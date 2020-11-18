巴西新冠确诊病例超590万 基本传染数升至1以上

新华社圣保罗11月17日电（记者宫若涵）巴西卫生部17日18时30分公布的最新数据显示，过去24小时巴西新增新冠确诊病例35294例，累计确诊5911758例；新增死亡病例685例，累计死亡166699例；累计治愈5361592例。

巴西媒体援引英国帝国理工学院17日公布的数据说，巴西新冠病毒基本传染数升至1.10，意味着100名感染者可以将新冠病毒传染给110人。基本传染数大于1，也意味着疫情恶化。帝国理工学院11月14日公布的数据中，巴西新冠病毒基本传染数为0.94。

圣保罗州是巴西疫情最严重的州。卫生部的数据显示，截至17日，该州累计确诊病例为1178075例，累计死亡病例40749例。

圣保罗大学和圣保罗州立大学的专家跟踪发现，自11月以来，该州新冠病毒基本传染数开始上升，目前为1.05，而在首府圣保罗市，则为1.41。

圣保罗州政府16日表示，在11月8日至14日的这一周内，该州新冠疑似和确诊患者的住院人数与此前一周相比上升了18%。该州卫生官员说，如果疫情继续恶化，可能会采取更加严格的社交隔离措施。

根据世界卫生组织的最新数据，目前巴西累计新冠确诊病例数列全球第三，累计死亡病例数列全球第二。

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