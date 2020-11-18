金砖国家领导人第十二次会晤莫斯科宣言

前言

1.我们，巴西联邦共和国、俄罗斯联邦、印度共和国、中华人民共和国、南非共和国领导人于2020年11月17日举行金砖国家领导人第十二次会晤。本次会晤主题是“深化金砖伙伴关系，促进全球稳定、共同安全和创新增长”。

2.2020年，在主席国俄罗斯领导下，金砖国家克服全球性挑战，保持合作势头和延续性，打造务实成果，造福各国人民。我们对此表示赞赏，并感到满意。我们肯定俄罗斯为推动金砖政治安全、经贸财金、人文交流“三轮驱动”合作、深化金砖战略伙伴关系作出的坚定努力，注意到金砖国家举行了一百余场实体活动和视频活动，所取得的各项成果推动金砖互利务实合作取得新进展。

团结共创美好世界

3.我们忆及2020年是联合国成立和第二次世界大战结束75周年。我们将永远铭记金砖国家为此作出的巨大贡献，包括士兵和平民的牺牲。我们重申致力于建设一个和平、稳定、繁荣、相互尊重和平等的世界；致力于维护以《联合国宪章》宗旨和原则为基石的国际法；致力于维护以联合国为核心的国际体系，呼吁各主权国家合作维护和平与安全，推动可持续发展，促进和保护民主、所有人的人权和基本自由，在互利合作的基础上构建人类命运共同体。

4.我们认为第二次世界大战的胜利是我们的共同财富。我们向所有曾为反抗法西斯主义、暴政、军国主义和殖民主义而战斗的人们致敬，向所有曾为殖民地解放和民族自由而战斗的人们致敬。我们强调应保护他们的纪念碑，不得亵渎或破坏。我们忆及联合国诞生于第二次世界大战的灾难之中，其作为人类共同的事业，旨在使后世免遭惨不堪言之战祸。自成立以来，联合国帮助构建了现代国家关系的架构。我们进一步敦促各国坚决反对纳粹意识形态、种族主义、排外、殖民主义沉渣泛起，坚决反对歪曲历史。

5.我们呼吁国际社会在坚持主权平等、尊重各国领土完整、尊重彼此利益和关切基础上，努力构建更加公平、公正、包容、平等、更具代表性的多极国际体系，以此庆祝联合国成立75周年。我们重申不干涉他国内政原则，坚持根据正义和国际法原则和平解决国际争端，反对使用武力、威胁使用武力或以其他任何违反联合国宗旨和原则的方式，侵犯他国领土完整或政治独立。我们进一步强调不应采取任何没有国际法和《联合国宪章》依据的强制性措施。

6.我们重申坚持多边主义，恪守相互尊重、主权平等、民主、包容和加强协作的原则。我们将继续推动加强全球治理，通过改革提升其包容性、代表性和民主性，提升发展中国家在国际事务决策中的实质性参与度，推动全球治理体系更符合当代现实。我们认为，应重振和改革包括联合国、世界贸易组织、世界卫生组织、国际货币基金组织等国际组织在内的多边体系，加强国际合作，应对当前相互交织的全球挑战，维护各国和各国人民的利益。为此，我们强调国际组织应全面坚持会员国主导，促进所有国家的利益。

7.我们祝贺印度当选为2021—2022年联合国安理会非常任理事国，赞赏南非作为2019—2020年联合国安理会非常任理事国期间所作贡献。我们也注意到巴西提出竞选2022—2023年安理会非常任理事国。这将为金砖国家就联合国安理会事务增进对话、在拥有共同利益的领域继续开展合作提供契机，包括通过五国常驻联合国及其他多边机构代表团定期会晤等进行对话。

8.我们注意到2020年9月21日联合国大会第75/1号决议，再次呼吁改革联合国主要机构。我们致力于为联合国安理会改革相关讨论注入新活力，继续努力振兴联合国大会，并加强联合国经社理事会。

9.我们回顾2005年世界首脑会议成果文件，重申需要对联合国包括其安理会进行全面改革，使之更具代表性、效力和效率，增强发展中国家代表性，以应对全球挑战。

10.我们重申应加强国际合作，提升各国和国际社会能力，共同有效、务实、协调、迅速地应对新冠肺炎疫情及其负面影响等新的全球性威胁。我们强调迫切需要通过国家间合作恢复国际信任、经济增长和贸易，增强市场稳定和韧性，维持就业和收入水平，特别是保护最弱势社会群体的就业和收入。

11.我们向受到新冠肺炎疫情及其后果影响的所有人民和国家表达支持，向因疫情身故的遇难者家属以及所有生命和生计受到影响的人表示最深切的慰问和同情。我们向所有在危险和困难条件下尽职履责、不顾个人安危帮助他人的卫生工作者、医生、护士以及医院、综合诊所、药房、救护、研究机构工作人员表达衷心感谢。

12.我们认为一旦出现安全、优质、有效、可及和可负担的新冠疫苗，开展大规模免疫接种有利于预防、遏制和阻断新冠病毒，结束疫情大流行。我们注意到世界卫生组织、各国政府、非营利性组织、研究机构、医药行业有关加快新冠疫苗和治疗手段的研发和生产倡议，支持在上述方面开展合作。我们将努力确保疫苗面世后，将以公平、平等和可负担方式分配。为此，我们支持全球合作加速开发、生产、公平获取新冠肺炎防控新工具倡议。

