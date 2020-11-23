中国是摩尔多瓦可靠的伙伴（大使说）

摩尔多瓦古建筑。

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摩尔多瓦酒窖收藏的葡萄酒。

摩尔多瓦驻华大使馆供图

今年是摩尔多瓦与中国建交28周年。28年来，摩尔多瓦积极为发展两国良好关系创造有利环境。中国一贯主张所有国家无论大小强弱贫富，都应该平等相待。中国是这样说的，也是这样做的。中国是摩尔多瓦可靠的伙伴，摩中树立了小国和大国友好交往的典范。

摩中关系在各个领域健康稳步发展，两国政府坚持平等、相互尊重、相互支持的原则。中方尊重摩尔多瓦的独立、领土主权及发展道路。摩尔多瓦也坚持一个中国原则，在涉及中方核心利益和重大关切的问题上给予坚定支持。双方在国际和地区事务中密切合作。

今天，摩中合作正以更加自信的步伐进入更广阔天地。中国提出的“一带一路”倡议为摩中带来了新机遇，摩尔多瓦希望借此机会发展经济。摩尔多瓦地处欧盟和独联体之间，地理优势让摩成为沟通东西方的桥梁。摩尔多瓦政府提倡经济开放，与欧盟、土耳其等签署了若干双边和多边贸易协定。欢迎中国投资者赴摩投资信息技术、通信、机械设备制造、纺织品、食品工业和农业等广泛领域，通过摩尔多瓦的平台扩大对欧出口。

为吸引中国游客到访摩尔多瓦、感受葡萄酒文化，摩尔多瓦政府通过了关于简化中国公民签证制度的决定。从2017年8月1日起，中国公民如持有欧盟或申根成员国任何一国签发的有效签证，进入摩尔多瓦可免于办理短期签证。待疫情散去，欢迎中国游客到摩尔多瓦做客。

（作者为摩尔多瓦驻华大使）

(责编：胡永秋、岳弘彬)