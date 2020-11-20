世卫组织：欧洲地区新冠疫情依然严峻

新华社哥本哈根11月19日电（记者林晶）世界卫生组织欧洲区域办事处主任克卢格19日在此间召开线上新闻发布会时表示，本周欧洲新增新冠确诊病例数比前一周有所下降，但疫情形势依然严峻。

克卢格指出，由于许多人坚持遵守防疫规定，本周欧洲新增病例数已从前一周的200万例降至180万例，这表明只要所有人都行动起来，就一定能带来积极改变。

但克卢格同时指出，欧洲地区的疫情形势依然严峻。克卢格说，过去14天，超过80%的欧洲国家每10万居民中新增病例超过100例，近三分之一的欧洲国家每10万居民中新增病例超过700例。同期，欧洲地区新增新冠死亡病例超过29000例，环比增加了18%。同时，“我们看到越来越多有关医疗卫生系统不堪重负的信号”，一些国家的重症监护病房使用率已经超过95%。

克卢格认为，“抗疫疲劳”是造成欧洲地区第二波新冠疫情的重要因素。他认为，“封锁”会引发严重的“连带伤害”，例如影响就业等。他呼吁民众严格遵循戴口罩等防疫措施，以避免实施“封锁”。

克卢格说：“如果口罩使用率达到95%，‘封锁’就可以避免。但如果口罩使用率低于60%，再度‘封锁’就在所难免。”他还建议政府根据疫情在社区传播的严重程度实行相应的分层防疫制度，更灵活地实施防控举措。

克卢格评价新冠疫苗研发的最近进展时说，疫苗代表抗击新冠病毒的巨大希望，但应公平提供新冠疫苗并确保所有国家都能进入疫苗市场，否则“希望”永远不会成为现实。

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