政治安全合作

13.我们注意到，尽管受新冠肺炎疫情影响，五国仍继续在金砖有关机制框架下就热点政治以及和平与安全问题开展了密集对话。我们欢迎2020年9月4日举行的金砖国家正式外长会晤。会晤期间，外长们就重大国际和地区问题以及金砖国家合作交换了意见，探讨了在第75届联大上支持彼此倡议并开展更紧密合作的可能性。我们也欢迎2020年4月28日举行的金砖国家应对新冠肺炎疫情特别外长会。

14.我们欢迎2020年9月17日举行的第十次金砖国家安全事务高级代表视频会议，赞赏他们加强了金砖国家在反恐、信息通信技术安全使用、重大国际和地区热点问题、维和及跨国有组织犯罪等问题上的对话。

15.我们重申致力于共同努力通过政治和外交手段和平解决争端。我们注意到联合国秘书长的全球停火倡议，忆及联合国安理会第2532号决议要求，除针对安理会列名的恐怖组织开展的军事行动外，有关冲突各方立即全面停止敌对行动，呼吁在新冠肺炎疫情背景下实现持久的人道主义停火。

16.我们支持采取紧急政治和外交努力，维护和加强国际和平与安全。我们致力于维护战略稳定机制和军控体系，对相关体系遭到破坏表示遗憾。我们强调2010年俄美《关于进一步削减和限制进攻性战略武器措施的条约》对核裁军和核不扩散机制的根本重要性，呼吁双方尽快就条约延期达成一致。

17.我们强调《禁止细菌（生物）及毒素武器的发展、生产和储存以及销毁这类武器的公约》（《禁止生物武器公约》）作为国际大规模杀伤性武器削减和控制机制支柱的根本重要性。我们强调应遵守和强化《禁止生物武器公约》，包括达成具有法律约束力的附加议定书以建立有效核查机制。我们支持立即重启关于附加议定书的谈判。《禁止生物武器公约》的职能，包括联合国安理会关切的事项，不应被其他机制替代。应依照《禁止生物武器公约》解决履约关切。

18.我们重申支持维护《禁止化学武器公约》这一有效的裁军和不扩散机制，呼吁各缔约国维护《禁止化学武器公约》的完整性，开展建设性对话，恢复禁止化学武器组织（禁化武组织）内协商一致的精神。

19.我们强调确保外空活动安全、和平利用外空、防止外空军备竞赛的重要性。我们强调迫切需要就具有法律约束力的多边文书开展谈判，以填补包括防止在外空放置武器、对外空物体使用或威胁使用武力在内的有关外空国际法律机制的空白。我们强调透明和建立信任等务实措施，包括“不首先在外空部署武器”的倡议，也有助于实现这一目标。我们重申透明和建立信任措施可补充而非替代有效的具有法律约束力外空机制。

20.我们重申应严格遵守《外空条约》确立的各项原则，为促进可持续及和平利用外空作出贡献，维护各国利益和福祉。我们重申应根据包括《联合国宪章》在内的国际法，开展和平探索和利用外空的活动，为后代保护好外空。和平利用有关空间技术有助于实现可持续发展目标。我们强调金砖国家在遥感卫星领域进一步开展合作的重要性。

21.我们强调应确保包括空间行动安全在内的外空活动的长期可持续性。我们欢迎联合国和平利用外空委员会第六十二届会议通过报告，提出关于外空活动长期可持续性的21条指南。我们支持为解决该问题设立的工作组，并为落实其商定的架构和工作方案作出贡献。

22.我们对世界有关地区暴力上升、武装冲突持续并在国际和地区层面产生严重影响深表关切。我们一致认为，一切冲突都应根据国际法，特别是《联合国宪章》，通过政治对话和谈判以和平方式和外交手段解决。

23.我们重申对阿拉伯叙利亚共和国主权、独立、统一和领土完整的坚定承诺。我们坚信军事手段不能解决叙利亚冲突。我们重申致力于根据联合国安理会第2254号决议推进联合国推动的“叙人主导、叙人所有”的政治进程，最终实现宪法改革和自由公正的选举。我们强调，在阿斯塔纳进程保证方以及其他相关国家的决定性参与下设立的日内瓦叙利亚宪法委员会对于通过政治手段解决冲突非常重要。我们欢迎联合国秘书长叙利亚问题特使为确保委员会可持续性和有效性所作努力。我们深信，为达成普遍一致，宪法委员会的成员应致力于在不受外来干涉的情况下作出妥协并开展建设性合作。我们欢迎签署《伊德利卜冲突降级区局势稳定谅解备忘录附加议定书》。我们重申打击一切形式恐怖主义的国际义务，强调团结一致打击联合国安理会列名的叙利亚恐怖组织的重要性。我们强调要根据联合国人道主义原则保障人道主义援助畅通和叙利亚冲突后重建，为叙利亚难民安全、自愿、有尊严地回国，并为国内流离失所者返回永久居住地创造条件，以实现叙利亚和整个地区的长期稳定与安全。我们对所有弱势人群表示关切，谴责以种族或宗教为由实施迫害。

