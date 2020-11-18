新华社里约热内卢11月17日电 专访：金砖国家求同存异 为建设更美好世界而努力——访巴西—中国研究中心主任卡瓦略

新华社记者赵焱 陈威华

“今年的金砖国家领导人会晤虽然在新冠大流行和全球经济受到巨大冲击等背景下举行，但各成员国能够求同存异，积极寻求利益契合点，为建设一个更加美好的世界而努力。”巴西瓦加斯基金会国际法教授、巴西—中国研究中心主任埃万德罗·卡瓦略这样对新华社记者表达他对此次会议的印象。

卡瓦略说，新冠疫情大流行迫使此次会议通过视频形式举行，但能够举行就是一次胜利，这表现出金砖各国对疫情已能够冷静处理，特别是中国对疫情的控制非常成功，向其他各国展示了一份疫情可控的答卷。

曾经在复旦大学金砖中心做过访问学者的卡瓦略对金砖机制发展至今的过程非常关注。他指出：“当今世界还存在各种争端，最大经济体美国的局势令人担忧，贸易保护主义抬头，世界秩序存在不确定性。金砖机制进入第二个十年后也正面临新挑战。”

卡瓦略认为，在第一个十年中，国际形势相对稳定，五个成员国内部经济发展势头良好，相互融合进展顺利。进入第二个十年，无论是一些成员国内部还是国际大环境都发生了重大变化。

“但可贵的是，金砖国家并没有因此而后退。”卡瓦略强调，金砖机制的发展说明，困难和挑战并非不可战胜，金砖机制已取得了众多积极成果，特别是建立起新开发银行和应急储备安排，为补充和完善全球经济治理架构提供了新动力。

卡瓦略说，他注意到在本次领导人会晤之前五国代表举行了多领域部长级会议，还举办了许多学术论坛。“这些都表明金砖机制的议程已拓展到五国政治、经济和社会各层面。领导人会晤后发表的宣言涉及的也不仅仅是贸易，还包括反恐、新工业革命伙伴关系等多个领域的议题，宣言重申了多边主义重要性，这十分必要。”

卡瓦略强调：“金砖国家成员国坚持求同存异、寻求利益契合点的原则，促使金砖机制得到不断完善和向前发展。”

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