外交部谈中澳关系陷入困难局面的根本原因

人民网北京11月17日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。

全文如下：

路透社记者：意大利米兰国家癌症中心研究显示，新冠病毒自去年9月就在意大利传播。有观点认为新冠病毒在武汉暴发之前就已经在海外传播。中方是否认同这一观点？

赵立坚：我们已经看到、听到国际上不断出现关于新冠肺炎疫情暴发时间、地点等报道。这再次印证了病毒溯源是一个复杂的科学问题，应由科学家在全球范围开展国际科学研究与合作，促进对病毒动物宿主和传播途径的了解，目的是更好预防未来可能出现的风险，保护各国人民的生命安全和健康。病毒溯源是一个持续发展的过程，可能涉及多国多地。我们希望各国都采取积极态度，同世卫组织等加强合作，推进全球溯源工作。

中方将继续积极参与病毒溯源和传播途径全球科学研究，同国际社会一道，为全球病毒和抗疫合作做出贡献。

CNN记者：昨天你提到外交部邀请部分国家驻华使节赴国药集团参访，你今天能否介绍一下哪些国家参加了有关活动？最近美国辉瑞和莫德纳两家公司都公布了其研制的疫苗产品有效性相关数据。我们知道中国有4家公司，包括国药集团，共5个疫苗产品在海外几十个国家开展临床试验。你是否有更多数据或详情？中国政府对参与疫苗国际合作的公开性和透明度持何立场？

赵立坚：关于第一个问题，据我了解，有一些亚洲、欧洲、拉丁美洲国家的驻华使节代表，包括巴基斯坦、阿联酋等参加了有关活动。

关于第二个问题，疫苗是战胜新冠肺炎疫情的关键手段。中方在疫苗研发、监督及使用方面都积极倡导和推进国际合作。我们希望同国际社会共同努力，推动安全有效的疫苗和药物尽快广泛应用，为战胜疫情发挥积极作用。

关于第三个问题，中方已经多次在这里以及国务院新闻办等相关平台介绍了中国疫苗的相关情况。中方有关企业多次邀请外国代表团去参观，在相关的杂志发表有关报告。当前，中国疫苗企业正在全力以赴地推进疫苗研发。我们已经有多款疫苗进入三期临床试验。中国政府一直积极支持中国企业同各国开展疫苗研发等方面的合作，并一直积极地跟大家分享有关信息。我们还会继续这么做。

CNN记者：有美国政府官员向CNN记者表示，特朗普政府在接下来两个月内准备继续采取对华强硬政策。包括就中方对美国家安全的威胁以及在新疆、香港人权方面采取反制措施。中方对此有何回应？

赵立坚：昨天我已经回答了相关问题。中方对美政策是一贯、明确的。我们愿同美方在相互尊重、平等互利的基础上，推动中美关系健康稳定发展。同时，在涉及中国核心利益的问题上，中方维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移。

英国天空新闻频道记者：英国和欧盟正就脱欧问题进行谈判。有协议或无协议脱欧均有可能。从这方面看，你如何看待未来英中关系？

赵立坚：我可以告诉你的是，作为联合国安理会常任理事国，中英在双边和多边框架内沟通协调的渠道非常畅通，为维护世界和平稳定和发展做出了应有贡献。不管英欧能否达成未来关系协议，我们会一如既往地并行发展中英、中欧的互利合作关系。

《中国日报》记者：11月15日，缅甸公布大选最终计票结果，执政党民盟在大选中获胜，可在明年初新一届议会成立后，锁定总统人选并获组阁权。一些国家已对昂山素季和民盟表示祝贺。中方对此有何评论？对中缅关系有何期待？

赵立坚：作为友好邻邦，中方一贯支持缅甸人民自主选择符合自身国情的发展道路，支持缅大选顺利举行。我们注意到，缅甸联邦选举委员会顺利完成大选计票工作并宣布了最终结果，昂山素季女士领导的民盟赢得议会多数席位。中方对此表示祝贺，真诚期待并相信缅甸继续稳步推进后续的政治议程，早日实现长治久安和发展繁荣。

今年1月，习近平主席对缅甸进行历史性访问，推动中缅关系进入构建命运共同体的新时代。在新形势下，中方将继续秉持对缅友好方针，同缅方弘扬“胞波”情谊、巩固政治互信，携手抗击疫情，深化各领域务实合作，推动中缅命运共同体建设不断迈上新台阶。