24.我们相信，如果巴以冲突得不到解决，将继续破坏中东和平与稳定。我们继续致力于在该地区实现公正和持久和平，认为必须以联合国相关决议和“阿拉伯和平倡议”等业已存在国际法律框架为指引谋求两国方案，建立一个独立的、自立的巴勒斯坦国，并与邻国和平共处。我们认为需要作出新的、创造性的外交努力，公正、持久、全面解决巴以冲突。我们强调巴以双方尽早启动直接谈判的重要性。

25.我们向遭受2020年8月4日贝鲁特港口大爆炸的黎巴嫩人民表示支持，大爆炸造成大量人员伤亡和大规模破坏。我们呼吁国际社会向黎巴嫩提供援助，帮助该国克服灾难影响，尽快实现政治和社会经济形势回归正常。考虑到黎巴嫩人民通过政治方式解决当前该国面临挑战的愿望，我们强调黎巴嫩各政治力量应在当前复杂形势下团结协作，采取果断措施缓和紧张局势，放弃使用暴力，防止局势失控。

26.我们重申继续支持伊拉克政府努力实现国家重建和发展，并在相互尊重和包容基础上开展全国对话。我们强调应无条件地尊重伊拉克的主权和领土完整，反对任何国家干涉该国内政。我们强调应支持伊拉克人民打击各种形式的极端主义和恐怖主义，实现经济复苏。我们认为伊拉克的稳定对地区和国际安全非常重要，对“伊斯兰国”等恐怖和极端组织在伊拉克境内制造的令人发指的非人道暴行表示最强烈谴责。

27.我们再次对也门共和国人道主义危机和持续冲突表示严重关切，这一冲突对整个地区的安全和稳定造成严重影响。我们重申也门境内应全面停止敌对行动，并建立在联合国斡旋下的包容性谈判进程。我们重申只有在充分考虑也门不同政治力量正当利益的基础上开展建设性对话，才能取得进展。如果也门不实现可持续和平，人道主义危机只会继续恶化。我们进一步强调向也门人民提供紧急人道主义援助的重要性，以使该国所有人和所有地区都能快速、安全、不受阻碍地获得人道主义物资。

28.我们对海湾地区局势持续紧张、包括单方面行动深表关切。我们重申金砖国家支持通过谈判和外交接触解决现有分歧，强调应在该地区推动一个各国携手应对共同威胁和挑战的积极、建设性议程。

29.我们呼吁在阿富汗伊斯兰共和国实现长期和平，重申对阿富汗人民建设一个稳定、包容、和平、独立、繁荣的主权国家的坚定支持。我们欢迎阿富汗启动内部谈判，将继续支持“阿人主导、阿人所有”的和平进程。我们对阿富汗发生的恐怖袭击表示最强烈谴责，对不稳定的安全环境表示关切。

30.我们欢迎阿塞拜疆和亚美尼亚领导人达成自2020年11月10日起在纳戈尔诺—卡拉巴赫冲突地区实现全面停火的协议，支持作出进一步政治和外交努力，为实现该地区全面持久和平创造必要条件。

31.我们支持继续通过双边及多边外交谈判解决包括完全无核化在内的朝鲜半岛所有问题，维护东北亚和平与稳定。我们重申致力于通过和平、外交和政治方式全面解决朝鲜半岛问题。

32.我们呼吁国际社会根据非洲人民自己提出的“以非洲方式解决非洲问题”原则，支持旨在加强非洲大陆和平与安全的区域和次区域倡议。我们赞赏非盟致力于推进“2020年消弭枪声”倡议。我们强调加强联合国与非盟在国际和平与安全领域伙伴关系的重要性。

33.我们支持非盟《2063年议程》，支持包括通过落实《非洲大陆自由贸易区协定》等方式促进非洲一体化和发展的努力。我们注意到非盟弥补基础设施短板，特别是在《非洲发展新伙伴计划》框架下推进相关工作取得的进展，注意到促进投资以支持工业发展、创造就业、确保粮食安全、消除贫困、实现非洲可持续发展的重要性。我们重申愿与非洲大陆进一步开展合作，增强非洲大陆应对新冠肺炎疫情造成的卫生、经济和社会叠加影响的能力。

34.我们重申对利比亚主权、独立、领土完整和国家统一的坚定承诺，呼吁利比亚冲突各方保持克制，强调在利比亚实现长期持久停火的重要性，确保在联合国主持下，通过“利人主导、利人所有”的政治进程，达成全面和可持续的解决方案。我们欢迎在利比亚政治对话框架下恢复包容性的国内对话。我们重申应全面落实2020年1月19日利比亚问题柏林峰会相关决定以及联合国安理会第2510号决议，注意到在联合国大力协助下，利比亚内部军事、政治和经济三轨谈判同步取得进展。我们鼓励联合国秘书长及时任命利比亚问题特别代表，注意到非盟和阿拉伯国家联盟在促进利比亚国内和平对话和政治进程方面发挥了重要作用。

