新华社利雅得11月22日电 二十国集团领导人利雅得峰会宣言

1. 我们，二十国集团领导人，在沙特主席国任期内第二次举行会议。我们团结一致，坚信现在比以往任何时候更加需要全球协调行动、团结和多边合作，以克服当前挑战，并通过赋权人民、保护地球和塑造新疆域来实现21世纪所有人的机遇。我们致力于在共建强劲、可持续、平衡、包容的后新冠肺炎疫情时代方面发挥引领作用。

一、共同应对挑战

2. 新冠肺炎大流行及其对生命健康、民生与经济造成的空前影响给我们带来前所未有的冲击，暴露出我们在疫情防范应对方面的脆弱性，突显了我们面临的共同挑战。我们重申3月26日二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会所作承诺，欢迎此后取得的进展，并将继续不遗余力地保护生命，给予最脆弱群体特别关注与支持，使各国经济重回恢复增长、保护和创造就业的轨道。在继续抗击疫情的同时，我们向医务人员和其他一线工作者表示感谢与支持。我们继续坚定支持所有发展中国家和最不发达国家应对疫情引发的卫生、经济和社会影响，注意到非洲和小岛国面临的特殊挑战。

3. 我们已动员资源，以解决当前全球卫生领域融资需求，支持安全有效的新冠病毒诊断、治疗和疫苗的研发、生产和分配，并将根据各成员创新激励政策，不遗余力实现人人可负担和公平获取。为此，我们全力支持所有合作努力，特别是“全球合作加速开发、生产、公平获取新冠肺炎防控新工具倡议”及其“新冠肺炎疫苗实施计划”，以及知识产权自愿许可。我们承诺解决当前的全球融资需求，欢迎多边开发银行根据目前的多边行动，加强对各国获得新冠肺炎防控工具的资金支持，并鼓励他们采取更多行动。我们认识到广泛免疫接种作为全球公共产品的作用。

4. 尽管受新冠肺炎疫情影响，全球经济在2020年出现急剧收缩，但随着各国经济逐渐重新开放及重大政策行动的积极影响开始显现，全球经济活动已部分回升。然而，经济复苏不平衡且高度不确定，面临较高下行风险，包括部分国家疫情再次暴发，以及重新采取限制性卫生措施等。我们强调，控制病毒传播是支持全球经济复苏的当务之急。我们决心继续利用一切可用的政策工具，在防范经济下行风险的同时，保障人民的生命、就业和收入，支持全球经济复苏并增强金融体系韧性。我们重申2018年3月二十国集团财长和央行行长作出的汇率承诺。

5. 我们正采取重大紧急措施，包括根据各国政府和中央银行各自职责采取前所未有的财政、货币和金融稳定行动，以应对疫情及其引发的卫生、社会和经济影响，同时确保国际金融机构和相关国际组织继续向新兴经济体、发展中国家和低收入国家提供关键支持。根据国际劳工组织估计，我们临时扩展社会保护措施的努力已为近6.45亿人的生计提供了支持。

6. 《二十国集团行动计划》明确了我们应对危机的关键原则，并承诺采取具体行动，推动国际经济合作，以及采取措施支持经济恢复，实现强劲、可持续、平衡和包容增长。考虑到各成员处在应对危机的不同阶段，以及全球经济前景不断演化，我们核可《二十国集团行动计划》（2020年10月更新版），确保及时应对不断变化的卫生和经济形势，并充分考虑经济、社会、环境、技术和人口变化。同时，第二份《二十国集团行动计划进展报告》就落实《二十国集团行动计划》各项承诺提供最新进展情况，我们也予以核可。《二十国集团行动计划》是一份不断更新的文件，我们要求二十国集团财长和央行行长继续定期审议、更新、跟踪并报告其落实情况。

