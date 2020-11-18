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国际奥委会主席巴赫：鼓励但不强行要求运动员注射疫苗

2020年11月18日15:02  来源：新华网
 

新华社东京11月17日电（记者王子江、邓敏）国际奥委会主席巴赫的东京访问17日进入第三天，他当天参观了奥运村和奥林匹克体育场，但一路下来被问到最多的却是“疫苗”问题，巴赫的回答是：“鼓励运动员注射疫苗，但不做硬性规定。”

巴赫表示，这一切的前提是全世界有了有效的疫苗之后。他说：“我们不会做硬性要求。但鼓励运动员注射疫苗，因为这对他们的健康有好处，这是对东道主的尊重，也是对其他运动员的尊重。”

他还说：“一旦有了疫苗，我希望尽可能多的运动员和奥运会参与者使用它。但这要根据每个人的健康情况决定，当然也要考虑到疫苗是否能够拿得到。我们呼吁运动员和奥运会参与者，尤其那些住在奥运村里的人能够使用疫苗。但这需要他们自行决定。”

在参观完作为奥林匹克体育场的新国立竞技场后，巴赫在回答一名日本记者提问时说：“日本是一个相对富裕的地方，但在世界很多国家，很多人甚至无法预测周末还能不能去自己喜欢的餐馆吃饭，因为这家餐馆很有可能关门了。有很多人甚至不知道还能不能住在现在的公寓里，整个世界都处在不确定之中。”

他说，在这种不确定性中，国际奥委会希望表达一种确定性，那就是相信更快的检测方法会出现，疫苗也会发明，明年的东京奥运会能够成功举办。

巴赫最后说：“所有的运动员都应该对未来的防疫措施抱有信心，相信明年会举办一届伟大的奥运会。”

巴赫是15日抵达日本访问的，他16日会见了日本首相菅义伟、东京奥组委主席森喜朗和东京都知事小池百合子，会见后他表示奥运会不仅会如期举办，还肯定会有观众来到现场观看比赛。这是巴赫在奥运会宣布推迟举办后首次访问日本，他将在18日结束访问返回瑞士。

(责编：艾雯、杨牧)
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