35.我们支持苏丹领导层为加强民族和解、克服社会和经济危机采取的举措。我们赞赏苏丹政府致力于在全国范围内，主要是在达尔富尔、南科尔多凡和青尼罗河地区结束国内武装冲突。我们欢迎苏丹政府和反对派武装运动于2020年10月3日签署《朱巴和平协定》，鼓励缔约方尽快执行协定的主要条款。

36.我们对刚果民主共和国局势表示关切，谴责针对平民和联合国维和人员的袭击。我们呼吁在现有法律框架内促进该国和平，为难民和国内流离失所者返回家园创造条件，希望看到切实进展。

37.我们再次强烈谴责一切形式的恐怖主义，不论恐怖主义在何时、何地、由何人实施。我们重申恐怖主义不应与任何宗教、民族、文明或种族挂钩。我们重申坚定致力于在尊重国际法和《联合国宪章》基础上，为预防和打击恐怖主义威胁的全球努力作出更大贡献，强调各国在打击恐怖主义方面负有首要责任，联合国继续在该领域发挥核心协调作用。我们还强调，国际社会应采取全面、平衡的方式，包括在当前疫情背景下，有效遏制构成严重威胁的恐怖主义活动。为消除化学和生物恐怖主义威胁，我们强调应在裁军谈判会议上发起多边谈判，制定遏制化学和生物恐怖主义行为的国际公约。我们呼吁尽快在联合国框架下完成和通过《全面反恐公约》。

38.我们欢迎金砖国家反恐工作组第五次会议及其分工作组首次会议达成的成果。这些成果进一步促进了金砖国家在打击恐怖主义及反恐融资、外国恐怖作战人员、极端化、利用互联网从事恐怖活动以及反恐能力建设等方面的合作。我们核可《金砖国家反恐战略》，该战略旨在充实和加强金砖国家合作，为全球防范和打击恐怖主义威胁作出实质性贡献。我们指定金砖国家安全事务高级代表牵头审议《战略》落实情况以及金砖国家反恐工作组相关工作，包括制定反恐工作计划。

39.我们强调应秉持发展和安全并重原则，全面平衡处理信息通信技术进步、经济发展、保护国家安全和社会公共利益和尊重个人隐私权利等的关系。我们强调联合国应发挥领导作用，推动通过对话就信息通信技术安全和使用、普遍同意的负责任国家行为规则、准则和原则达成共识，同时不排斥其他相关国际平台。强调适用于本领域的国际法和原则的重要性。外长们对联合国开放工作组以及政府间专家组的工作表示欢迎，并注意到其讨论取得进展。

40.我们强调要建立金砖国家信息通信技术安全使用合作的法律框架。我们注意到金砖国家网络安全工作组的活动，认可网络安全工作组在研提相关倡议方面所做工作，包括缔结金砖国家网络安全政府间协议和相关双边协议。我们重申推进金砖国家间合作的重要性，包括考虑提出相关倡议和落实《金砖国家确保信息通信技术安全使用务实合作路线图》。

41.我们强调数字革命在促进经济增长和发展方面潜力巨大，同时也意识到它可能带来新的犯罪活动和威胁。我们对信息通信技术非法滥用的水平和复杂性不断上升，以及对缺乏打击将信息通信技术用于犯罪目的的多边框架表示关切。我们还认识到，数字革命的新挑战和新威胁需要各国合作应对，并探讨制定法律框架，包括在联合国主持下商定关于打击将信息通信技术用于犯罪目的的全面国际公约。我们注意到根据2019年12月27日联合国大会第74/247号决议，在联合国主持下设立了相关开放性政府间专家特设委员会。

42.我们对在保护儿童免受网上性剥削和其他不利于儿童健康和成长内容的毒害方面面临日益严峻的挑战表示关切，并期待金砖国家加强合作，制定旨在保护儿童网上安全的倡议。

43.我们对跨国非法毒品贩卖日益猖獗，及其对公共安全和国际与地区稳定构成的威胁表示关切。我们强调支持联合国三大禁毒公约，维护国际禁毒机制。我们认为金砖国家禁毒合作非常重要，注意到2020年8月12日举行的第四次金砖国家禁毒工作组会议。

44.我们重申致力于促进国际反腐败合作，特别是着眼2021年召开的联合国大会反腐败特别会议，金砖国家应在各国法律体系允许的范围内，就所有与反腐败执法有关的问题加强多边框架内合作，包括在资产返还和拒绝为腐败人员和资产提供避风港方面加强合作。我们欢迎2021年联合国大会反腐败特别会议，并将努力推动将缔结《联合国反腐败公约》作为国际反腐败合作的重要渠道。我们鼓励金砖国家反腐败工作组继续在这方面开展工作。

45.我们重申致力于打击非法资金流动、洗钱和恐怖融资，并在金融行动特别工作组和区域性反洗钱组织以及其他多边、地区和双边场合紧密合作。我们重视并鼓励金砖国家在反洗钱、反恐怖融资等关键问题上加强对话。

经贸财金以及政府间合作

46.我们认识到新冠肺炎疫情造成了复杂交织的挑战，对世界经济、医疗体系、金融、发展、社会中最弱势群体的福祉带来不利影响。在这方面，我们重申致力于同国际社会一道，为医疗卫生事业和经济复苏作出贡献。考虑到金砖国家在全球经济和贸易的分量，我们致力于引领重振多边合作，巩固国际努力，为应对当前危机和确保经济增长制定共同、高效和可持续的解决方案。

