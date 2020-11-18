外交部：可用“两个五”概括中国疫苗研发进展

人民网北京11月18日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。

全文如下：

国务院总理李克强将于11月24日在北京与世界银行行长马尔帕斯、国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃、世界贸易组织副总干事沃尔夫、国际劳工组织总干事莱德、经济合作与发展组织秘书长古里亚和金融稳定理事会主席夸尔斯以视频方式举行第五次“1+6”圆桌对话会，就世界经济形势与后疫情时代全球经济治理、中国“十四五”发展特别是深化改革开放等问题进行讨论交流。

北京广播电视台记者：据报道，俄罗斯总统普京在金砖国家领导人第十二次会晤上表示，中国向全世界证明，新冠病毒是能够战胜的，中国在这方面为其他国家树立了典范。中方对此有何评论？

赵立坚：我们感谢普京总统对中国抗疫成就的积极评价。新冠肺炎疫情发生以来，以习近平同志为核心的党中央团结带领中国各族人民，取得抗击新冠肺炎疫情斗争重大战略成果。在此过程中，中俄双方守望相助，同舟共济，尽己所能提供帮助，相互分享抗疫经验，合力抗击“政治病毒”，树立了国际抗疫合作典范。中方愿同包括俄方在内的国际社会一道，携手合作，共克时艰，以实际行动为全球抗疫合作贡献更多智慧和力量，推动构建人类卫生健康共同体。

凤凰卫视记者：我们关注到日本首相菅义伟17日同来访的澳大利亚总理莫里森就《互惠准入协定》原则上达成一致，这也被外界解读为主要针对的就是中国。中方对此有何评论？

赵立坚：中方多次指出，有关国家发展双边关系应有利于维护地区和平与稳定，有利于增进地区国家间的互信，顺应和平发展、合作共赢的时代潮流，不得针对第三方或损害第三方利益。

澳日领导人在会谈后发表的媒体声明中，就有关问题无端指责中国、粗暴干涉中国内政，中方对此表示强烈不满和坚决反对。有关国家应认清形势，停止损害中国主权权益、干涉中国内政的错误行径。

总台央视记者：近期，多国企业新冠肺炎疫苗研发取得了新的进展。我们知道，中国有几家企业的疫苗也在多国开展临床试验，你可否介绍更多情况？中方参与疫苗国际合作进展如何？

赵立坚：感谢你对中国相关企业疫苗研发进展的关注。疫苗是抵御新冠病毒的有力武器。中国疫苗研发进展可以用两个“五”来概括：

第一个“五”，新冠肺炎疫情发生以来，中国政府第一时间布局了灭活疫苗、重组蛋白疫苗、腺病毒载体疫苗、减毒流感病毒载体疫苗和核酸疫苗五条技术路线，规范有序开展研发工作。第二个“五”，中国已有5支疫苗正在阿联酋、巴西、巴基斯坦、秘鲁等多国开展III期临床试验，另有多支疫苗正在加紧推进I、II期临床试验。

中国疫苗研发单位和广大科研工作者严格依据科学规律和监管要求，夜以继日、全力以赴推进疫苗研发，为此付出艰辛努力。我和大家一样都期待着能够尽早听到他们的好消息。

关于疫苗国际合作，中国政府和企业一直积极通过多双边渠道参与疫苗国际合作。除了刚才提到的同有关国家合作开展疫苗研发外，中方也同世界卫生组织、全球疫苗免疫联盟、流行病防范创新联盟等国际组织保持密切沟通与合作，加入了世卫组织“全球合作加速开发、生产、公平获取新冠肺炎防控新工具”倡议和“团结计划”国际多中心临床试验。中方还加入了“新冠疫苗实施计划”，以促进疫苗公平分配，确保为发展中国家提供疫苗，同时带动更多有能力的国家支持“实施计划”。中方期待中国疫苗研发完成后能够尽早被纳入“实施计划”采购清单，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可负担性做出自己的贡献。

路透社记者：《柳叶刀》报告称中国新冠疫苗“克尔来福”（CoronaVac）具有安全性和有效性，耐受性良好，且能产生抗体。中方对此有何评价？

赵立坚：《柳叶刀》是世界知名科学杂志，上面刊登的有关报告充分说明了中国疫苗的安全性和有效性。

中国进入III期临床试验的五款疫苗分别是：中国医药集团有限公司的“中生武汉”、“中生北京”灭活疫苗；北京科兴中维生物技术有限公司的灭活疫苗、军科院联合康希诺公司研发的腺病毒载体疫苗以及安徽智飞龙科马生物制药有限公司研发的重组蛋白疫苗。

