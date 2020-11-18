民调显示：中日民众重视中日关系　期待加强合作

新华社北京11月17日电（记者成欣、孙楠）第十六届“北京-东京论坛”中日关系舆论调查结果17日以在线方式在北京、东京同时发布。调查显示，两国受访者高度重视中日关系，在共同应对新冠肺炎疫情等全球性问题、推动两国经贸合作、开展人文交流等方面呼声较高。

调查显示，两国公众均非常看重中日关系发展。74.7%的中国公众受访者认为中日关系“重要（或比较重要）”，64.2%的日本公众受访者持同样观点。两国互为重要邻国及主要贸易伙伴、对地区和平与发展具有重要作用等是受访者看重两国关系的重要考虑因素。

受访者支持加强双边合作以应对全球性挑战。在抗疫合作领域，“公平推广疫苗、展开全球合作”“建立防疫应急联络机制”等是受访者较为认可的应对举措。两国均有超过七成的受访者认可多边主义的重要性，多数受访者对自由开放的世界经济秩序抱有信心。

同时，调查显示，历史问题与缺乏互信等是影响中日关系发展的重要因素。

从调查结果看，受访者非常看重民间交流对改善中日关系的重要性。调查认为，目前中日关系发展正处于承前启后的重要节点，双方还需不懈努力，改善民意，夯实两国关系发展的社会基础。

调查由中国外文局和日本言论NPO共同实施。作为“北京－东京论坛”的重要组成部分，中日关系舆论调查自2005年首次实施以来，已成为反映中日两国民意、增进相互了解的重要途径之一。

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