47.我们将加强必要努力，推动金砖国家快速实现后疫情时代强劲、可持续、平衡和包容的经济发展和增长。我们认识到金砖各国为支持经济增长采取了大量财政、货币和金融稳定措施，重申我们决心继续利用现有的政策工具保护人民的生命和福祉。

48.我们高度重视就各国为有效缓解当前危机的后果、全面落实2030年可持续发展议程而采取的国别措施及中短期一揽子刺激计划开展信息交流。我们各国的政策重点不仅局限于最大程度减缓当前新冠肺炎疫情的影响，还包括深化国际合作和国际贸易、构建适当的工业和农业产品供应链，尽最大可能减少对供应链干扰，加强社会保障体系和医疗卫生系统，增加公共和私营部门投资，推行强劲、可持续的宏观经济政策，提升经济复原力，维护金融稳定，实施重要的结构性改革，确保推进经济、社会、环境等可持续发展议程的三大支柱，不让任何一个人掉队，并优先帮助落在最后面的人。我们认为需就金砖国家后疫情时代经济议程中的复合型问题加强合作。

49.我们重申开放、稳定、安全的全球市场的重要性，认为要根据世界贸易组织规则在金砖五国及其所在地区层面为加强关键卫生产品、粮食及其他工业、农业产品生产构建更具韧性的全球产业链。我们呼吁世贸组织所有成员确保其为应对新冠肺炎疫情所采取的举措应该是有针对性、适度、透明和暂时性的，不制造不必要的贸易障碍或扰乱全球供应链，并符合世贸组织规则。我们欢迎加强上述所有领域国际合作。我们将继续探索具体方式，在不妨碍保护公共卫生努力的基础上促进人员流动。

50.我们重视二十国集团作为国际经济合作和协调行动的主要论坛在克服当前全球挑战中继续发挥作用，承诺在二十国集团框架下继续就金砖国家共同关心的问题保持协调和协作，推进新兴市场国家和发展中国家利益和优先事项，包括对《二十国集团行动计划》进行更新。

51.我们重申致力于推动一个强健、以份额为基础、资源充足的国际货币基金组织，在全球金融安全网发挥中心作用。我们欢迎国际货币基金组织为应对新冠肺炎疫情造成的危机采取的举措。国际货币基金组织紧急融资以及减贫与增长信托、防灾救济基金为最贫困国家提供债务减缓，帮助受影响的成员解决紧急的国际收支需求，缓解对卫生和经济的负面影响。我们呼吁国际货币基金组织利用应对既往危机的经验，探索更多工具，服务成员应对不断演变的疫情危机需要。考虑到对国际货币基金组织融资的巨大需求，我们将密切审视对基金资源的需求。因此，我们期待各方尽快采取行动，在一致同意的时间框架内完成第16轮份额总检查，落实早已应该完成的国际货币基金组织治理改革。

52.我们欢迎为低收入国家提供支持的国际努力，支持“暂缓最贫困国家债务偿付倡议”，并将其期限延长6个月。我们鼓励世界银行等多边开发银行进一步采取共同努力支持缓债倡议。我们强烈鼓励私人债权人在符合条件的国家向其提出请求时以可比方式参与该倡议。此外，我们呼吁加大对信用评级机构下调债务国评级风险的关注，这将对债务国市场融资资格，以及主权国家申请缓债的意愿造成影响。

53.我们肯定国际贸易在促进经济复苏方面的关键作用，将继续全力支持透明、开放、包容、非歧视、基于规则的以世界贸易组织为代表的多边贸易体制。所有世贸组织成员应避免采取违反世贸组织精神和规则的单边和保护主义措施，这至关重要。

54.我们支持对世贸组织进行必要改革，使其在应对全球经济挑战时更具韧性和有效性，完善其关键职能，服务所有成员的利益。考虑到世贸组织大多数成员是发展中国家，改革必须维护世贸组织的中心地位、核心价值和基本原则，兼顾包括发展中国家和最不发达国家在内的所有成员的利益。我们敦促所有世贸组织成员建设性地参与解决上诉机构问题，使其能够迅速全面恢复运转。我们肯定金砖国家经贸部长会议通过的《金砖国家关于多边贸易体制和世贸组织改革的联合声明》。

55.我们注意到落实《金砖国家经济伙伴战略》的进展，强调《战略》在拓展金砖合作方面的作用。我们欢迎《金砖国家经济伙伴战略2025》，为推动金砖贸易、投资、金融、数字经济、可持续发展方面合作提供重要指南，促进金砖国家经济快速恢复，提升人民生活水平。我们将继续落实《金砖国家经贸合作行动纲领》，指导金砖国家经贸合作。

56.我们欢迎《金砖国家投资便利化谅解》，该《谅解》强调采取自愿行动，提升透明度和效率、促进金砖合作，以此促进投资和可持续发展。我们也注意到中小微企业营商环境的改善，欢迎《促进中小微企业有效参与国际贸易指南》，《指南》旨在推动中小微企业融入全球价值链，并提升中小微企业运营业绩。我们认识到，推出适当的工具和举措，在国别、金砖机制以及国际层面创造良好投资环境，可促进国际贸易，推动可持续发展和包容性增长。

