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调低需求预期　主要产油国或继续收紧供应

2020年11月19日08:52  来源：新华网
 

石油输出国组织（欧佩克）与非欧佩克产油国下设机构在一份内部报告中调低2021年全球原油需求预期。国际媒体由此推测，主要产油国推迟明年增产计划的可能性增大，或将继续收紧原油供应。

路透社17日援引欧佩克与非欧佩克产油国联合技术委员会一份内部文件报道：“2021年，预期日均原油需求同比增加620万桶，比上个月预估值减少30万桶。”

为抬高国际油价、消化原油库存，主要产油国今年5月起大规模减产。依据减产协议，当前日均减产770万桶，直至年底。

欧佩克与非欧佩克产油国原定明年1月起缩小减产幅度，在现有减产指标基础上日均增产200万桶，这一增产幅度约占全球日均消费量的2%。不过，鉴于全球原油需求疲软，主要产油国考虑推迟增产计划。

多名欧佩克与非欧佩克产油国消息人士告诉路透社记者，相比缩小减产规模，延长当下日均770万桶减产指标在主要产油国内部获得更多支持。就延长时间，一种设想是，延至明年3月底，另一种则是延至明年6月底。

联合技术委员会考虑上述两种设想：如果延长至明年3月底，经济合作与发展组织成员国2021年原油库存将有所减少，较五年均值多出7300万桶；如果延长至明年6月底，则库存比五年均值多出2100万桶。

联合技术委员会由欧佩克与非欧佩克产油国官员组成，16日举行线上会议。次日，欧佩克与非欧佩克产油国部长级联合监督委员会召开。这一机构为主要产油国提供政策建议。

欧佩克与非欧佩克产油国定于11月30日至12月1日召开会议，以确定2021年原油产量政策。（刘秀玲）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、杨牧)
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