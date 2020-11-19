新华社吉隆坡11月19日电 财经观察：为加速亚太经济复苏凝聚多边主义合力

新华社记者林昊 郁玮

亚太经济合作组织（APEC）领导人非正式会议定于20日以视频方式举行。在新冠疫情严重冲击世界经济的背景下，外界普遍期待本次会议能够发出坚持多边主义的声音，为加速亚太经济复苏凝聚合力。

疫情给亚太地区经济带来了冲击。亚太经合组织政策支持小组的数据显示，今年上半年，亚太经合组织成员经济整体同比萎缩3.7%，全年预计萎缩2.5%。

面对疫情挑战，亚太经合组织高级官员频频呼吁各成员加强多边主义合作。

“地区合作应在经济复苏中扮演中心角色。”亚太经合组织秘书处执行主任丽贝卡·玛丽亚日前表示，疫情发生以来，亚太经合组织成员一直致力于推动亚太经合组织进程，这本身就是坚守多边主义的证明。

亚太经合组织工商咨询理事会主席鲁哈娜日前在亚太经合组织工商咨询理事会会议上表示，期待亚太地区各经济体重视自由开放贸易，共同应对危机，致力于实现更大的包容和平等。

亚太经合组织工商咨询理事会在年度报告中指出，世界正面临百年以来最严重的健康和经济挑战。亚太经合组织的最大力量在于相互协助与合作，这也是过去30年亚太经合组织的标志。

报告说，亚太经合组织成员通过深化区域经济一体化的共同努力，帮助数以百万计的人口脱贫，改善了不少民众的生活。继续密切合作是确保亚太地区繁荣、稳定的关键。如果不展开合作，应对疫情将更加困难。

亚太经合组织政策支持小组在一份区域趋势分析报告中提到，亚太地区已出现了一些复苏迹象，尤其是在一些较早控制疫情蔓延并重启经济和生产活动的经济体。

不少分析人士期待，中国作为率先有效控制疫情并有序恢复经济生产活动的亚太地区主要经济体之一，能够积极推动多边主义合作以实现地区经济复苏。

鲁哈娜表示，期待中国在防控疫情和推动经济复苏方面继续与其他经济体展开合作。她提到，中国在新冠疫苗研发方面取得显著进展，希望中国通过国际合作，为实现疫苗在亚太地区的可及性做出贡献。

马来西亚理工大学政治学教授阿兹米·哈桑表示，在应对疫情和经济复苏方面，中国展示了“出色的领导力”，中国秉持多边主义理念，赢得了许多国家的认可和信任。

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