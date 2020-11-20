新华社伦敦11月19日电 （国际观察）疫情关头大涨军费 英国谋求“脱欧”后全球影响力

新华社记者张代蕾 杨海若

英国首相约翰逊19日宣布，尽管面临新冠疫情带来的巨大财政困难，英国政府依然计划在未来4年内对国防部追加总共165亿英镑（约合218亿美元）的军费投入，主要用于太空、网络防御及人工智能领域。

这是冷战结束后英国政府最大规模的国防投资。分析人士认为，英国政府此举对内能通过新建国防项目创造就业机会，对外则旨在巩固英国作为“最受美国青睐的军事伙伴”地位，谋求增强“脱欧”后英国的全球影响力。

重视“未来潜在战场”

约翰逊当天对议会下院正式公布该计划时说，这笔额外的军费将以每年约40亿英镑的形式投入，主要用于投资尖端技术，打造英国在网络和太空防御领域的全球领导者地位，弥补国防系统短板。

为实现上述目标，英国将成立新的人工智能机构，组建国家网络部队，还将打造太空司令部。

英国《泰晤士报》报道说，太空司令部的先期目标是提升英国的卫星防御系统，应对他国对英国导航卫星信号的攻击，力争在2022年发射英国第一枚火箭。

约翰逊表示，这笔投资带动的国防项目将有望每年为英国新增近万个工作岗位。

伦敦政治经济学院欧洲研究所教授伊恩·贝格接受新华社记者采访时说，从约翰逊的国防投资计划重心不难看出，网络和太空是英国政府重视的“未来潜在战场”。

英国白金汉大学教授、欧洲安全问题专家安东尼·格里斯指出，约翰逊对太空和网络领域的重视表明，英国希望尽早摆脱对欧盟太空计划的依赖。

打造“可靠盟友”形象

英国政府在声明中说，此次增加军费将巩固英国作为欧洲最大、北约第二大国防开支国的地位。

《泰晤士报》分析认为，这无疑将增加英国领先法国、继续保持其“最受美国青睐的军事伙伴”地位的机会。

英国政府称，此次国防投资计划除了保护领土安全、创造工作岗位，还能“向我们的盟友表明他们总能指望英国”。

约翰逊在宣布计划时也说，自冷战结束以来，目前国际形势“比任何时候都更加危险，竞争更加激烈”，英国需要与盟友站在一起，因此必须全面升级国防能力。

分析人士认为，此次大幅增加国防开支，将使英国得以继续保持对美国和北约盟国的影响力。贝格表示，英国此举势必会受到盟友欢迎，也为英国在今年年底到期的“脱欧”过渡期结束后继续谋求全球影响力增加了一个重要筹码。

巨额开支“匹配雄心”?

英国国防大臣本·华莱士对上述国防投资计划表示极大欢迎。他在接受英国媒体采访时称，在过去20到30年里，英国国防部的“壮志雄心”与国防拨款从未匹配过，尽管英国政府近年的国防预算每年都有大约400亿英镑。

英媒援引工党影子内阁国防大臣约翰·希利的话报道说，2010年以来，英国武装部队的规模减少了四分之一，国防开支减少了80亿英镑，国防预算有130亿英镑的“黑洞”。

不过如此大手笔增加军费，也引发了英国国防分析人士的普遍担忧。《泰晤士报》援引英国皇家三军研究所一名分析人士的话报道说，在疫情严重损耗国家经济、所有部门都在跟政府“伸手要钱”的背景下，国防能在与公共卫生、教育等疫情相关领域的资金争夺中强势胜出，并争取到长达4年的预算，足以证明约翰逊政府对国防发展的重视，但“这笔投资比预期的还要慷慨，令人震惊”。

格里斯表示，英国“脱欧”过渡期即将结束，无协议“脱欧”可能性增大，英国与欧洲大陆的物流、合作都将因此受到冲击，英国国防领域也将因此面临新的困境和挫折。“‘脱欧’后的英国真的准备好做‘全球化英国’的冒险了吗？”

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