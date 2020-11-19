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APEC领导人非正式会议聚焦两大议题

2020年11月19日11:20  来源：新华网
 

新华社吉隆坡11月19日电 （国际观察）APEC领导人非正式会议聚焦两大议题

新华社记者林昊 郁玮

亚太经合组织（APEC）第二十七次领导人非正式会议定于20日以视频方式举行。本次会议将重点关注亚太地区疫情应对和经济复苏，并将启动2020年后合作愿景，以代替将于今年年底到期的“茂物目标”。

分析人士认为，APEC有望以本次会议为契机推动多边主义合作，推动疫后经济恢复，为亚太地区长期发展确定方向。

关注疫后复苏

负责筹备今年APEC领导人非正式会议的马来西亚国际贸易和工业部副秘书长海里尔·亚赫里·雅各布日前在媒体吹风会上说，此次会议的主题是“激发人民潜能，共享具有韧性的繁荣未来”，与会领导人将主要讨论APEC成员如何采取措施，消除疫情对卫生和经济领域的负面影响。

他表示，今年以来，作为2020年APEC会议东道国，马来西亚以视频方式举办了贸易、财政和中小企业部长会等多场会议，为成员经济体协商疫情应对方案提供了平台。

APEC下属经济研究机构政策支持处预计，受新冠疫情冲击，亚太地区经济今年将出现30年来首次负增长。政策支持处负责人丘伟贤说，尽管疫情还未结束，亚太地区经济面临的下行风险和不确定性依然存在，但这也为建设更有韧性的经济和加强供应链提供了机会。

APEC工商咨询理事会主席鲁哈娜·马哈茂德认为，为促进区域经济复苏，APEC成员需要在多个领域展开合作，包括确保必要人员和物资往来、确保供应链不受影响、为中小企业提供支持、为民众提供培训等。此外，疫情凸显了发展数字经济的重要性，各经济体需要加强宽带网络等数字基础设施建设，为企业和民众提供电子商务等平台。

确定发展方向

此次会议的另一个重点是启动2020年后合作愿景，为APEC未来发展确定方向。

马来西亚国际贸易和工业部部长阿兹明·阿里日前表示，在“茂物目标”成功的基础上，这一愿景文件将指引亚太地区接下来至少20年的长期发展方向，展望一个基于共同繁荣的开放、充满活力和具有韧性的亚太共同体。

1994年在印度尼西亚茂物举行的APEC领导人非正式会议上确立了发达经济体成员、发展中经济体成员分别在2010年、2020年实现贸易和投资自由化的“茂物目标”。

阿兹明·阿里表示，在制定新愿景文件过程中，各方既考虑了疫情带来的挑战，也致力于寻求推动长期可持续发展的方案，且能够应对未来可能发生的危机。

丘伟贤说，根据政策支持处的评估，自“茂物目标”设立以来，亚太地区的贸易自由化取得了显著进展，关税水平下降明显，但农业关税的下降速度远低于非农业关税。此外，亚太地区非关税贸易壁垒的使用越来越频繁，尤其是最近几年。

APEC工商咨询理事会的报告指出，2020年后愿景应确保自由开放的贸易和投资，继续促进可持续和包容性增长，推动实现亚太自贸区。

马来西亚战略与国际研究所首席执行官赫里扎尔·哈兹里认为，APEC经济体需要将疫后经济复苏措施与长远发展目标相结合。“新冠疫情给了我们一种紧迫感，我们现在做的事情应有助于今后创造更有韧性和可持续发展的经济。”

(责编：艾雯、杨牧)
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