疫情反弹　韩国首都圈上调防控级别

韩国政府17日决定上调首都圈地区保持社交距离防控级别至1.5级，理由是首都首尔及周边地区新冠疫情出现反弹。

首尔和京畿道定于19日启动1.5级防控措施；仁川因疫情相对较轻，1.5级防控将从23日起生效；仁川市江华岛和瓮津郡依然维持1级防控。

“抗疫面临危机，”韩国国务总理丁世均当天在中央灾难安全对策本部一场会议上说，“过去一周，首都圈地区日均新增病例过百。”他认为，上调防控级别原因在于老年病例增加且衡量新冠病毒传播水平的基本传染数上升。这一数值，即一个确诊病例可能传染人数，如今为1.12。

韩联社报道，韩国单日新增新冠病例已连续第四天超过200例，持续呈现小范围感染和社区传播态势。这一波疫情没有大的单一传播源，新增病例在多个地点、不同时间出现。比如，一家艺术俱乐部14人感染，一家百货商店9人感染，一次家庭聚会19人感染，一家餐馆6人感染，一处宗教场所10人感染，一家咖啡馆21人感染。

韩国自8日以来每日新增病例超过100例，17日报告新增230例，其中首尔和周边城市137例，全国累计新冠病例达28998例。包括首尔、仁川和京畿道在内的首都圈地区新增病例已连续第五天超过100例。

首都圈外，位于首尔西南方向的光州17日新增病例18例，江原道新增病例13例。光州15日部分收紧高危商业设施的防疫举措，正考虑扩大防控范围。

韩国政府先前同样考虑上调江原道防控级别，但未落实，原因是政府打算继续监控疫情，让当地政府决定是否采取更广泛措施。“防控级别一旦上调，会给民众带来不便，给小企业主带来困难，”丁世均说，“但我们从先前经历中得知，如果现在不采取行动，将会遭遇更大危机。”

韩国新版保持社交距离政策分5级，全国大部分地区实施1级防控，即民众须遵守基本防疫建议，包括戴口罩、聚集人数不超过500人。1.5级防控下，多用途和高风险设施运营将受限，学校出勤上限为学生总数的三分之二，宗教场所和体育赛场聚集人数不得超过满容量人数的30%。（陈丹）（新华社专特稿）

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