上述五款疫苗已经在国外进行III期临床试验，如果有更多的进展，我们会及时与大家分享。

《环球时报》记者：据报道，美国国务卿蓬佩奥和波兰外长拉乌于16日共同主持召开了第三届促进宗教自由部长级会议。在会上，蓬佩奥对中国的宗教政策提出批评。台湾方面的吴钊燮也通过录制视频的方式发言。中方对此有何评论？

赵立坚：中国驻波兰使馆发言人已经就此发表谈话，严厉驳斥了蓬佩奥等美方个别政客的谬论。蓬佩奥惯于借所谓“宗教自由”等问题对其他国家指手画脚、诬蔑抹黑。对此，中方已多次表示坚决反对。我们也坚决反对有关国家伙同美国干涉别国内政。

台湾是中国不可分割的一部分。我们奉劝有关国家切实恪守一个中国原则，尊重中国主权，不要为“台独”分裂势力提供舞台，不要同台当局发生任何形式的官方接触。任何违背一个中国原则、挟洋自重、破坏两岸关系的图谋和行径注定不会得逞。

我这里想强调，相比之下，美国国内的宗教状况才是令人担忧。美国国内存在长期性、系统性的种族歧视问题。盖洛普和皮尤中心的一份民调数据显示，75%的美国穆斯林认为美国社会对穆斯林有严重歧视。美国等极个别国家政客应该多照照镜子，停止利用宗教问题干涉别国内政。我们也奉劝有关国家不要被美所利用、甘当美国的棋子。

彭博社记者：澳大利亚国库部长弗赖登伯格今日在演讲中称，澳政府愿本着相互尊重、互利共赢的原则与中国政府进行对话。近期澳方试图通过各种层级和渠道与中国政府接触，但都遭到中方拒绝。在什么情况下中方将重启中澳部长级对话？

赵立坚：近期我们多次就中澳关系相关问题表明立场。中方同澳方在北京和堪培拉的对话沟通渠道是畅通的。但我要强调，相互尊重、平等相待是各国间开展务实合作的基础。

中澳关系下滑的症结在哪里，澳方是十分清楚的。澳方屡屡在涉及中国核心利益和重大关切的问题上采取错误言行，主动挑起挑衅性、对抗性行动，是造成当前中澳关系困难局面的根本原因。

“解铃还须系铃人”，澳方应该采取实际行动改正错误，多做有利于中澳互信与合作，符合中澳全面战略合作伙伴关系的事，切实为两国各领域合作创造良好的氛围和条件。

深圳卫视记者：在新冠肺炎疫情仍在全球蔓延的形势下，“一带一路”合作进展如何？你如何看待“一带一路”国际合作对沿线国家抗击疫情、改善民生发挥的作用？

赵立坚：谢谢你对“一带一路”合作的关注。尽管面临新冠肺炎疫情的冲击，共建“一带一路”合作仍呈现出十足韧性。中方已与138个国家、31个国际组织签署201份共建“一带一路”合作文件，各方面工作取得积极进展。我给大家举几个例子：

第一，外贸外资基本稳定。今年前三季度，中国与“一带一路”沿线国家贸易进出口总额达到9600多亿美元，增速比全国整体水平高0.8个百分点；中国对沿线国家非金融类直接投资达130亿美元，同比增长30%，高出全国整体增速32个百分点。

第二，重大项目进展顺利。中老铁路全线隧道实现贯通，中泰铁路一期线上工程合同达成一致，印度尼西亚雅万高铁建设实现节点目标，匈牙利—塞尔维亚铁路匈牙利段项目主承包合同生效，巴基斯坦拉合尔橙线项目运营通车。这些都是“一带一路”合作项下的重要项目。

第三，中欧班列逆势增长。截至11月5日，今年中欧班列开行已经超过1万多列，已超去年全年开行量。运送货物93万标箱，同比增长54%。运输网络持续拓展，已经通达欧洲21个国家、92个城市。运送医疗物资近800万件，共计6万多吨。可以说，中欧班列已成为中欧之间抗疫合作的“生命通道”。

第四，健康丝绸之路取得新突破。新冠肺炎疫情发生以来，中国秉持人类命运共同体理念，向“一带一路”沿线国家提供力所能及的物资和技术援助，已经向150多个国家和国际组织提供280多批紧急抗疫物资援助。我要为“一带一路”合作取得的重大进展点一个大大的赞！

