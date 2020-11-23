彰显担当 凝聚合力（和音）

中国以鲜明的主张和切实的行动证明，中国将始终坚持做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者

11月21日，国家主席习近平在北京以视频方式出席二十国集团领导人第十五次峰会第一阶段会议并发表重要讲话，强调二十国集团应该遵循共商共建共享原则，坚持多边主义、开放包容、互利合作、与时俱进，在后疫情时代国际秩序和全球治理方面发挥更大引领作用。中国愿同各国相互尊重、平等互利、和平共处、共同发展，共同推动构建人类命运共同体。国际舆论评价，习近平主席提出的一系列重要倡议契合当前国际社会关切，具有重大现实意义，展现了中国作为负责任大国的担当。

二十国集团是在危机应对中应运而生的合作平台。2008年国际金融危机发生后，二十国集团各成员秉持同舟共济的伙伴精神，把正在滑向悬崖的世界经济拉回到稳定和复苏轨道。今年，新冠肺炎疫情全球大流行使得超过百万人失去生命，世界经济陷入衰退，社会民生遭遇重创，影响超出2008年国际金融危机。疫情发生后，二十国集团迅速行动起来，领导人特别峰会提出，加强防控合作，推动药物和疫苗研发，维护经济金融稳定，确保产业链、供应链畅通，缓解发展中国家债务负担。二十国集团在全球战疫中再次发挥了不可替代的重要作用。

人类命运与共，同舟共济的伙伴精神在关键考验面前更见弥足珍贵。当前，国际格局加速演变，单边主义、保护主义上升，全球产业链、供应链受到冲击。在全球范围内，抗疫情、稳经济、保民生之路依然任重道远，治理赤字、信任赤字、发展赤字、和平赤字仍在扩大。后疫情时代的国际秩序和全球治理何去何从，二十国集团将发挥怎样的作用，如何切实从危机应对机制向长效治理机制转型，从侧重短期政策向短中长期政策并重转型，国际社会倍加关注。

习近平主席指出，二十国集团合作应对疫情带来的挑战应在以下几个方面进一步发力：构筑全球抗疫防火墙、畅通世界经济运行脉络、发挥数字经济的推动作用、实现更加包容的发展。习近平主席从构建人类命运共同体高度，把握世界大势和时代潮流，为二十国集团在后疫情时代国际秩序和全球治理方面发挥更大引领作用指明方向：加强以联合国为核心的国际体系，完善经济全球化的治理架构，推动数字经济健康发展，提高应对全球性挑战的能力。习近平主席强调：“我们应该遵循共商共建共享原则，坚持多边主义，坚持开放包容，坚持互利合作，坚持与时俱进。”国际社会普遍认为，习近平主席提出的一系列重要倡议和主张，为当前各国进一步防控疫情、稳定和恢复经济提供中国智慧、中国方案，有助于各方凝聚合力，共同应对挑战。

知行合一，策之以道。中国积极支持并参与新冠肺炎疫苗国际合作，已经加入“新冠肺炎疫苗实施计划”，并将履行承诺向其他发展中国家提供帮助和支持，努力让疫苗成为各国人民用得上、用得起的公共产品；中方提出建立基于核酸检测结果、以国际通行二维码为形式的健康码国际互认机制；中方呼吁为数字经济营造有利发展环境，加强数据安全合作，加强数字基础设施建设，为各国科技企业创造公平竞争环境；中方克服困难，全面落实二十国集团缓债倡议，并支持延长缓债倡议期限的决定；中方倡议在2025年再次召开全球妇女峰会，支持联合国明年举办世界粮食峰会，倡议适时召开国际粮食减损大会……中国以鲜明的主张和切实的行动证明，中国将始终坚持做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。

全球蔓延的疫情是对全球治理的重大考验，二十国集团应当继续担起使命，在推动全球团结抗疫和世界经济复苏方面作出重要贡献。合作的阳光终将驱散疫情的阴霾。展望后疫情时代，人类命运共同体理念必将更加深入人心。各方携手努力，建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界，这是各国人民期望的美好未来。

《 人民日报 》（ 2020年11月23日 04 版）

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