韩正与俄罗斯第一副总理别洛乌索夫共同主持中俄投资合作委员会第七次会议

新华社北京11月18日电 中共中央政治局常委、国务院副总理、中俄投资合作委员会中方主席韩正17日与俄罗斯第一副总理、委员会俄方主席别洛乌索夫通过视频方式共同主持中俄投资合作委员会第七次会议。双方总结梳理了两国投资合作进展，一致同意努力克服新冠肺炎疫情影响，推动两国投资合作加快复工复产，取得更多务实成果。

韩正表示，在两国元首战略引领下，中俄投资合作始终保持着良好发展态势。今年以来，习近平主席同普京总统先后四次通电话，就共同应对疫情、推进中俄关系发展和两国务实合作达成一系列重要共识。中方愿与俄方一道共同落实好两国元首重要共识，推动两国投资合作迈向更高水平，不断丰富中俄新时代全面战略协作伙伴关系内涵。

韩正提出，要抓住新机遇，鼓励两国企业开展数字经济和抗疫等领域合作；以中俄科技创新年为契机，加强在高技术、信息通信、生物安全等领域投资合作；深化地方合作，引导、鼓励中小企业加强合作；鼓励金融创新，支持扩大本币支付和结算规模，发挥金融服务对投资合作的支撑作用；共同打造公平、公正、稳定的营商环境，持续提振投资者信心。

别洛乌索夫表示，面对疫情蔓延，俄中互施援手，密切协调，重点投资合作项目稳步推进。俄中关系已成为国家间相互尊重、互利合作的典范。俄方愿同中方一道，落实好两国元首重要共识，共克时艰，充分发挥双边投资合作机制优势，推动全面务实合作取得新进展。

(责编：艾雯、杨牧)