57.我们认为加强基础设施数据共享对更好发现投资机遇，利用私营部门投资，满足金砖国家基础设施投资需要非常重要。我们注意到关于探索在自愿基础上通过金砖国家基础设施投资数字平台，分享已有基础设施投资项目国别数据的倡议。我们注意到金砖国家基础设施和政府和社会资本合作工作组取得的进展，期待金砖国家进一步合作，并探索新开发银行参与该倡议的可行模式。

58.我们赞赏新开发银行为减轻疫情造成的人员、社会和经济损失以及恢复金砖国家经济增长提供金融资源，特别是为应对疫情及其后果采取及时措施，通过抗疫紧急援助项目向成员国提供最高可达100亿美元紧急贷款。

59.我们赞赏新开发银行过去五年取得的显著成就，赞赏银行首任行长卡马特先生任职期间展现的坚强领导力。我们欢迎特罗约先生担任新一任行长，期待在他的领导下，银行继续推进机制建设。我们欢迎在莫斯科设立新开发银行第三个区域中心——欧亚区域中心，并期待明年在印度开设区域中心。

60.我们支持新开发银行根据其理事会有关决定推进扩员进程。这将加强新开发银行作为全球发展融资机构的作用，并为其成员国境内基础设施和可持续发展项目动员资源作出进一步贡献。新开发银行扩员进程应是渐进的，在成员地域代表性方面应是平衡的，并应有助于银行实现获得最高信用评级和完善机构发展的目标。我们欢迎根据这些原则同潜在扩员候选国开启正式谈判，推动尽早实现扩员。

61.我们肯定应急储备安排相关文件修订更新方面的进展，认可金砖国家央行在加强应急储备安排分析能力方面所作努力。我们欢迎将《金砖国家经济公报》作为支持应急储备安排的年度分析文件。我们欢迎将提前还款作为新增复杂因素的第三次演练成功完成。

62.我们赞赏在国家支付系统合作方面开展的持续工作，特别是成立金砖支付工作组，期待在这方面进一步取得进展。

63.我们欢迎设立金砖国家信息安全快速沟通机制，帮助五国央行交流网络威胁信息，分享应对金融领域网络攻击的经验。

64.我们注意到在建立金砖国家本币债券基金方面的进展，期待其投入运营。

65.我们重申应促进产业增长，欢迎在金砖国家新工业革命伙伴关系等框架下进一步推动贸易投资合作。我们鼓励金砖国家同联合国工发组织开展互利合作，通过适当后续讨论，探讨建立金砖国家工业能力中心。我们注意到中国关于建立金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地的倡议。

66.我们认识到数字经济的重要作用，认为数字经济是实现工业现代化和转型、促进包容性经济增长、支持紧密的全球贸易和商业活动的重要工具，将促进金砖国家实现可持续发展目标。同时，我们认为数字技术和电子商务前所未有的发展也带来了挑战，强调应聚焦弥合数字鸿沟，支持发展中国家应对数字经济的社会经济影响。面对电子商务的加速发展和线上交易的增多，我们将通过金砖国家电子商务工作组加强合作。我们认识到可探讨成立工作组，研究金砖国家、其他国家和国际协会在电子商务消费者保护方面的经验，并通过推出试点项目和倡议等，为探讨制定保护金砖国家消费者的务实框架奠定基础。

67.我们重申愿意在平等、非歧视以及充分尊重主权和国家利益的基础上进一步深化能源领域国际合作，并注意到能源在促进可持续发展方面的关键作用。我们认为确保为所有人提供可负担的、可靠和可持续的现代能源依然是国际能源政策的优先事项，我们将加强合作，消除能源贫困。我们强调，所有形式的能源可持续和高效利用、能效以及技术普及对各国能源转型、建立可靠的能源体系和加强能源安全至关重要。我们强调基于五国在世界能源生产和消费中的份额，金砖国家在全球能源合作中作出更大贡献的重要性。

68.我们将促进培育能源相关商品贸易，推动技术合作，促进相互投资，就监管和能源政策交换意见，强化能源领域战略伙伴关系。我们欢迎金砖国家就能源领域热点问题进行非正式磋商，并在国际组织和国际场合进行讨论。我们将加强对话，在全球层面促进金砖国家利益。我们欢迎通过《金砖国家能源合作路线图》，欢迎金砖国家能源研究平台开展包括撰写联合报告在内的务实合作。我们注意到扩大联合研究范围、实施联合项目、强化能源研究平台的重要性。

69.我们强调金砖国家应在知识产权、技术法规、标准、计量和合格评定等领域进一步加强合作。我们赞赏金砖各国知识产权主管部门间的合作，赞赏金砖国家在技术法规标准计量合格评定程序工作机制下的合作成果，我们重申进一步加强合作的重要性。

