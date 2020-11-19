中国驻英大使向中英工商界宣介十九届五中全会精神

新华社伦敦11月18日电（记者梁希之）中国驻英国大使刘晓明17日出席英国中国商会、48家集团俱乐部、英中贸协、英中协会联合举办的中共十九届五中全会精神在线宣介会，发表题为《把握新机遇，注入新信心，开启新征程》的主旨演讲，宣介十九届五中全会精神。

刘晓明指出，中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议在北京召开。这是中国在“两个一百年”历史交汇点上召开的一次具有全局性、历史性意义的重要会议，擘画了中国未来发展蓝图，明确了前进方向和奋斗目标，为今后5年乃至更长时期中国经济社会发展提供了行动指南。

刘晓明说，当前世界正经历百年未有之大变局，新冠肺炎疫情正在全球大流行。两者相互交织、相互激荡，给人类带来前所未有的挑战和考验。在这样的时代背景下，今后5年乃至更长时期，中国的发展将为世界和平发展、开放发展、创新发展和共治发展注入信心。

刘晓明表示，展望“十四五”乃至更长时期，中国经济高质量发展将给中英两国工商界带来更多合作机遇，包括中国庞大的市场机遇、合作共赢的开放机遇、优势互补的创新机遇和中英两国分别将于2021年举办的《生物多样性公约》第15次缔约方大会与《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方大会对接的绿色机遇。

刘晓明表示，希望中英工商界坚定信心，抓住机遇，共同谱写中英合作共赢的新篇章，共同开创世界和平与发展的新未来。

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