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美国防部：驻阿富汗和伊拉克美军明年初减至2500人

2020年11月18日14:22  来源：新华网
 

新华社华盛顿11月17日电（记者刘品然）美国代理国防部长克里斯托弗·米勒17日宣布，驻阿富汗和伊拉克美军人数将在明年1月中旬前分别缩减至约2500人。

米勒当天在五角大楼记者会上说，国防部将实施总统特朗普的命令，继续对驻阿富汗和伊拉克美军进行“重新部署”，到明年1月15日驻阿、伊美军人数都将保持在2500人左右。

米勒表示，该计划与美方既定计划和战略目标相符，并且得到美国公众支持。相关计划已告知国会领导层、北约秘书长斯托尔滕贝格和阿富汗总统加尼。

这是米勒在担任代理国防部长后首次出席五角大楼记者会，他在发言结束后没有接受任何提问。

据美国媒体报道，目前美军在阿富汗和伊拉克分别驻有约4500人和3000人。

美国2003年发动伊拉克战争，2011年底从伊撤军，仅留少量军人。2014年，极端组织“伊斯兰国”夺取伊拉克西部和北部大片地区，美国随后增兵伊拉克，但美军权限仅限于打击“伊斯兰国”以及为伊政府军提供支持与培训。

依据美国政府与阿富汗塔利班今年2月底签署的协议，驻阿美军人数在今年6月已降至约8600人，剩余的美军和北约联军士兵将在14个月内撤离阿富汗。塔利班则承诺不允许其成员以及包括“基地”组织在内的其他组织成员利用阿富汗国土威胁美国及其盟友的安全。

(责编：艾雯、杨牧)
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