7. 我们致力于实施二十国集团暂缓最贫困国家债务偿付倡议（以下简称缓债倡议），包括将其延期至2021年6月，允许符合缓债资格的国家暂停双边官方债务偿付。我们欢迎迄今取得的进展。国际货币基金组织和世界银行的初步报告强调，缓债倡议与特殊融资一起显著增加了对大流行病相关支出的支持。国际货币基金组织和世界银行将继续就加强债务数据的质量和一致性、完善债务数据披露进程的建议开展工作。我们重申借款方和债权方、官方和私营部门共同努力提高债务透明度的重要性。二十国集团财长和央行行长将在2021年4月国际货币基金组织和世界银行春会前根据经济金融形势，决定是否需要再次将缓债倡议延期6个月，巴黎俱乐部亦同意。所有官方双边债权人都应当全面并以透明的方式落实缓债倡议。我们将就正在进行的落实工作继续保持密切协调，为符合缓债资格的国家提供最大程度的支持。私人债权人参与不足，我们强烈鼓励私人债权人在符合条件的国家向其提出请求时以可比方式参与。我们鼓励多边开发银行在保护现有评级和低融资成本的同时，进一步共同努力支持缓债倡议，包括通过在缓债期间和缓债延长期内向符合缓债资格的国家提供净资金流入。截至2020年11月13日，已有46个国家申请参与缓债倡议，2020年预计缓债总金额57亿美元。

8. 考虑到新冠肺炎疫情的规模，以及许多低收入国家面临显著的债务脆弱性和日益恶化的经济前景，我们认识到可能需要以个案方式处理超出缓债倡议范围的债务问题。鉴此，我们核可“缓债倡议后续债务处理共同框架”，该框架亦经巴黎俱乐部核可。

9. 持续的新冠肺炎疫情应对标志着我们历史上一个决定性时刻。基于彼此紧密联系带来的益处，我们将解决这次危机暴露出的脆弱性，采取必要措施推动更强劲的复苏，努力确保子孙后代比我们更安全。

二、打造有韧性且持久的复苏

10. 卫生：我们致力于推进全球大流行病的防范、预防、检测和应对。我们重申致力于全面遵守《国际卫生条例（2005年）》，通过支持有需要的国家进行能力建设等改进其实施，并继续分享及时、透明和标准化的数据和信息。我们强调联合国系统及其机构，主要是世界卫生组织，在协调和支持全球应对新冠肺炎大流行和成员国的核心努力方面的重要职能，同时考虑到正在进行的评估和世界卫生组织对透明度的承诺，以及加强其整体有效性的需要。我们注意到有关国际组织对大流行病防范缺口进行的评估，并期待世界卫生组织新冠肺炎疫情应对评估专家组及《国际卫生条例》审查委员会根据世界卫生大会关于新冠肺炎的决议，对全球新冠肺炎大流行的全球卫生应对开展评估工作。我们赞赏主席国沙特启动关于长期解决全球大流行病防范和应对方面差距的讨论，包括其建议确保获得大流行病应对工具，我们期待在意大利担任主席国期间就此进一步讨论。

11. 运转良好、以价值为基础、具有包容性和韧性的卫生体系对于实现全民健康覆盖至关重要。我们重申发展中国家全民健康覆盖融资的重要性。我们欢迎建立价值医疗全球创新中心，各国可在自愿基础上参与。我们将继续以“同一健康”原则应对抗菌药物耐药性和人畜共患疾病问题，支持和加快新型抗菌药物的研发，确保现有抗菌药物的获取并加强对其审慎管理，同时继续应对传染病和非传染性疾病。

