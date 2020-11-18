新华社莫斯科11月18日电 专访：期待二十国集团增强各方共识与协作——访俄罗斯智库“瓦尔代”国际辩论俱乐部项目主任利索沃利克

新华社记者李奥 高兰

俄罗斯智库“瓦尔代”国际辩论俱乐部项目主任雅罗斯拉夫·利索沃利克日前接受记者采访时表示，在世界经济持续受损、新冠疫情持续肆虐的情况下，各方对于加强协作的必要性有了更加充分的认识，期待二十国集团能增强各方共识与协作，以解决世界面临的众多问题。

谈及即将召开的二十国集团领导人峰会，利索沃利克表示，本次会议将就共同应对疫情进行讨论，“这一问题是当前全球关注焦点”。他认为，二十国集团将一起就此磋商，加强对疫情的实时监控、制定世界主要经济体之间的抗疫协作战略，并积极推动与世界卫生组织的协作。

对于新冠疫情下的全球形势，利索沃利克指出，当前全球经济形势发生很大改变。此次危机非常特殊，在很大程度上对需求和供给两侧造成严重影响，致使全球就此实施规模空前的抗疫措施。“显而易见，相关各方需要采取新行动、建立新合作模式来应对这一危机。”

谈及今后的疫情形势，利索沃利克说，当前的第二轮疫情无疑将对全球经济造成损害，由于各国在首轮疫情期间获得了经验，此轮疫情的影响或将减弱，经济支出规模可能不会像首轮疫情时那样巨大。但疫情因素仍是极其负面的，未来疫情走势仍不确定。

他表示，在此情况下，二十国集团加强创新协作十分必要，而且协作不应只限于二十国集团内部，还应包括该组织的地区伙伴。“这样才能对疫苗等资源进行更高效分配，并对疫情带来的负面影响实施全面监控，将损害降至最小。”

利索沃利克指出，当前全世界更加需要开放与合作，需要多边主义与多边协作，为国际市场的进一步开放带来动力，为世界经济恢复发展带来重要的正面效应。

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