中方将继续同合作伙伴一道，秉持共商共建共享、开放绿色廉洁、高标准惠民生可持续的原则，推动“一带一路”国际合作，为各国人民带来更多实实在在的好处。

法新社记者：第一，马来西亚即将主办的APEC会议将于明天召开。习近平主席什么时候会发表演讲？第二，路透社报道，美国农业部称，中方因新冠肺炎疫情采取的限制进口食品的措施不科学，而且威胁了贸易秩序。几个国家正在加大批评中国政府对进口食品进行的病毒检测。中方对此有何评论？

赵立坚：关于第一个问题，会议筹备工作仍在进行。如果有进一步消息，我们将及时发布。

关于第二个问题，美方有关指责毫无根据，也完全没有道理。在全球新冠肺炎疫情形势仍然严峻情况下，中国政府主管部门本着生命至上理念，着眼于切实维护人民身体健康，对进口食品采取了有关检测措施，这是完全必要、合理和正当的。我们将根据疫情形势的发展和防控需要，适时对有关措施进行调整。美方的说法是毫无道理的。

澎湃新闻记者：据报道，当地时间11月16日，加拿大不列颠哥伦比亚省高等法院再次举行孟晚舟案听证会。涉嫌把孟晚舟电子设备密码提供给美国联邦调查局的加拿大皇家骑警退休警官Ben Chang拒绝出庭作证。中方对此有何评论？

赵立坚：我们注意到有关报道。加方这种欲盖弥彰的做法，只会让更多人心生疑虑，同时更加清醒地看清楚孟晚舟事件的政治本质。我想问一下那些到处嚷嚷所谓“胁迫外交”的加拿大政客，他们为什么对孟晚舟事件中不断出现的疑点一直装聋作哑，欺骗、误导加拿大民众？无论加方如何竭力隐瞒事实真相，如何竭力误导舆论，都无法摆脱他们自己的责任。我们再次敦促加方同中方相向而行，采取措施，纠正错误，立即妥善解决孟晚舟事件，为中加关系重回正轨切实做出努力。

印度广播公司记者：习近平主席在金砖国家领导人第十二次会晤上的讲话提到中国愿同印度等国家开展疫苗合作。第一，中印就开展疫苗合作已经采取了什么步骤？第二，习主席讲话后，中方愿与印度开展什么样的疫苗合作？第三，中方是否会就中印疫苗合作提出建议，还是在等待印度迈出第一步？

赵立坚：中国政府愿为实现疫苗在发展中国家的可及性和可负担性、构建人类卫生健康共同体做出中国贡献。中方愿继续同各国共同推进疫苗研发和国际抗疫合作，携手早日战胜疫情。关于你提到的具体问题，我相信中印双方有关主管部门会进行沟通协调。

日本共同社记者：国台办发言人暗示，大陆正在研究制定“台独”顽固分子清单。请问这份清单会针对外国国籍的人吗？

赵立坚：正如你所说，这个事情的主管部门是国台办。这个问题恐怕你还得向他们询问。

彭博社记者：美证券交易委员会拟推动将中国上市公司驱逐出美国证券市场。总体上可能指的是将不遵守审计规则的中国公司进行摘牌。中方对此有何评论？

赵立坚：中国政府和相关监管部门始终认为，在资本市场高度全球化的今天，加强上市公司信息披露监管，提升审计师专业操守和执业质量，是保护投资者合法权益的重要手段，也是全球证券监管机构的共同责任，必须通过加强跨境监管合作加以落实。自2019年以来，中方监管部门多次就开展联合检查的方案与美国证监会（SEC）和美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）进行沟通，展示了充分的合作诚意。中方从未禁止或阻止相关会计师事务所向境外监管机构提供审计工作底稿。着眼于为全球资本市场健康有序运行创造良好的环境，中美双方应该从共同利益出发，开诚布公地开展对话与合作。这才是解决问题的正确途径。

印度广播公司记者：你刚才是说中方相关部门将向印方提出疫苗合作的建议？

赵立坚：我的意思是，中印双方主管部门可以就你提到的具体问题进行沟通。

彭博社记者：你刚才说，中方监管部门多次与美国证监会（SEC）等方面进行沟通，你指的是泛泛意义上的沟通，还是专门就近期的事件进行沟通？

赵立坚：我可以重复一下，自2019年以来，中方监管部门多次就开展联合检查的方案同美国证监会（SEC）和美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）进行沟通，这展示了充分的合作诚意。

追问：那我理解为2019年以来的总体上有沟通，而不是近几天或近几周才有沟通。

赵立坚：如果你想了解双方具体的沟通情况，你可以直接向证监会和相关部门询问。

(责编：刘洁妍、杨牧)