12. 贸易和投资：当前，支持多边贸易体制的重要性一如既往。我们致力于实现自由、公平、包容、非歧视、透明、可预期和稳定的贸易和投资环境，并保持市场开放。我们将继续努力确保公平竞争，以营造良好营商环境。我们核可《二十国集团应对新冠肺炎、支持全球贸易投资集体行动》。我们认识到关于世界贸易组织未来的利雅得倡议所作贡献，为我们提供了一个额外机会，讨论和重申多边贸易体制的目标和基本原则，并继续展现我们对世界贸易组织进行必要改革的政治支持，包括支持世界贸易组织第12届部长级会议前的筹备工作。我们认识到有必要提高国家、地区和全球供应链的可持续性和韧性，促进发展中国家和最不发达国家可持续地融入贸易体系，共享促进包容性经济增长的目标，包括通过促进中小微企业参与国际贸易和投资。我们注意到如产能过剩等一些行业的结构性问题可能产生负面影响。

13. 运输和旅行：我们承诺确保全球运输路线和供应链保持开放、安全和可靠，确保任何与新冠肺炎疫情相关的限制性措施，包括针对机组人员与海员的有关措施，均具有针对性、适当性、透明性和临时性，并符合国际条约中的义务。我们将继续探索具体方式，在不妨碍保护公众健康努力的情况下便利人员流动。

14. 国际金融架构：我们重申致力于加强以强劲的、以份额为基础的、资源充足的国际货币基金组织为核心的全球金融安全网。我们将继续致力于重新评估国际货币基金组织份额的充足性，将继续推进国际货币基金组织治理改革进程，在2023年12月15日前完成第16轮份额总检查，包括引入一个新的份额公式作为指引。我们呼吁国际货币基金组织借鉴以往危机的相关经验，探索其他工具以满足成员国应对疫情发展的需要。我们也支持国际货币基金组织加大援助力度，帮助解决发展中小国面临的特殊挑战。在应对危机之外，我们呼吁国际货币基金组织起草关于低收入发展中国家今后几年外部融资需求和可持续融资选项的分析报告，呼吁世界银行加大工作力度，运用新型工具动员私人资金进入这些国家。我们欢迎《二十国集团有效国家平台参考框架》和已实施的国家所有试点平台，并期待多边开发银行进一步报告最新进展。我们将通过促进可持续资本流动和发展国内资本市场等方式，加强长期金融韧性并支持经济增长。

15. 基础设施投资：基础设施是推动增长与繁荣的动力，对促进经济复苏和提升韧性至关重要。我们核可二十国集团利雅得《基础设施科技议程》。该议程促进基础设施科技应用，旨在改善投资决策，增强“物有所值”，推动高质量基础设施投资，从而带来更好的社会、经济和环境效益。根据《推进基础设施作为独立资产类别的路线图》，我们欢迎《二十国集团/经合组织关于与基础设施机构投资者和资产经理人合作的报告》。该报告反映了投资者对于影响基础设施私人投资的问题和挑战的看法，并提出了政策选项。我们期待在有兴趣的多边开发银行和国际组织的参与下，探讨以灵活的方式继续开展这项工作的选项，且避免与其他倡议重复。我们将推进《二十国集团高质量基础设施投资原则》相关工作。

16. 金融部门议题：我们承诺遵守金融稳定理事会（FSB）的原则，支持各国和国际社会应对疫情，包括采取符合国际标准的行动。我们要求金融稳定理事会继续监测金融领域脆弱性，持续加强对信用评级顺周期性和评级质量的分析，并就监管和监督措施进行协调。我们欢迎金融稳定理事会对2020年3月金融动荡的全面评估，及其关于提高非银行金融部门韧性的前瞻性工作方案。疫情再次印证了加强全球跨境支付安排的必要性，以促进更便宜、快速、更具包容性和更透明的支付交易，包括侨汇。我们核可《二十国集团加强跨境支付路线图》。我们要求金融稳定理事会与国际组织和标准制定机构相互协调，对进展情况进行监测，审议路线图并每年向二十国集团报告。我们期待金融稳定理事会完成对“大而不能倒”改革效果的评估。此外，我们重申在2021年底前从伦敦银行间同业拆借利率（Libor）有序过渡到其他参考利率的重要性。动员可持续融资以及加强普惠金融，对于世界经济增长和稳定非常重要。金融稳定理事会正持续评估气候变化对金融稳定的影响。我们欢迎私营部门在这些领域提高参与度和透明度。

