要讲话中向世界阐述中国“双循环”新格局及其世界意义。专家认为，构建“双循环”新发展格局有利于激发中国市场潜能，随着开放层次的不断深化，将为亚太地区经济发展注入中国动力。

11月20日晚，国家主席习近平在北京以视频方式出席亚太经合组织第二十七次领导人非正式会议并发表重要讲话。 新华社记者 王晔 摄

“双循环”新发展新格局下，潜力得到充分激发的中国市场将为世界带来更多需求。

中国人均国内生产总值突破1万美元、有超过4亿中等收入人口。这样的市场规模，不容忽视。

刚刚落幕的第三届中国国际进口博览会，共124个国家和地区的企业参展，成交额达726.2亿美元。这样的市场潜力，不可小觑。

中国经济前三季度同比增长0.7%，全年正增长定局已成。根据IMF预测，今年全球经济将萎缩4.4%，中国是唯一实现正增长的主要经济体。这样的经济韧性，举世瞩目。

中国社会科学院世界经济与政治所国际贸易室主任东艳认为，“双循环”新发展格局将进一步激发中国市场潜能，继而给亚太地区乃至全世界带来更大、更稳定的需求终端市场。

“双循环”新发展格局下，开放水平进一步提升、对外合作进一步深化的中国将与世界共享发展成果。

“中方欢迎区域全面经济伙伴关系协定完成签署，也将积极考虑加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定。”习近平主席这一表态向国际社会传递中国对贸易自由化、便利化的坚定支持。

“全面实施外商投资法及其实施条例”“进一步缩减外商投资准入负面清单”……扩大开放的政策一项项得到落实，态度早已转成行动。

东艳说，召开进博会、签订区域全面经济伙伴关系协定、积极面对全面与进步跨太平洋伙伴关系协定，凡此种种表明中国在继续深化开放。通过制度创新、优化发展环境、完善保障体系，中国将实现更深层次的开放。“这将对亚太经济发展起到重要推动作用。”

“中国对外开放的决心坚定不移，对外开放的大门会越开越大。”习近平主席重申对外开放，释放出共享机遇、合作共赢的强烈信号。

11月20日晚，国家主席习近平在北京以视频方式出席亚太经合组织第二十七次领导人非正式会议并发表重要讲话。这是与会各经济体领导人、代表通过《2040年亚太经合组织布特拉加亚愿景》并线上合影。 新华社记者 李响 摄

顺应潮流、共克时艰，坚定维护多边贸易体制，必将迎来亚太和平繁荣的美好明天。

在经济全球化遭遇逆风，单边主义、保护主义抬头的当下，实现自由开放的贸易和投资绝非可以一蹴而就。然而，维护多边贸易体制、倡导合作共赢仍是亚太各国的主流选择。

覆盖十五国、约占全球三分之一经济体量的区域全面经济伙伴关系协定历经8年、31轮正式谈判，最终成功签署。这也为中日韩自贸协定谈判等其他区域内经济一体化谈判创造了良好条件。

“通过加强制度整合进一步促进区内经济合作成为亚太共识，”东艳说，“当前亚太经济合作正经历重要的制度形成期，尽管蕴含一些风险和挑战，但始终朝着建立亚太自贸区的大方向在前行。”

刚刚通过的《2040年亚太经合组织布特拉加亚愿景》将开启亚太合作新阶段。相信坚持开放包容、坚持创新增长、坚持互联互通、坚持合作共赢，定能让亚太经合组织行稳致远，迎来亚太和平繁荣的美好未来。

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