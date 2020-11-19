“五眼联盟”发表涉港联合声明 外交部回应

人民网北京11月19日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。

全文如下：

新华社记者：据报道，南非总统拉马福萨在金砖领导人会晤上表示，恢复经济健康发展是各国共同目标，呼吁国际社会支持出台对非全面刺激计划，帮助其控制疫情和恢复经济。中方对此有何评论？

赵立坚：非洲国家受到新冠肺炎疫情严重影响。疫情发生以来，中非一直相互声援，共克时艰。中方在自身面临抗疫压力情况下，通过各种渠道及时向非盟和非洲国家提供大量紧缺抗疫物资援助和经验分享。

中方主张在做好疫情防控前提下，积极推进经济复苏，加强宏观经济政策协调，推动落实“人员与货物跨境流动便利化倡议”，保障产业链、供应链安全畅通，助力各国复工复产、恢复经济。中方主张将落实《联合国2030年可持续发展议程》置于国际发展合作的核心，将消除贫困作为首要目标，让资源更多向减贫、教育、卫生、基础设施建设等领域倾斜。中方支持联合国发挥统筹协调作用，让发展成果更多惠及发展中国家，更好地满足弱势群体需求。

中方致力于建设中非卫生健康共同体，愿同非方落实好中非合作论坛北京峰会和中非团结抗疫特别峰会成果，推动中非合作向健康卫生、复工复产、改善民生领域倾斜，同时探讨推进中非自贸合作，支持非洲自贸区建设。中方将切实履行推动疫苗成为全球公共产品的庄重承诺，愿在疫苗研发完成并投入使用后，积极考虑向有需要的非洲国家提供，助力非洲国家早日战胜疫情。

总台央广记者：据报道，近日，利比亚国内各界代表在突尼斯举行政治对话论坛，就2021年底举行大选达成初步一致，并将继续就组建新的国家主权机构等问题进行磋商。中方对此有何评论？

赵立坚：利比亚冲突已经持续多年。中方希望利比亚有关各方切实执行停火协议，早日重启政治解决进程。这不仅符合利比亚的根本利益，也有利于维护利比亚周边地区的和平与稳定。

深圳卫视记者：据报道，11月17日，斯里兰卡总理马欣达在向议会提交新财年政府预算时表示，政府将为科伦坡港口城制订经济特区法律框架，提供税收优惠，打造良好营商环境，以吸引外资。中方对此有何评论？

赵立坚：中方赞赏斯里兰卡政府愿意为科伦坡港口城项目提供法律保障和优惠政策的积极表态。港口城是中斯共建“一带一路”的重点项目，将为斯里兰卡经济发展注入强劲动力，助力斯方打造印度洋金融和商业中心的发展愿景。中方愿支持中国企业同斯方加强合作，稳步推进项目建设，促进斯里兰卡经济社会发展。

《北京青年报》记者：据报道，IMF日前预测2020年全球前50大经济体中，仅有中国等4个经济体实现人均GDP正增长。2024年，中国人均GDP将再次翻番，2025年中国人均GDP将跃居全球第70位。中方对此有何评论？

赵立坚：我也注意到有关报道。这充分说明，国际社会看好中国经济发展前景，肯定中国经济社会发展取得的成就。当前，中国统筹疫情防控和经济社会发展取得重大战略成果，前三季度中国经济增长由负转正，实现国内生产总值72万亿元人民币、同比增长0.7%，第四季度增长可能会进一步加快。中国经济展现出强大的韧性和巨大的活力，国际机构普遍预测中国将成为今年全球唯一保持正增长的主要经济体。

中国经济企稳回升，对世界经济无疑是利好消息，有利于为世界经济复苏增添新动能。习近平主席在金砖国家领导人第十二次会晤和亚太经合组织工商领导人对话会上全面阐释了中国新发展格局内涵及其世界意义，强调在新发展格局下，中国市场潜力将充分激发，中国开放的大门将进一步敞开，中国的对外合作将不断深化。我们将更加积极地融入全球市场，更加主动地深化对外合作，为世界经济复苏发展创造更多的机遇和空间。

彭博社记者：美国、澳大利亚、加拿大、新西兰和英国外长发表联合声明，要求中国政府重新考虑针对香港立法会议员的行动，并立即恢复有关议员资格。中方对此有何回应？

赵立坚：你说的是“五眼联盟”吧？（记者点头）

中国人从来不惹事，也从来不怕事。不管他们长“五只眼”还是“十只眼”，只要胆敢损害中国的主权、安全、发展利益，小心他们的眼睛被戳瞎！

我们对有关国家公然违反国际法和国际关系基本准则，对属于中国内政的香港事务说三道四、指手画脚，表示强烈不满和坚决反对。

我们已经就有关问题多次阐明中方严正立场。今天我还可以在这里多说几句。中国全国人大常委会根据宪法、香港基本法和香港国安法有关规定，就香港特区立法会议员资格问题做出决定，是坚持和完善“一国两制”制度体系的必然要求，也是维护香港法治和特区宪制秩序的必要之举，这合法合理，不容挑战。

