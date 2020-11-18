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世卫组织调查总部人员聚集性感染

2020年11月18日14:26  来源：新华网
 

世界卫生组织16日确认，迄今65名在瑞士日内瓦世卫组织总部工作的人员感染新冠病毒，包括可能关联聚集性感染的5人。

这一机构正在调查上述5人的感染路径，已经在总部执行更严格的防疫措施。

【5人染病】

美联社援引世卫组织分管机构运行的总干事助理劳尔·托马斯13日写给工作人员的内部电子邮件报道，新冠疫情暴发以来，世卫组织日内瓦总部工作人员中，已有65人确诊感染。

这封电邮说，大约一半确诊人员居家办公，32名确诊人员是现场办公人员。所有确诊人员中，49人过去两个月内感染新冠病毒。新近确诊的5人中，4人在同一个工作组，另一人与他们有过接触。

电邮没有提及确诊人员姓名。一名不愿公开姓名的世卫组织工作人员告诉美联社记者，确诊感染的5人包括世卫组织总干事领导小组一名传染病控制专家。

世卫组织新冠病毒技术负责人玛丽亚·范克尔克霍夫16日确认，世卫组织已出现关联总部的确诊病例。过去一周5名工作人员确诊感染新冠，“全都状况良好，症状轻微或无症状”。

世卫组织先前说有工作人员确诊感染，没有提及人数和细节。范克尔克霍夫两周以前说，世卫组织暂时没有发现新冠病毒在总部传播，正在监控。

【查找源头】

世卫组织紧急项目执行主任迈克尔·瑞安16日告诉媒体记者，世卫组织正在调查5名工作人员感染新冠病毒的情况。

谈及确诊人员的感染路径，范克尔克霍夫认为有多种可能，不排除上述人员在总部大楼以外感染。工作人员正在开展流行病学调查。

正常情况下，世卫组织大约2400人在位于日内瓦的7层大楼内办公。这一机构披露总部工作人员确诊情况正值欧洲疫情反扑。瑞士日内瓦州11月初进入半封锁状态，酒吧、餐馆和出售非必需品的商店关闭，公共场所禁止5人以上聚集。瑞安说，日内瓦州和附近沃州目前新冠病毒急剧传播。

为防止疫情在世卫组织总部蔓延，这一机构已经执行更严格的防疫措施，包括加强消毒、检测体温等。

托马斯在给工作人员的内部电邮中写道，除非绝对需要，不建议召开现场会议。工作人员应该避免在公共区域或咖啡厅聚集。

托马斯10月告诉工作人员，世卫组织正限制关键人员进入总部。所有进入总部大楼的人员必须手部消毒、保持至少1米社交距离、在无法保持社交距离时戴口罩。（包雪琳）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、杨牧)
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