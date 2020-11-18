携手并进  引领未来（大使随笔）

11月17日，习近平主席以视频方式出席金砖国家领导人第十二次会晤并发表重要讲话。当前，新冠肺炎疫情在全球持续蔓延，人民生命健康受到威胁，世界经济陷入衰退，国际格局加速演变。值此重要关头，今年金砖国家领导人会晤意义重大，备受关注。

金砖合作机制成立以来，经历了国际风云变幻考验，走过了不平凡的发展历程。金砖国家始终秉持开放包容、合作共赢的金砖精神，以经贸财金、政治安全、人文交流“三轮驱动”不断丰富金砖务实合作内涵，成为推动全球治理和维护国际公平正义的重要力量。

金砖精神引领抗疫合作。新冠肺炎疫情发生以来，金砖国家加强公共卫生合作，及时提供抗疫援助、分享抗疫经验、加强联防联控，坚定了各方团结抗疫的信心决心，彰显了金砖责任担当。金砖国家年内两度举行外长会，支持建立应对新冠肺炎等新传染病威胁的快速反应机制，呼吁加大对世界卫生组织支持等，携手打造人类卫生健康共同体。金砖国家新开发银行为金砖国家应对疫情设立100亿美元紧急援助贷款。中国正同金砖伙伴加紧疫苗研发合作，推进金砖国家疫苗研发中心建设。中国同南非等非洲国家携手抗疫，积极探讨加强疫苗等领域合作，有助于南非及其他非洲国家早日控制并最终战胜疫情。

金砖力量驱动经济复苏。金砖合作第一个“金色十年”，五国经济总量增长179%，贸易总额增长94%，城镇化人口增长28%，30多亿人民有了实实在在的获得感，金砖国家已成为世界经济增长的重要引擎。疫情发生以来，金砖国家加强宏观经济政策协调，积极开展经济合作，为世界经济复苏注入更多动力。中国愿同南非等金砖伙伴一道，深化国际合作，支持发展中国家特别是非洲国家克服疫情造成的经济困难，减轻债务负担，更好实现经济复苏和发展。

金砖智慧助力全球治理。金砖国家始终高举多边主义与合作共赢的旗帜，共同反对单边主义、保护主义、霸凌主义。金砖国家在联合国等重要多边平台积极合作，为非洲等地区热点问题政治解决、减贫脱贫、实现可持续发展及落实非盟《2063年议程》等贡献了“金砖智慧”和“金砖方案”。面对复杂严峻的国际形势，金砖国家要以此次领导人会晤达成的重要共识为引领，继续加强团结协作，坚定维护联合国在国际事务中的核心作用，推动改革完善全球治理体系，提高包括非洲国家在内的新兴市场和发展中国家在国际事务中的代表性和发言权。

不久前，中共十九届五中全会审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，提出中国将坚定不移贯彻新发展理念、构建新发展格局，推动高质量发展，这将为南非等非洲国家实现发展目标带来新机遇，为金砖合作注入新动能。

作为金砖合作机制中唯一的非洲成员，南非不仅是金砖合作的重要参与者、贡献者和受益者，也是金砖国家与非洲国家合作的重要桥梁，金砖合作机制在非洲大陆正日益受到关注与重视。

金砖国家领导人第十二次会晤进一步巩固金砖国家战略伙伴关系，引领国际社会加强团结合作，共同发出支持多边主义、维护国际公平正义、构建人类命运共同体的响亮声音。只要不断深化伙伴关系，不断深化务实合作，金砖国家必将在促进共同发展、完善全球治理中发挥更加积极的作用。

（作者为中国驻南非大使）

《 人民日报 》（ 2020年11月18日 16 版）

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