英文有句谚语，叫“布丁好不好，吃了才知道”。中国也有句类似的话，叫“鞋子合不合脚，自己穿了才知道”。香港国安法实施以来，香港没有再发生所谓的“美丽风景线”，这还不能说明问题吗？

公职人员必须拥护本国宪制性法律、效忠祖国，这在世界各国都是基本的政治伦理吧？香港特区是中国不可分离的部分，包括香港同胞在内的全体中国人民绝不允许宣扬或支持“港独”主张、拒绝承认国家对香港拥有并行使主权、寻求外国或者境外势力干预香港事务、危害国家安全的人来管理治理香港。爱国爱港者治港，反中乱港者出局，这是天经地义的事。

香港回归以来，中国政府依照宪法和基本法管治香港，香港居民享有的各项权利和自由依法得到充分保障，这是不可否认的事实。有关国家应该正视香港已回归中国的现实，摒弃双重标准，切实尊重中国主权，立即停止以任何形式干预香港事务、干涉中国内政。任何对华施压，损害中国主权、安全、发展利益的图谋都不会得逞。

路透社记者：在中国驻澳大利亚大使馆称澳方错误做法导致中澳关系紧张后，澳总理莫里森回应称，澳大利亚永远是澳大利亚，澳根据自身国家利益和价值观做出决定，不会改变自身政策。中方对此有何回应？

赵立坚：中方已经多次表明，澳方屡屡在涉及中国核心利益和重大关切的问题上采取错误言行，主动挑起挑衅性、对抗性行动，这才是造成当前中澳关系困难局面的根本原因。澳方应当正视两国关系受挫的症结，认真对待中方关切，采取实际行动纠正错误做法。我还要强调，相互尊重是处理国与国关系的基本原则，我们坚决反对打着维护自身国家利益的旗号损害他国利益，以维护自身价值观为借口把自己的意志强加于人。

《南华早报》记者：美国国务院政策规划办公室发布了一份名为《中国挑战要素》的文件，列出了美国需要完成的十项任务来应对中国崛起。中方对此有何评论？

赵立坚：这份文件是美国国务院的一些“冷战活化石”炮制的又一反华谎言集，充分暴露了美方一些人根深蒂固的冷战思维和意识形态偏见，也暴露了他们对中国不断发展壮大的恐惧、焦虑和不健康心态。他们企图重启冷战的险恶图谋必将遭到中国人民和世界爱好和平人士的唾弃，注定要失败，最终只能被扫进历史的垃圾堆。

凤凰卫视记者：美国海军部长布雷斯韦特在美国海军潜艇联盟圆桌研讨会上表示希望建立一支新的编号舰队，部署在印度洋和太平洋的交界处，并称是为了要对抗中国的军事野心，单靠在日本的第七舰队不够。中方对此有何回应？

赵立坚：中国坚定不移地走和平发展道路，始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，中国的发展是世界和平力量的增长，是机遇而不是威胁。美国一些人惯于渲染所谓“中国威胁”，实质上是为美扩张军力、增加军费制造借口，真实意图是谋求地区和世界霸权。

需要指出的是，美国军费世界第一，军事基地遍布世界各地，建国240多年历史上，只有16年没打过仗，美国却频频指责他国威胁，这是什么荒谬的逻辑？！我们敦促美方摒弃冷战思维和零和博弈的过时观念，客观理性看待中国发展，为亚太地区的和平稳定发挥建设性作用。

路透社记者：加拿大近期将中国、俄罗斯、伊朗和朝鲜国家资助的网络行动项目列为主要网络犯罪威胁，并称加方电力系统可能遭到攻击。中方对此有何回应？

赵立坚：加方有关的言论是十分荒谬的，根本没有事实根据。

我们还注意到，加方有关报告除了将中国等国列为主要网络犯罪威胁外，加拿大反对党还呼吁政府在华为参与5G建设问题上做出决定。

中国在网络安全、华为5G相关问题上的立场是一贯的、明确的。中国是网络安全的坚定维护者，也是黑客攻击的最大受害国之一。中方一贯坚决反对并依法打击任何形式的网络攻击行为。加方应该秉持客观公正态度，停止发表不负责任的言论，为中国企业提供公平、公正、开放、非歧视性的营商环境。

(责编：刘洁妍、杨牧)