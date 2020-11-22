携手创造亚太命运共同体美好未来（和音）

国家主席习近平20日晚在北京以视频方式出席亚太经合组织第二十七次领导人非正式会议并发表重要讲话强调，我们要以开启亚太经合组织2020年后的合作愿景为新起点，开启亚太合作新阶段，共同构建开放包容、创新增长、互联互通、合作共赢的亚太命运共同体。

当前，世界和亚太正在经历深刻变革，新冠肺炎疫情加速了这一趋势。亚太合作未来的路怎么走，关乎地区发展，关乎人民福祉，关乎世界未来。铿锵有力的中国声音彰显推动合作共赢的真诚愿望和决心，为亚太地区携手共同发展注入信心和动力。

大时代需要大格局，大格局需要大智慧。习近平主席深刻阐述构建亚太命运共同体理念内涵，为推动亚太经合组织行稳致远、实现亚太地区共同繁荣指明了方向。继续推进区域经济一体化，早日建成亚太自由贸易区；主动把握时代机遇，以创新打造竞争新优势；继续推进落实亚太经合组织互联互通蓝图，实现亚太地区无缝联接……中国方案始终着眼长远，致力于为亚太经济发展注入持久动能。中方强调，亚太经济合作从来不是零和博弈、你输我赢的政治游戏，而是相互成就、互利共赢的发展平台，各方要深化互信、包容、合作、共赢的亚太伙伴关系，秉持共商共建共享理念，这不仅对于战胜疫情至关重要，而且是不断做大亚太合作蛋糕、实现共同繁荣的重要保障。

习近平主席出席2014年亚太经合组织工商领导人峰会开幕式并发表主旨演讲时强调：“我们有责任为本地区人民创造和实现亚太梦想。这个梦想，就是坚持亚太大家庭精神和命运共同体意识，顺应和平、发展、合作、共赢的时代潮流，共同致力于亚太繁荣进步；就是继续引领世界发展大势，为人类福祉作出更大贡献；就是让经济更有活力，贸易更加自由，投资更加便利，道路更加通畅，人与人交往更加密切；就是让人民过上更加安宁富足的生活，让孩子们成长得更好、工作得更好、生活得更好。”中方将继续支持亚太经合组织发展，始终不渝扎根亚太、建设亚太、造福亚太，与各方携手构建亚太命运共同体。

构建亚太命运共同体，中国行动坚定不移。习近平主席宣布中方“积极考虑加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定”，这在有关各方正式签署区域全面经济伙伴关系协定后，进一步提振了全球开放合作的信心。中方还将通过举办包容性贸易和投资研讨会，开展智慧城市案例研究，举办数字减贫研讨会，积极稳妥推进货物“绿色通道”建设等，为破解发展难题贡献中国智慧。中国与地区国家高质量共建“一带一路”，将为亚太互联互通建设搭建更广阔平台，为亚太和世界经济注入更强劲动力。国际社会普遍预期，明年中国将开启全面建设社会主义现代化国家新征程，一定能够与亚太各方实现更大互利共赢。

“浩渺行无极，扬帆但信风。”亚太经合组织是亚太和全球经济合作的先行者、引领者、开拓者，亚太梦想之路通往人类命运共同体的美好明天。本次会议通过的《2040年亚太经合组织布特拉加亚愿景》承载着实现亚太人民和子孙后代共同繁荣的愿望，只要各方共同朝着开放包容、创新增长、互联互通、合作共赢的方向切实努力，就一定能够共创共享亚太和平繁荣美好未来。

《 人民日报 》（ 2020年11月22日 02 版）

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