总台国广记者：据报道，16日，叙利亚副总理兼外长穆阿利姆逝世，中方对此有何评论？

赵立坚：穆阿利姆先生是叙利亚资深外交家，也是中国的老朋友。我们对他的不幸逝世表示深切哀悼，向他的家人表示诚挚慰问。

新华社记者：中方昨天发布了10月经济统计数据。你如何评价中国经济发展前景？

赵立坚：我也看到了这些数据，感到深受鼓舞。今年10月，中国规模以上工业增加值同比增长6.9%，服务业生产指数增长7.4%，社会消费品零售总额增长4.3%，实际使用外资增长18.3%。这充分表明，中国经济呈现稳定恢复发展的态势。我对中国经济发展前景充满了信心。

我还特别注意到，在世界贸易下降的大背景下，中国前10个月的贸易额同比增长了1.1%。我可以给大家举个例子，比方说防疫物资，中国积极支持全球共同防疫，大幅增加口罩、医疗设备等方面的出口。今年前10个月，包括口罩在内的纺织品的出口同比增长在30%以上，医疗器械出口也保持了高速增长。

今年是一个特殊年份，新冠肺炎疫情给世界经济带来了严重冲击。无论是抗击疫情，还是恢复经济，都要走开放合作之路。中国将继续坚定不移全面扩大开放，推动形成新发展格局，为世界经济复苏和发展持续注入动能。

彭博社记者：据台湾“中央社”报道，台湾陆委会就“台独顽固分子清单”制定事，指责大陆方面试图煽动两岸对立情绪，破坏台海和平稳定。你对此有何评论？

赵立坚：我可以告诉你的是，中方维护国家统一和领土完整的决心坚定不移。任何形式的“台独”分裂行径都不可能得逞，必将是死路一条。

关于你提到的具体问题，建议你向中方主管部门询问。

《环球时报》记者：近期，中方针对自澳进口的多种商品采取了一系列限制措施。对此，澳贸易部长伯明翰近日表示，是否坐到谈判桌前进行对话，球在中方一边。部分澳媒称澳不应放弃自身的国家利益和价值观。中方对此有何评论？

赵立坚：回顾过去几年的中澳关系，澳大利亚国内一些人固守冷战思维和意识形态偏见，更多地视中国发展为威胁，并随之采取了一系列涉华错误言行，这是导致中澳关系急剧下滑并陷入困难局面的根本原因。我可以给大家举三个例子：

第一，澳方公然违反国际关系基本准则，屡屡在涉港、涉疆、涉台等涉及中国核心利益的问题上采取错误言行，包括多次在人权理事会等场合就涉疆问题挑头或参与搞针对中国的共同行动，高调干涉香港国家安全立法问题，为台湾企图挤入世界卫生大会站台说项。这些做法我已经不知道有多少次了。这些做法粗暴干涉中国内政，严重伤害中国人民感情。

第二，澳方一些人在拿不出任何证据的情况下，诬蔑指责中国对澳搞所谓“干预、渗透”，对中澳两国正常交往与合作政治化、污名化并无端设限。澳大利亚率先禁止中国企业参与澳5G网络建设，多次打着“国家安全”的幌子否决中国企业赴澳投资，对中国驻澳大利亚媒体记者进行任意搜查。这些做法严重损害了两国互信，毒化了双边关系氛围，也制约了中澳务实合作原有的良好势头。

第三，澳大利亚就疫情问题大搞政治操弄，推动所谓“独立国际审议”，严重干扰国际疫情防控合作。上述中澳关系“时间线”和是非曲直十分清晰，连澳大利亚国内很多有识之士都在呼吁澳大利亚政府在处理对华关系问题上应该秉持理性、公正立场。澳方应当对此予以正视，认真反思，而不是倒打一耙、甩锅推责。

中国一向秉持包括“不干涉内政”在内的和平共处五项原则发展与其他国家的关系。我们坚定不移地走中国特色社会主义道路，同时尊重别国根据自身国情选择的发展道路。我们历来认为，中澳之间历史传统、社会制度、发展阶段都不同，双方存在矛盾分歧是完全正常的。关键是要以建设性方式妥善管控，而不是以维护自身国家利益和价值观为借口，将自身的想法和意志强加于人。

我要强调，当前中澳关系面临的严重困难是中方不愿看到的，造成这一局面的责任完全不在中方。澳方应正视两国关系受挫的症结，客观理性看待中国和中国的发展，切实秉持相互尊重、平等相待的原则处理两国关系，多做有利于增进两国互信、促进两国合作的事。

英国天空新闻频道记者：网上流传了一段英国驻重庆总领事救起溺水中国女子的视频，你是否看过该视频，对此有何评论？

赵立坚：我们看到了有关媒体报道，这种见义勇为的举动值得赞扬。我要给他点个大大的赞。

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