17. 尽管负责任的技术创新可以为金融体系和整个经济带来显著利益，但我们正密切关注事态发展，并对现有和新出现的风险保持警惕。在通过适当的设计并遵循适用标准充分解决所有相关法律、法规和监督要求之前，不得启动所谓“全球稳定币”。我们欢迎金融稳定理事会、金融行动特别工作组（FATF）和国际货币基金组织提交的关于所谓“全球稳定币”和其他类似安排的报告。我们期待有关标准制定机构根据这些报告参与评估现有标准并根据需要进行调整。我们期待国际货币基金组织就数字货币以及所谓“全球稳定币”的宏观金融影响开展进一步工作。

18. 我们支持金融行动特别工作组关于新冠肺炎的报告中详细阐述的“反洗钱/打击恐怖融资”政策措施，重申对金融行动特别工作组作为防止和打击洗钱、恐怖融资和扩散融资的全球标准制定机构的支持。我们重申坚决致力于应对这些威胁的所有来源、技术和渠道。我们重申致力于加强金融行动特别工作组的全球区域机构网络，包括支持其在相互评价方面的专业知识，并呼吁在全球范围内全面、有效和迅速地执行金融行动特别工作组的标准。我们欢迎加强金融行动特别工作组标准，以加强全球打击扩散融资的能力。

19. 数字经济：互联互通、数字技术和政策在加强我们对大流行病的应对和促进经济活动连续性方面发挥了关键作用。我们注意到《新冠肺炎期间支持商业模式数字化政策选项》。我们认识到，普遍、安全、可负担的互联互通，是数字经济发展的根本动力，也是推动包容增长、创新和可持续发展的催化剂。我们认识到基于信任的数据自由流动和跨境数据流动的重要性。我们重申数据对于发展的作用。我们支持营造开放、公平和非歧视环境，支持保护和赋权消费者，同时解决在隐私、数据保护、知识产权和安全方面的挑战。根据相关适用的法律框架继续应对这些挑战，我们可以进一步促进数据自由流动，并加强消费者和企业的信任。我们认识到，与利益攸关方合作，通过加快全球互联网普及和弥合数字鸿沟，实现全人类联通的重要性。我们认识到促进安全对于数字经济的重要性，欢迎《二十国集团数字经济安全相关实践案例》。我们将继续开展多利益攸关方讨论，以推进创新和以人为中心的人工智能，并注意到《推动二十国集团人工智能原则国家政策案例》。我们欢迎《二十国集团智慧出行指南》为提升智慧城市和社区的福祉和韧性作出贡献，并欢迎《二十国集团迈向数字经济测度共同框架路线图》。

20. 国际税收：我们将继续合作，建立一个全球性公平、可持续和现代化的国际税收体系。我们欢迎二十国集团/经合组织税基侵蚀和利润转移（BEPS）包容性框架同意对外发布关于支柱1和支柱2的蓝图报告。在此基础上，我们将继续致力于推动两支柱方案取得进一步进展，并敦促二十国集团/经合组织税基侵蚀和利润转移包容性框架解决遗留问题，以期在2021年年中达成一个以共识为基础的全球解决方案。我们欢迎二十国集团/经合组织税基侵蚀和利润转移包容性框架通过的关于虚拟货币对税收政策影响的报告。我们欢迎在落实国际公认的税收透明度标准、信息自动交换方面取得的进展。我们将继续支持发展中国家强化自身税收能力，建立可持续的税基。