70.我们赞赏金砖国家在应对城市新挑战中取得的进展，注意到金砖国家城镇化论坛对相关努力作出的贡献。

71.我们认识到旅游业是金砖国家经济的重要驱动力，注意到新冠肺炎疫情给旅游业带来负面影响，欢迎金砖国家就旅游业合作进一步开展对话。

72.我们忆及金砖五国农业产出占全球总量三分之一以上，强调金砖国家在确保农业和粮食行业可持续性以及全球粮食安全和营养方面的作用和责任。我们强调，在应对新冠肺炎疫情蔓延时，采取的紧急措施应有针对性、适度、透明、及时并符合世贸组织规则，并在满足各国需要的同时尽量减少对全球粮食供应链和农产品市场稳定的影响。我们承诺如果在抗击疫情过程中不再需要这些措施，将立即予以撤销。

73.我们将考虑新冠肺炎疫情影响，通过深化农业南南合作以及符合世贸组织农业规则的支持方式，促进农村地区全面发展，增强农业、农村和农民的抗风险能力。农村的发展对于平衡改善全球农业生产、保障粮食安全和实现农业领域可持续发展目标具有重要意义。我们认识到避免粮食损失和浪费的重要性，鼓励金砖国家共同努力减少粮食损失和浪费。

74.我们忆及自2015年《乌法宣言》以来所有金砖国家领导人宣言，重申致力于进一步加强金砖国家在应对卫生挑战、增强人类福祉，包括通过制定共同的有效措施，应对主要疾病（如艾滋病、肺结核、疟疾和其他疾病）持续传播，预防大流行病的暴发。我们欢迎各国制定和实施适合本国国情的抗击新冠肺炎疫情的政策和举措。我们忆及《金砖国家领导人第十次会晤约翰内斯堡宣言》决定建立金砖国家疫苗研发中心，鼓励中心尽早投入有效运作。我们欢迎金砖国家发布应对新冠肺炎病毒传播相关举措总结，注意到俄罗斯关于预防大规模传染病风险早期预警机制的倡议，将进一步研究讨论。我们认为包括世卫组织在内的联合国系统在协调全球综合施策应对新冠肺炎疫情中发挥了根本性作用，联合国各会员国作出了核心努力。我们强调金砖国家应单独或共同采取协调、果断行动，对国际公共卫生安全作出更多积极贡献。

75.我们注意到金砖国家科技创新框架计划取得的进展，该计划吸引了多个来自金砖国家的资助方参与，为百余个不同主题的金砖国家项目提供了支持，为金砖五国研究机构和科学家建立联系网络提供了便利，为应对共同社会挑战制定可负担的解决方案。我们认识到金砖国家科技创新合作在应对新冠肺炎疫情传播及其影响中发挥的重要作用，包括金砖国家科技创新框架计划下发起的特别联合研发项目征集以及专家在线交流。我们认可金砖国家科技创新架构下科技创新指导委员会取得的进展，特别是在专题工作组方面取得的进展。

76.我们强调教育对于提升人力资本、开展技能重塑与提升、助力疫后经济复苏、实现可持续发展和经济包容增长发挥着关键作用。我们致力于在职业教育与培训及高等教育等方面加强合作，分享数字技术领域的最佳实践和专业知识，提供高质量、稳定可及的教育工具，促进远程教育和混合学习。

77.我们继续承诺加强国际合作，以杜绝利用税收规则的漏洞和错配进行逃避税的行为。我们致力于改进税收透明度和信息交流标准相关国际共识标准的遵从情况，并期待推动情报交换工作取得进一步进展，提高金砖国家税务机关在打击、监测和阻止非法资金流动、逃税和避税方面的技术能力。

78.我们注意到金砖国家竞争管理部门合作取得的进展，这些合作旨在为重点市场以及对社会经济发展至关重要的市场提供公平竞争环境，完善竞争政策和执法。我们注意到《金砖国家竞争法律与政策领域合作谅解备忘录》延期。我们认可金砖国家国际竞争法律与政策中心的活动。我们注意到2021年中国将举办第七届金砖国家国际竞争大会。

79.我们强调金砖国家统计部门应在统计方法方面继续开展合作，确保各国统计方法具有可比性，我们期待金砖国家就此定期开展密切交流。

80.我们重申致力于落实2030年可持续发展议程，认识到消除一切形式的贫困，包括极端贫困，是最大的全球挑战，也是实现可持续发展不可或缺的要求。我们认识到非洲、亚洲和拉丁美洲的许多发展中国家从新冠肺炎疫情及其造成的影响中恢复需要更长时间。我们呼吁捐助国履行其官方发展援助承诺，促进能力建设，向发展中国家转移技术，提供额外的发展资源。

81.我们重申金砖国家持续就自然灾害管理进行对话的重要性，肯定金砖国家自然灾害管理工作组会议成果，并鼓励在此领域进一步开展合作。

82.我们重申致力于落实气候变化《巴黎协定》，该《协定》是根据各国不同国情以及《联合国气候变化框架公约》规定的“共同但有区别的责任”和各自能力等原则制定的。我们敦促附件二所列发达国家增加对发展中国家的资金、技术和能力建设援助，支持发展中国家的减缓和适应行动。我们认可2020年7月30日通过的《第六次金砖国家环境部长会议联合声明》。我们欢迎金砖国家环境友好技术平台取得的进展，包括建立平台架构模型的倡议。我们期待在环境问题上进一步加强合作，尤其是共同应对“金砖国家清洁河流项目”重点关注的海洋塑料垃圾问题。

