习近平向缅甸全国民主联盟主席昂山素季致贺信

新华社北京11月17日电 11月16日，中共中央总书记习近平致信缅甸全国民主联盟主席昂山素季，祝贺她领导的缅甸全国民主联盟在近期举行的选举中蝉联执政。

习近平在贺信中说，欣闻缅甸近期顺利举行大选，你领导缅甸全国民主联盟取得佳绩，我谨向你和缅甸人民致以诚挚祝贺。相信在你的领导下，缅甸全国民主联盟一定会在实现国家繁荣富强的崇高事业中取得更大成就。

习近平指出，中缅是山水相连、胞波情深的好邻居。今年两国共同庆祝建交70周年。年初，我对缅甸成功进行国事访问，我们一致同意构建中缅命运共同体，开启了中缅关系新时代。新冠肺炎疫情发生后，我们两党两国相互支持，守望相助，用实际行动诠释了患难与共、同舟共济的命运共同体精神。

习近平强调，中国共产党同缅甸全国民主联盟保持密切友好往来，为两国关系健康稳定发展发挥了重要作用。中方高度重视发展两党两国关系。我愿同主席女士共同努力，加强对两党两国关系的政治引领，深化执政党交流互鉴，推进共建“一带一路”和中缅经济走廊框架内各领域务实合作，维护好边境和平安宁，推动中缅命运共同体结出丰硕成果，更好造福两国和两国人民。

《 人民日报 》（ 2020年11月18日 01 版）

(责编：艾雯、杨牧)