21. 反腐败：我们将继续在全球反腐败斗争中发挥表率作用。为此，我们欢迎首届二十国集团反腐败部长会。我们将继续促进疫情应对中的全球廉洁，并核可《二十国集团应对疫情反腐败行动倡议》。我们承诺采取并提倡多利益攸关方参与方式，包括国际组织、公民社会、媒体和私营部门等参与，来预防和打击腐败。我们欢迎《加强国际反腐败执法合作利雅得倡议》。我们核可《二十国集团腐败相关经济犯罪追逃追赃国际合作建议》。我们欢迎二十国集团反腐败工作组改革年度报告编写方式，核可《二十国集团制定和实施国家反腐败战略高级原则》、《二十国集团运用信息通信技术提高公共部门廉洁建设高级原则》和《二十国集团在私有化和公私伙伴关系过程中促进廉洁建设高级原则》。我们将在2021年前展现依据《联合国反腐败公约》第16条开展的反跨国贿赂立法和执法方面的具体工作，同时探讨所有二十国集团成员遵守《经合组织反贿赂公约》的可能性。我们欢迎沙特加入经合组织反贿赂工作组。

三、确保包容性复苏以解决不平等问题

22. 可持续发展：疫情对社会和经济的影响使加快消除贫困和解决不平等问题、努力确保不让一个人掉队变得更为紧迫。我们核可《二十国集团支持发展中国家应对新冠肺炎和恢复文件》、《二十国集团高质量基础设施促进区域互联互通指南》和《可持续发展融资框架》。我们决心为推动2030年可持续发展议程和《亚的斯亚贝巴行动议程》的及时落实发挥引领作用。在《二十国集团落实2030年可持续发展议程行动计划》基础上，《利雅得进展》及其《评估报告》强调了二十国集团为落实2030年可持续发展议程及其可持续发展目标采取的集体和具体行动。我们决心支持非洲国家克服当前危机，包括通过探索更可持续的融资选项以促进非洲增长。我们重申继续支持《二十国集团支持非洲和最不发达国家工业化倡议》、二十国集团对非洲伙伴关系和“对非投资倡议”以及其他相关倡议。我们重申致力于解决非法资金流动问题。

23. 获取机会：疫情继续对社会最脆弱群体造成显著的经济和社会影响，强化了增强所有人获取机会的必要性。我们将继续努力减少不平等，重申关于推动包容性增长的承诺。我们核可二十国集团《增强所有人“获取机会”政策选项清单》，增强所有人获取机会的能力，以支持及时应对疫情，推动强劲、可持续、平衡和包容复苏。我们核可由普惠金融全球伙伴关系（GPFI）制定的《二十国集团面向青年、妇女和中小企业的普惠数字金融高级别政策指南》。我们欢迎2020年《二十国集团普惠金融行动计划》，以指导普惠金融全球伙伴关系未来三年的工作。

24. 就业：当前数百万劳动者仍然面临失业和降薪风险，应对疫情给劳动力市场带来的严重冲击仍然是我们的首要任务。我们认识到保障和促进所有人，尤其是妇女和青年，享有体面工作的重要性。我们支持所有人，包括非正式就业人员，获得全面、有力和适应性强的社会保护，并核可使用《推动社会保护适应变化的工作形式》的政策选择。我们认识到就业政策和计划对支持创造就业的重要性，并推动运用社会对话。我们将继续通过培训和技能化政策支持劳动者。我们认可国际劳工组织和经合组织关于新冠肺炎对全球劳动力市场影响的报告。我们核可《二十国集团青年路线图2025》，以支持实现二十国集团安塔利亚青年目标，即到2025年将最有可能在劳动力市场处于永久劣势的青年比例降低15%。我们呼吁国际劳工组织和经合组织继续跟踪这些问题。我们将继续努力消除劳动世界的童工、强迫劳动、人口贩运和现代奴役制。

