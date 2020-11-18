原标题：金砖国家公布未来5年经贸合作“路线图”

新华社北京11月18日电（记者于佳欣）商务部有关负责人18日表示，金砖国家领导人第十二次会晤期间，经贸领域取得一系列丰硕成果，包括进一步提升贸易便利化水平，促进中小微企业参与国际贸易等，并为未来5年金砖国家经贸合作勾勒了“路线图”。

金砖国家第十二次领导人会晤于11月17日晚以视频方式举行。此前，金砖国家经贸部长会议于今年7月发表联合公报，并就支持多边贸易体制和世贸组织改革达成联合声明，为本次领导人会晤作了经贸准备。

经贸合作一直是金砖国家合作的“压舱石”和“推进器”。商务部国际司副司长陈超介绍，此次经贸合作的一个重要成果是各成员就加强国际抗疫合作达成共识，决定进一步提升贸易便利化水平，确保关键物资流通，并承诺维护多边贸易体制，就世贸组织必要改革、保持市场开放、维护发展中成员权益等发出金砖声音。

各方还为未来5年金砖国家经贸合作勾勒了路线图——制订了《金砖国家经济伙伴战略2025》，明确了贸易投资和金融、数字经济、可持续发展等三个重点合作领域，涵盖供应链互联互通、创新与技术、中小微企业等领域合作目标。

各成员在深化经贸务实合作方面也取得新成果。据介绍，领导人会晤期间批准了《金砖国家投资便利化谅解》和《促进中小微企业有效参与国际贸易指南》。根据谅解，各成员将从促进投资合作、提升投资政策透明度、提高投资效率三方面着手，进一步改善营商环境。指南则提出包括提高透明度、加强政策协调、增进监管信息和最佳实践交流等举措。各方还承诺继续在知识产权、数字经济、服务贸易等领域加强信息交流、能力建设等合作。

陈超表示，经贸成果中既有为未来指明方向的纲领性文件，也有务实性和针对性强的具体措施，在当前全球疫情持续蔓延、世界经济严重衰退、经济全球化遭遇逆风背景下，一系列共识和成果的达成对增强金砖国家合作凝聚力向心力，促进世界经济复苏具有重要意义。

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