83.我们认为应共同努力推动联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会制定和通过“2020年后全球生物多样性框架”，包括实施支持机制，平衡推进生物多样性保护、可持续利用其组成部分、以公平、平等方式分享利用遗传资源的惠益。

84.我们呼吁金砖国家在相关多边论坛下加强合作，共同打击海关违法行为，开发海关技术，开展能力建设合作。我们欢迎《金砖国家海关合作战略框架》落实取得重要进展。五国在达成《海关事务合作与行政互助协定》技术共识方面取得了重大进展，我们对此感到鼓舞，并欢迎尽早缔结协定。

85.我们支持在金砖国家工商理事会框架下就促进贸易投资、基础设施建设、数字经济、能源领域最佳实践交流、有效监管、负责任的商业行为、发展融资等加强互动，密切金砖国家间的商业联系。我们也欢迎金砖国家银行间合作机制的活动，包括在制定金砖国家发展机构负责任融资和高效绿色金融机制原则方面取得的进展。

86.我们欢迎《关于建立金砖国家女性工商联盟的宣言》，女性工商联盟为促进金砖国家女性经济赋权提供了坚实平台，旨在拓展女性在推动经济增长方面的作用。

人文交流

87.我们重申人文交流在增进金砖国家及其人民间相互了解、促进友谊与合作方面的重要性。我们满意地注意到，在金砖国家主席国俄罗斯的领导下，治国理政、文化、体育、艺术、电影、青年和学术交流等领域的活动基本没有因疫情影响而中断，为这一支柱领域合作取得实质性进展作出贡献。我们鼓励更多样化的倡议和活动。

88.我们强调金砖国家议会交流的重要性，满意地注意到2020年举行了金砖国家议会论坛以及青年议员论坛。我们期待进一步加强金砖国家议会合作，为深化金砖伙伴关系作出更大贡献。我们也注意到已举办的金砖国家友好城市暨地方政府合作论坛、第二届金砖国家城市论坛以及相关活动。

89.我们对金砖国家首席大法官论坛取得的成果表示赞赏。该论坛讨论了通过行政司法程序、根据“数字时代”新现实调整法院机制等举措，保护经济实体、企业家和消费者权益等问题。

90.我们注意到金砖国家最高审计机关负责人第二次会议的成果，认识到要本着包容、开放的精神，通过互利知识分享，推进金砖国家在这一领域的合作，包括在最高审计机关国际组织内的合作。

91.我们赞赏金砖国家文化合作取得的进展，认可相关合作在加强各国人民相互理解方面发挥的作用。我们欢迎第五届文化部长会相关成果，期待在现有各种文化和文化遗产保护倡议中加强交流，包括加强五国国家博物馆、图书馆、美术馆、剧院之间的交流。我们满意地注意到第五届金砖国家电影节的组织工作。我们注意到俄方关于成立金砖国家文化工作组的倡议。

92.我们对首届金砖国家体育部长会以及《金砖国家体育部门间合作谅解备忘录》表示欢迎。我们认为举办年度金砖国家运动会非常重要，期待金砖国家在体育领域加强合作。我们期待中国主办北京冬季奥运会。

93.我们致力于保持金砖国家伙伴关系的延续性，以使金砖国家的后代和青年能够共享繁荣，传承友谊。我们认识到，在科学、创新、能源、信息通信技术、志愿服务、创业等领域进一步促进金砖国家青年沟通交流潜力巨大，意义重大。我们满意地注意到金砖国家举办了青年官员会议、青年外交官论坛、青年科学家论坛和其他与青年相关的活动，以及金砖国家全球青年能源峰会、金砖国家青年能源机制框架下的合作等非正式倡议。五国举办了第四届金砖国家中小学生线上数学大赛，五国儿童踊跃参与，令人鼓舞。我们对即将举办的年度金砖国家青年峰会表示欢迎。

94.我们满意地注意到金砖国家举行了教育部长会，赞赏教育合作取得的进展。我们鼓励整合金砖国家网络大学和金砖国家大学联盟，推动两者各项活动形成合力。我们欢迎深化大学网络成员间合作，加强大学能力建设，增强他们在推动数字化转型和创新、提供高质量教育、促进经济增长和繁荣方面的作用。

95.我们赞赏金砖国家智库理事会会议和学术论坛取得的成果，认可在促进金砖国家专家学者交流对话、推动面向未来的研究政策分析和知识共享等方面取得的进展。金砖国家智库理事会应继续完善内部机制，加强同金砖国家政府部门以及新开发银行、金砖国家工商理事会等机制的联系。我们注意到金砖国家举办了民间论坛，也注意到发起金砖解决方案奖。

96.印度、中国、南非和巴西赞赏俄罗斯担任2020年金砖国家主席国所作工作，对俄罗斯政府和人民主办金砖国家领导人第十二次会晤表示感谢。

97.巴西、俄罗斯、中国和南非将全力支持印度2021年金砖国家主席国工作并主办金砖国家领导人第十三次会晤。

（新华社莫斯科11月17日电）

《 人民日报 》（ 2020年11月18日 05 版）

(责编：白宇)