25. 妇女赋权：当前危机对许多妇女的影响尤为严重，我们将努力确保疫情不会加剧性别不平等，破坏近几十年来取得的进展。忆及妇女和女童赋权有关联合国宣言、进程和行动纲领，我们重申妇女和女童赋权是贯穿我们政策各个方面的重要议题，认可妇女是推动经济增长的关键力量。我们将继续促进性别平等，打破陈规，降低薪酬差距，解决男女之间无偿工作和护理责任分配不均问题。我们将加大努力实现布里斯班目标，到2025年将男女劳动参与率差距缩小25%，同时提高妇女就业质量；呼吁国际劳工组织和经合组织继续提供意见和建议，支持我们有关进展；期待下一届主席国制定有关路线图。我们将采取措施为妇女参与经济和创业消除障碍。我们欢迎在沙特担任主席国期间启动妇女经济代表性赋权与进展私营部门联盟相关工作以促进妇女担任领导职务。

26. 教育：我们已采取行动减轻新冠肺炎疫情对教育的影响。我们强调通过采取适当措施确保安全的线下学习、有效优质的远程教学以及采用混合模式，在危机期间保持教育连续性。所有人享有包容、平等和优质教育，仍然是开启更光明未来和消除不平等的关键，对女童而言尤其如此。教育是个人发展的基础，为儿童、青年和成人提供必要的知识、技能、价值观和态度，助其充分发挥潜力。我们强调提升优质早期儿童教育可及性和可负担性以及塑造和保持合格劳动力的重要性。我们认识到在尊重国家和地方法律法规和政策的前提下促进教育国际化的价值。

27. 旅游：我们将继续与包括私营部门在内的利益攸关方合作，从而促进旅游业从疫情中复苏。我们欢迎《旅游社区倡议》作为恢复旅游和创意经济的催化剂。我们核可《二十国集团通过旅游业促进包容性社区发展》，并鼓励利用《通过旅游业促进包容性社区发展的行动指南》来创造就业，赋能当地社区，特别是农村地区，保护地球和文化遗产。我们核可《二十国集团安全和无缝旅行行动指南》，欢迎设立二十国集团旅游工作组。

28. 移民和被迫流离失所：我们强调应采取共同行动以：减轻疫情对包括难民、移民和被迫流离失所者在内的脆弱群体的影响；满足日益增长的人道主义需求；解决造成流离失所的根源性问题。我们注意到经合组织与国际劳工组织、国际移民组织和联合国难民署合作起草并向二十国集团提交的《2020年国际移民与被迫流离失所趋势及政策年度报告》。我们将继续在二十国集团框架下就上述问题的各方面开展对话。

四、确保可持续未来

29. 环境、能源、气候：防止环境恶化，保护、可持续利用和恢复生物多样性，保护海洋，倡导清洁空气和清洁水，应对自然灾害和极端天气事件以及应对气候变化是这个时代最紧迫的挑战。随着我们从疫情中恢复，我们承诺保护地球，并为所有人创造一个环境更可持续和包容的未来。

30. 在《生物多样性公约》第15次缔约方大会召开之前，我们坚定保护海洋和陆地环境的决心。我们启动全球珊瑚礁研发加速平台来保护珊瑚礁，并实施《减少土地退化和加强陆地栖息地保护全球倡议》以预防、遏止和扭转土地退化。在现有倡议和自愿的基础上，我们共同追求到2040年将已退化土地减少50％。我们重申《大阪蓝色海洋愿景》有关减少海洋塑料垃圾污染增量的承诺，重申关于终止非法、未报告、不受管制的渔业捕捞的承诺。

31. 在应对疫情带来的挑战的同时，我们强调将继续致力于确保稳定且不受干扰的能源供应，以实现经济增长。我们认识到根据国情，依靠燃料和技术选项的创新，加快实现为所有人提供可负担且可靠的能源，包括确保获得清洁烹饪和电力的重要性。为此，我们认识到根据国情使用尽可能多种类的燃料和技术选项，引领能源转型以实现能源安全、经济效率、环境和安全（3E+S）的重要性。我们认识到保持不受干扰的能源流通，探索增强能源安全和市场稳定的途径，同时促进开放、竞争和自由的国际能源市场的重要性。我们核可《二十国集团清洁烹饪和能源可及倡议》以及《二十国集团能源安全和市场稳定合作》。我们欢迎业经能源焦点小组成员方能源部长核可的该小组有关措施和建议，以重新平衡能源市场并继续进行短期和长期投资。我们重申共同承诺，在中期内规范并逐步取消低效且鼓励浪费的化石燃料补贴，同时为最贫困群体提供定向支持。

