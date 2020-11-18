中联部向古巴共产党和非洲政党通报中共十九届五中全会精神

本报北京11月17日电 中共中央对外联络部17日以视频会议方式分别向古巴共产党和非洲政党、智库、媒体通报中共十九届五中全会精神。中联部部长宋涛，中央宣讲团成员、中央财办副主任尹艳林等出席，重点宣介了以习近平同志为核心的党中央胸怀两个大局、运筹制定“十四五”规划和2035年远景目标的主要情况及重点内容。古共中央第二书记马查多，古共中央政治局委员、国家副主席巴尔德斯等，以及撒哈拉以南非洲36个国家43个政党共160多位政党政要和部分重要智库、媒体代表参会。

马查多转达了古共中央第一书记劳尔·卡斯特罗、国家主席迪亚斯—卡内尔对习近平总书记和国家主席的良好祝愿，高度评价中国在以习近平同志为核心的中共中央领导下取得的辉煌发展成就，坚信中国将顺利实施“十四五”规划，并取得社会主义现代化建设的全面胜利。

刚果劳动党总书记穆萨、肯尼亚朱比利党总书记图朱、坦桑尼亚革命党总书记巴希鲁等非洲政党政要热烈祝贺中共十九届五中全会胜利召开，感谢中方为非洲抗击新冠肺炎疫情和经济社会发展提供的重要帮助，相信中国未来发展将更加光明，并为非洲和世界各国繁荣增长提供更多机遇，希望通过党际渠道促进非中务实合作，共同推进非中全面战略合作伙伴关系取得新进展。

《 人民日报 》（ 2020年11月18日 04 版）

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