32. 我们核可《碳循环经济（CCE）平台》及其减少、再利用、循环利用和消除（4R）框架，认识到减排的关键重要性和雄心，同时考虑系统效率和各国国情。碳循环经济是一种自愿、整体、综合、包容、务实和辅助性方法，旨在促进经济增长，同时通过对包括但不限于能源、工业、交通和食品行业等各部门的排放管理来加强环境管理。在此背景下，我们认识到《碳循环经济指南》强调的各种自愿机会及其促进作用。我们认识到《气候管理工作组主席报告》可以作为根据国情应对气候变化等可持续性问题的工具箱。我们还认识到通过基于自然的解决方案和基于生态系统的方法等来增强适应与减缓之间的协同效应的重要性。

33. 在格拉斯哥《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会和昆明《生物多样性公约》第十五次缔约方大会举行之前，我们重申在促进经济增长、提升能源安全和可及性、加强环境保护的同时，支持应对气候变化和生物多样性丧失等紧迫的环境挑战。在大阪确认实施该协定决心的《巴黎协定》有关签署国，在此再次重申其全面落实协定的承诺，反映共同但有区别的责任和各自能力原则，考虑不同国情。这些签署国忆及第二十一次缔约方大会要求通报或更新其国家自主贡献，反映尽可能高的雄心水平，符合其《巴黎协定》框架下有关义务，并考虑实施手段。强调根据《联合国气候变化框架公约》及《巴黎协定》提供并动员广泛资金资源帮助发展中国家适应和减缓努力的重要性，重申国际合作的重要性。此外，这些签署国再次呼吁不晚于2020年通报长期温室气体低排放发展战略。这些签署国忆及，发达国家承诺在2020年前每年共同动员1000亿美元以满足发展中国家需求的目标。二十国集团所有成员也将继续支持各种努力并采用一切方法，为子孙后代保护好环境，强调需要进一步的全球努力来应对这些挑战，同时保持有利于增长、体面就业和创新的健康经济。

34. 农业：我们重申致力于应对粮食安全和营养方面的挑战，以及特别是在疫情影响下，提升粮食和农业供应链的效率、韧性和可持续性。为应对养活全球人口的挑战，农业和粮食系统的负责任投资需要大幅增加，因此我们核可《二十国集团关于加强落实农业和粮食系统负责任投资的利雅得声明》。我们认可通过自愿制定阶段性国别目标来争取实现到2030年将全球人均粮食损失和浪费减半的目标。

35. 水：我们认可可负担、可信赖和安全的水、卫生设施和卫生服务对人类生活至关重要，获取干净的水对战胜大流行病十分关键。我们欢迎二十国集团水利对话机制为自愿分享良好实践、促进创新和新技术应用提供基础，这将促进可持续、有韧性和综合的水资源管理。

36. 我们珍视通过推迟举办重大公共活动来保护人民健康的努力。作为人类坚韧品质以及全球团结战胜新冠肺炎的象征，我们对日本决心明年主办2020年东京奥运会和残奥会表示赞赏。我们也对阿联酋决心明年主办2020年世博会表示赞赏。我们期待着2022年北京冬奥会。

37. 我们感谢国际组织通过其报告和技术建议提供的宝贵支持。我们纪念联合国成立75周年。我们赞赏二十国集团配套活动开展的宝贵工作。

38. 我们感谢沙特成功举办利雅得峰会，感谢其为二十国集团进程所作贡献。我们期待2021年在意大利、2022年在印度尼西亚、2023年在印度、2024年在巴西再会。

(责编：岳弘彬)